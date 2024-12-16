«Зашивали платье на мне!»: победительница «Голоса» Воробьева рассказала о конфузе на «Золотом Граммофоне»

Победительница «Голоса» Александра Воробьева рассказала о конфузе на «Золотом Граммофоне». Оказалось, что на премии у певицы лопнула молния на платье, и ей пришлось экстренно решать, как быть с нарядом. Подробностями артистка поделилась с порталом «Страсти».

Церемония награждения в этом году была очень знаковой для Александры, ведь она получала первый граммофон за авторскую песню. Однако не все прошло для нее гладко. По признанию ученицы Александра Градского, ее подвело платье, которое было сшито специально для мероприятия.

«У меня все пошло немного не по плану. Начала переодеваться к дорожке в золотое платье: решили специально шить в цвет граммофона. Через несколько секунд почувствовала, что спина как-то стала свободнее, и это оказалась лопнувшая молния! Я как вечный оптимист сделала глубокий вдох и начала думать, что делать… И придумала! Решено было надевать костюм на само выступление, а после решать с дорожкой — переодеваться в золотое и просто зашивать молнию на себе», - рассказала Александра.