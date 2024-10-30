«Когда говоришь, что ученица Градского, это вызывает восторг»: Александра Воробьева о «Голосе», новом продюсере и муже
© Личный архив Александры Воробьевой
О певице Александре Воробьевой заговорили после ее победы в шоу «Голос» 10 лет назад. Она выиграла проект под руководством Александра Градского и даже после завершения конкурса продолжила с ним работать, а также встречаться в неформальной обстановке. Из-за этого за артисткой закрепился статус «любимицы» композитора, хотя сама она никогда не считала, что его отношение к ней было каким-то особенным.
Сейчас Александра развивает сольную карьеру, участвует в телевизионных шоу, сотрудничает с продюсером Витаса Сергеем Пудовкиным и готовится выступить на юбилейном концерте Сосо Павлиашвили. В интервью порталу «Страсти» вокалистка рассказала о том, как изменилась ее жизнь за эти 10 лет, вспоминает ли она своего учителя Александра Борисовича, что думает о его новом памятнике и ждать ли ее в роли наставника в новом сезоне «Голоса».
— Александра, этим летом вы выпустили новую песню «Забудь». А над чем работаете сейчас? Когда ждать новых премьер?
— Сейчас работаю над многими песнями. Даже собрала практически целый альбом уже. Упор, конечно же, будет в основном на такие песни как «Забудь» — победные, быстрые, с определенной характеристикой, чтобы они вдохновляли людей, которые будут слушать. И ведется большая студийная работа. Люди видят, как мы выступаем постоянно на концертах, и думают, что вся жизнь артистов состоит только из этого, но на самом деле нет. На студии практически каждый день проводим. Это скрыто от большинства. Готовим яркие драйвовые песни, которые, я уверена, займут особое место в сердцах каждого слушателя! Ближайшее выступление у меня будет на юбилее Сосо Павлиашвили, ему исполнится 60 лет, и 24 октября будет большой концерт. Он пригласил меня и доверил такое очень сложное произведение, которое называется «Реквием». Его как-то исполняли Ирина Понаровская в свое время и Тамара Гвердцители. Как мне уже рассказали администраторы, Сосо услышал, как я пела «Зажгите свечи», и сказал, что песню «Реквием» должна спеть я. Назвал меня великой артисткой. Мне, конечно, было безумно приятно.
— Где вы черпаете вдохновение? В ваших песнях отражаются аспекты вашей личной жизни или же вы обращаетесь к выдуманным сюжетам?
— У меня нет ни одной песни, которая просто была выдумана. Мне кажется, каждый артист черпает вдохновение из окружающего мира. Песня «Забудь» была написана по истории моей подруги, которая попала в просто жуткую ситуацию, в беду. Ее предал родной человек. Она и в больнице лежала. В общем, очень страшно было. Но, слава богу, сейчас уже прошло несколько лет после этого. Она в прекрасных сейчас новых отношениях, отлично себя чувствует. Но в тот момент я была рядом, старалась поддерживать ее.
— Она была не против, что вы изложили ее историю в песне?
— Нет, нет, нет, абсолютно. Она говорила, что эта песня как раз ее мотивирует.
— Вы рассказывали, что начали работать с новым продюсером Сергеем Пудовкиным. Как проходит ваше сотрудничество?
— Долгое время мы работали с моим мужем Пашей. После «Голоса» так сложилось. Когда закончился проект, мы с Александром Борисовичем Градским сидели у него как обычно на кухне, болтали втроем, и он сказал, что мне нужна рядом опора и поддержка: «Твой близкий человек отлично справится с обязанностями директора». И долгое время, 10 лет, мы проработали вместе с мужем рука об руку. Мы поняли, что сделали очень много и достигли вершины, поэтому пора идти дальше и расти. Так получилось, что я участвовала полтора года назад в проекте Первого канала, который называется «Фантастика», дошла до финала, и как раз в последнем выпуске ко мне подошел Сергей Пудовкин с предложением по сотрудничеству. Тогда я поняла, что все в жизни происходит не просто так. Я с большей радостью приняла предложение. Сейчас я осознаю, что это большой шаг. Моя жизнь опять кардинально поменялась, как и после победы в «Голосе». Сергей очень отзывчивый, добрый, всегда подскажет какое-то правильное решение. То есть это даже не совсем продюсерство, а больше дружба.
— Может, благодаря ему у вас будет дуэт с Витасом? Не думали об этом?
— Мы как раз ехали с мероприятия с Сергеем, и он рассказывал, что 16 ноября у них с Витасом заряжен тур по Китаю, там 10 концертов. Если у нас на концерты приходит одна тысяча человек, то в Китае это 20 тысяч человек. Вот по поводу сотрудничества можно подумать. Это хороший вопрос, и я даже о нем не задумывалась. Я лично с ним не знакома, но встречала его на мероприятиях, здоровались и на этом пока все.
— А с кем из российских артистов вам бы хотелось записать совместный трек и почему? Есть ли у вас авторитеты среди отечественных коллег?
— Вот было желание у меня поработать с Сашей Понайотовым. И это свершилось. У нас уже, оказывается, целых пять дуэтов. Саша, конечно, просто потрясающий человек. Понятно, что он гениальный исполнитель, композитор, но такой человек он... простой. Я вообще не ожидала, что в мире шоу-бизнеса остались такие люди. До сих пор помогает и поддерживает меня Лев Валерьянович Лещенко. У нас тоже, по-моему, три песни уже записаны и выпущены. Постоянно дает советы, встречаемся на разных концертах. Из тех артистов, с кем бы я хотела поработать, могу назвать Диму Билана. Ну, во-первых, у нас с ним день рождения в один день, 24 декабря. Я думаю, что это уже какой-то знак. А во-вторых, он мне очень импонирует как музыкант. Это, знаете, необъяснимо. То есть он тонко чувствует музыку. Я его понимаю, и, думаю, если вдруг сложатся звезды, у нас получится что-то интересное и классное.
— Вы рассказывали, что в начале карьеры пели в заведении, где даже бывали случаи со смертельным исходом. Расскажите подробнее, что происходило? Сталкиваетесь ли вы с чем-то подобным сейчас?
— Ой, слава Богу, сейчас времена уже другие, все поменялось. Это был 2007-й год. Я помню, как приехала в Москву, мне было 17 лет, увидела объявление в Гнесинке, что требуются на работу в караоке бэк-вокалистки, и, естественно, позвонила, потому что мне нужна была работа. Днем у меня была учеба, а ночью вот караоке. Я не знаю, как все успевала. Спала по два часа. Но, видимо, в 17-20 лет это намного проще, чем после 30-ти, да? Потому что после 30-ти ты встаешь в 8 утра как будто весь побитый. В этом караоке были абсолютно разные случаи. Приезжали на разборки какие-то главы районов. Один даже предлагал куда-то в кафе идти работать или в ресторан тоже там петь. Это было так страшно, но я на тот момент не понимала, насколько это все опасно. Конечно же, были и охранники на месте, которые помогали вовремя куда-то убежать, в подсобку спрятаться. И были такие случаи, слава Богу, не в мою смену, когда все заканчивалось смертью человека. Сейчас же у меня на концертах все прилично, хорошие люди. Знаете, вот хорошие люди притягивают других хороших людей к себе. И всегда на всех концертах поэтому потрясающий прием.
— Александра, после победы в шоу «Голос» 10 лет назад вас стали называть любимицей Александра Градского. А вы сами чувствовали его особенное отношение к вам? Как складывалось ваше общение за пределами проекта?
— Возможно, про любимицу говорили те люди, которые нас видели на концертах, потому что Александр Борисович почему-то именно со мной выступал. Получалось, что мы подходили с ним по репертуару, на одной волне были. Он даже, я знаю, любил из классических композиторов Рахманинова, и это мой тоже самый любимый композитор. На самом деле Александр Борисович к каждому своему артисту находил подход, и он не разделял нас на своих любимчиков и средних артистов. Как-то вот он находил общий язык со всеми ребятами и вовремя всегда что-то подсказывал. Каждый к нему мог обратиться за советом. Это был удивительный, конечно, человек, добродушный, искренний, всегда открытый. Он мог и пожурить, но справедливо. Вот какой был на камерах, такой был и в жизни. Градский не надевал никакую маску. Знаете, он мог позвонить в два часа ночи и такой: «Ну что, Санька, конечно же ты не спишь. Я вот сейчас посмотрел твой номер, где ты поешь, и начал плакать». Он такой ранимый был. А столько историй из жизни, которые нельзя озвучивать нигде! Это настоящий рок-н-ролл! Конечно же, мы общались за пределами проекта. Это театр, 10 лет, с 2015 года по 2021 год. Это было его местом силы, которое он строил 25 лет, вложил очень много туда сил моральных и финансовых, следил за каждым световым и звуковым прибором. Он очень радовался гостям, которые приходили к нему в театр снять в аренду помещение. И смотрел всегда такими детскими глазами, с радостной и искренней улыбкой.
— Какой самый важный совет он дал вам?
— Было очень много советов, но вот один я запомнила всю жизнь. Он говорил: «Никогда не сомневайся в себе». Он так хорошо разбирался в людях, видел насквозь. Это, видимо, и жизненный опыт. Я знала, что мне не надо ничего говорить. Он просто на меня смотрел и говорил: «Иди до конца, тогда у тебя все получится, и люди будут чувствовать в этом». Вот это самый главный совет, который я запомнила и использую до сих пор в своей жизни.
— Часто ли вы сейчас вспоминаете Александра Градского? Возможно, приходите к нему на могилу?
— Мы каждый год, каждый день рождения приходим, конечно же, к нему. А его могилой наследники должны заниматься.
— Недавно вот памятник наконец установили у него на могиле. Как он вам?
— Безусловно памятник получился очень лаконичным. Я считаю, что это идеальный вариант, который отображает, каким был Александр Борисович. Он по-особенному относился к себе на сцене, из декораций у него могла быть только стойка микрофона и фонарь. Мне кажется, эта строгость отлично гармонирует с тем, каким был маэстро! Здесь не должно быть вычурного стиля, чего-то громоздкого.
— А оставил ли вам что-то Градский? Возможно, подарил вам при жизни какую-то памятную вещь, которую теперь храните?
— Наверное, самое главное — это память о себе, о своих песнях. Материальное и не нужно. Он, когда был рядом, это настолько было сильно, мощно, что никаких материальных подарков, конечно, не нужно было. Ведь сейчас, когда говоришь в обществе, что ты ученик Градского, даже победитель, а не просто ученик, у всех это вызывает восторг.
— Следите ли вы сейчас за новым «Голосом»? В прошлом сезоне кресло наставника занял бывший участник Антон Беляев. А хотите ли вы попробовать себя в роли жюри этого проекта или не возьмете на себя такую ответственность?
— Ой, Антон Беляев, конечно, потрясающий музыкант. И я очень надеюсь, что в скором времени у нас получится с ним посотрудничать, потому что он делает действительно потрясающие аранжировки. Но новые сезоны не смотрела, если честно. Сейчас с каждым годом времени становится действительно все меньше. Но надо, конечно, ознакомиться, потому что, говорят, что последний год был очень классный по подаче, было новое звучание песен. Это интересно. Но хотела бы я попасть в кресло наставника? Пока я сомневаюсь в себе. Опять же слова Александра Борисовича вспоминаю, не могу себя перебороть. Это такая большая ответственность для меня. Хотя все для этого есть, я понимаю — и образование музыкальное, и победа в «Голосе». Но что-то внутри пока не дает мне сделать этот шаг.
Сейчас не всегда успеваю следить за проектом, но все же мне кажется, что первые сезоны были самыми сильными. Вся команда горела новым форматом, наставники даже соревновались между собой. Была магия и ожидание у зрителей, люди очень ждали каждую пятницу, чтобы включить долгожданный эфир.
— Кого из новых наставников «Голоса» можете выделить? С кем хотели бы поработать?
— Вот с Антоном Беляевым. С ним сразу.
— Александра, знаю, что вы счастливы в браке. Но о личной жизни вы так мало рассказываете в социальных сетях. Поделитесь, как дела у вас с мужем? Часто ли ругаетесь или царит полная идиллия в семье?
— Мне кажется, показывать личную жизнь артисту вообще совсем ни к чему. Люди должны видеть музыку, то, чем артист дышит. А какая-то личная жизнь не так важна. С Пашей у нас все прекрасно, он до сих пор ездит со мной на каждое мероприятие, помогает мне. Даже вот бывают моменты, когда я доверяю ему отпаривать платье. Уже свыкся с этой ролью, что ему приходится держать свет, когда мы фотографируемся, потом монтировать видео ночами. Я ему очень благодарна за это. Конечно, ему приходится сталкиваться с моими депрессиями, когда я начинаю говорить, что вот что-то не получается. И он все это несет на своих огромных плечах.
— Не ревнует ли он вас?
— Да нет. Когда мы познакомились 10 лет назад, я думаю, он сразу понял, что его ждет. Поэтому сейчас уже спокойно реагирует на все. Да и нет никаких, знаете, случаев, каких-то ситуаций, чтобы провоцировать.
— Не осталось ли у вас клеймо «победительны Голоса»? Обижаетесь ли, когда вас связывают только с этим проектом?
— Мне наоборот кажется это очень статусно и приятно. Я всегда прошу объявлять, что я победитель проекта «Голос». Мне кажется, это уважение у людей вызывает. Поэтому никакого клейма нет. Тем более я уже несколько лет выступаю не только на Первом канале и меня не зовут только с песнями из «Голоса». Это очень здорово.
— Наш портал называется «Страсти», а что является вашей страстью?
— Страстью являются, конечно же, жизнь, музыка, любовь и люди вокруг.