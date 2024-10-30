«Когда говоришь, что ученица Градского, это вызывает восторг»: Александра Воробьева о «Голосе», новом продюсере и муже

— Вы рассказывали, что начали работать с новым продюсером Сергеем Пудовкиным. Как проходит ваше сотрудничество?

— Долгое время мы работали с моим мужем Пашей. После «Голоса» так сложилось. Когда закончился проект, мы с Александром Борисовичем Градским сидели у него как обычно на кухне, болтали втроем, и он сказал, что мне нужна рядом опора и поддержка: «Твой близкий человек отлично справится с обязанностями директора». И долгое время, 10 лет, мы проработали вместе с мужем рука об руку. Мы поняли, что сделали очень много и достигли вершины, поэтому пора идти дальше и расти. Так получилось, что я участвовала полтора года назад в проекте Первого канала, который называется «Фантастика», дошла до финала, и как раз в последнем выпуске ко мне подошел Сергей Пудовкин с предложением по сотрудничеству. Тогда я поняла, что все в жизни происходит не просто так. Я с большей радостью приняла предложение. Сейчас я осознаю, что это большой шаг. Моя жизнь опять кардинально поменялась, как и после победы в «Голосе». Сергей очень отзывчивый, добрый, всегда подскажет какое-то правильное решение. То есть это даже не совсем продюсерство, а больше дружба.

— Может, благодаря ему у вас будет дуэт с Витасом? Не думали об этом?

— Мы как раз ехали с мероприятия с Сергеем, и он рассказывал, что 16 ноября у них с Витасом заряжен тур по Китаю, там 10 концертов. Если у нас на концерты приходит одна тысяча человек, то в Китае это 20 тысяч человек. Вот по поводу сотрудничества можно подумать. Это хороший вопрос, и я даже о нем не задумывалась. Я лично с ним не знакома, но встречала его на мероприятиях, здоровались и на этом пока все.

— А с кем из российских артистов вам бы хотелось записать совместный трек и почему? Есть ли у вас авторитеты среди отечественных коллег?

— Вот было желание у меня поработать с Сашей Понайотовым. И это свершилось. У нас уже, оказывается, целых пять дуэтов. Саша, конечно, просто потрясающий человек. Понятно, что он гениальный исполнитель, композитор, но такой человек он... простой. Я вообще не ожидала, что в мире шоу-бизнеса остались такие люди. До сих пор помогает и поддерживает меня Лев Валерьянович Лещенко. У нас тоже, по-моему, три песни уже записаны и выпущены. Постоянно дает советы, встречаемся на разных концертах. Из тех артистов, с кем бы я хотела поработать, могу назвать Диму Билана. Ну, во-первых, у нас с ним день рождения в один день, 24 декабря. Я думаю, что это уже какой-то знак. А во-вторых, он мне очень импонирует как музыкант. Это, знаете, необъяснимо. То есть он тонко чувствует музыку. Я его понимаю, и, думаю, если вдруг сложатся звезды, у нас получится что-то интересное и классное.

— Вы рассказывали, что в начале карьеры пели в заведении, где даже бывали случаи со смертельным исходом. Расскажите подробнее, что происходило? Сталкиваетесь ли вы с чем-то подобным сейчас?

— Ой, слава Богу, сейчас времена уже другие, все поменялось. Это был 2007-й год. Я помню, как приехала в Москву, мне было 17 лет, увидела объявление в Гнесинке, что требуются на работу в караоке бэк-вокалистки, и, естественно, позвонила, потому что мне нужна была работа. Днем у меня была учеба, а ночью вот караоке. Я не знаю, как все успевала. Спала по два часа. Но, видимо, в 17-20 лет это намного проще, чем после 30-ти, да? Потому что после 30-ти ты встаешь в 8 утра как будто весь побитый. В этом караоке были абсолютно разные случаи. Приезжали на разборки какие-то главы районов. Один даже предлагал куда-то в кафе идти работать или в ресторан тоже там петь. Это было так страшно, но я на тот момент не понимала, насколько это все опасно. Конечно же, были и охранники на месте, которые помогали вовремя куда-то убежать, в подсобку спрятаться. И были такие случаи, слава Богу, не в мою смену, когда все заканчивалось смертью человека. Сейчас же у меня на концертах все прилично, хорошие люди. Знаете, вот хорошие люди притягивают других хороших людей к себе. И всегда на всех концертах поэтому потрясающий прием.