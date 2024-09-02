Зарабатывает на нейросетях и путешествует с подругами: что известно о новом возлюбленном Айзы
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Новый возлюбленный Айзы Степан Кузьменко зарабатывает деньги на нейросетях. Об этом стало известно «Страстям».
Пользователи Сети рассекретили нового возлюбленного Айзы — им оказался блогер Степан Кузьменко. Известно, что мужчина родился в Ханты-Мансийске, ему 29 лет.
Судя по соцсетям Кузьменко, он часто путешествует — только за последний год мужчина летал в Грузию, Турцию, Египет и на Бали. Путешествует он в основном с подругами, ни детей, ни жены у Кузьменко нет.
Интересно, что до активного периода блогерства, мужчина, судя по соцсетям, зарабатывал деньги на курсах по нейросетям. В чем именно заключался стартап Кузьменко, неизвестно, сейчас все упоминания о курсах удалены.
Также известно, что у мужчины есть родная сестра.
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