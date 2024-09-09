«Запрет на управление авто и заграничные путешествия»: что грозит Куценко за невыплату 693 тысяч рублей долга

На актера Гошу Куценко наложено исполнительное производство. Он оказался должен государству 693,2 тысячи рублей. По словам адвоката Ильдара Мухаметзянова, в связи с этим обстоятельством знаменитости могут запретить управлять автомобилем или покидать Россию.

Специалист рассказал, что может еще ждать Куценко в случае непогашения задолженности в беседе с сайтом «Страсти». Так, по словам Мухаметзянова, для начала ему грозит обращение взыскания на его денежные средства, ценные бумаги, а также имущество. Так, недвижимость и автомобили Гоши могут быть реализованы на торгах. Кроме того, возможно удержание с периодических выплат, например, гонораров.