«Зарабатывает сейчас в два раза меньше»: певица Земфира* потеряла миллионы после отъезда из России

После начала СВО певица Земфира*(признана иноагентом на территории РФ) уехала из России и начала давать концерты в Европе. Как сообщил в беседе с порталом «Страсти» продюсер Сергей Дворцов, это решение артистки сильно ударило по ее заработкам. Сейчас ее гонорары сократились в два раза.

По словам Дворцова, раньше Земфира* была высокооплачиваемой исполнительницей. Даже в первые месяцы эмиграции она продолжала поддерживать свой статус и запрашивала за выступление от 4,4 млн рублей. Однако со временем ажиотаж публики вокруг артистки поубавился, поэтому ей пришлось отказываться от баснословных гонораров.

«Она думала, что там будет зарабатывать баснословные деньги, но это не так. Я могу это опровергнуть. Зарабатывает она сейчас в два раза меньше. По большому счету, наши артисты никому в Европе не нужны. Думаю, сейчас она получает 1 млн рублей, максимум 2,5−3 млн рублей с натяжкой», — заявил Дворцов.

При этом, если Земфира* захочет вернуться в Россию ради заработков, у нее это вряд ли получится — уверен продюсер. По его мнению, шансы на удачное очищение репутации гораздо выше у актрисы Чулпан Хаматовой. Дворцов отметил, что в российском шоу-бизнесе за певицей закрепилась скандальная репутация.

«Ее здесь никто не ждет. Она уехала, и это ее полноценные проблемы. Она покинула нашу страну, решила заработать в другой. Хотя Россия — кормилица, которая кормила, кормит и будет кормить всех вот этих проходимцев. Что касается репутации Земфиры* в России, то она всегда была очень строгая, достаточно скандальная, взрывоопасная дама. Но здесь, наверное, зависело всегда от ситуации, от заказчика. Не выполнили какие-то обязательства, соответственно, она злилась», — подчеркнул Сергей Дворцов.

Ранее продюсер Сергей Дворцов объяснил, зачем Валерий Леонтьев вернулся на российскую сцену.

*Признана иноагентом на территории РФ