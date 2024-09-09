«Запрет на управление авто и заграничные путешествия»: что грозит Куценко за невыплату 693 тысяч рублей долга
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На актера Гошу Куценко наложено исполнительное производство. Он оказался должен государству 693,2 тысячи рублей. По словам адвоката Ильдара Мухаметзянова, в связи с этим обстоятельством знаменитости могут запретить управлять автомобилем или покидать Россию.
Специалист рассказал, что может еще ждать Куценко в случае непогашения задолженности в беседе с сайтом «Страсти». Так, по словам Мухаметзянова, для начала ему грозит обращение взыскания на его денежные средства, ценные бумаги, а также имущество. Так, недвижимость и автомобили Гоши могут быть реализованы на торгах. Кроме того, возможно удержание с периодических выплат, например, гонораров.
Самым неприятным для Юрия Георгиевича в подобной ситуации может стать введение в отношении его ограничительных мер со стороны судебных приставов. Например, наложение запрета на право управления автомобилем или на совершение поездок за рубеж.
Ильдар Мухаметзянов
Адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online
Ранее Гоша Куценко купил квартиру для актрисы Марии Порошиной. Они пять лет прожили в гражданском браке.