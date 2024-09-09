ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 09 сентября 2024, 16:38
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«Запрет на управление авто и заграничные путешествия»: что грозит Куценко за невыплату 693 тысяч рублей долга

Адвокат Мухаметзянов заявил, что Куценко могут запретить водить авто из-за долга.
«Запрет на управление авто и заграничные путешествия»: что грозит Куценко за невыплату 693 тысяч рублей долга

© Starface.ru

На актера Гошу Куценко наложено исполнительное производство. Он оказался должен государству 693,2 тысячи рублей. По словам адвоката Ильдара Мухаметзянова, в связи с этим обстоятельством знаменитости могут запретить управлять автомобилем или покидать Россию.

Специалист рассказал, что может еще ждать Куценко в случае непогашения задолженности в беседе с сайтом «Страсти». Так, по словам Мухаметзянова, для начала ему грозит обращение взыскания на его денежные средства, ценные бумаги, а также имущество. Так, недвижимость и автомобили Гоши могут быть реализованы на торгах. Кроме того, возможно удержание с периодических выплат, например, гонораров.

Самым неприятным для Юрия Георгиевича в подобной ситуации может стать введение в отношении его ограничительных мер со стороны судебных приставов. Например, наложение запрета на право управления автомобилем или на совершение поездок за рубеж.

Ильдар Мухаметзянов

Адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online

Ранее Гоша Куценко купил квартиру для актрисы Марии Порошиной. Они пять лет прожили в гражданском браке.

Источник фото:Starface.ru
Автор:Артем Хохлов
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