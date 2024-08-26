«Занимался магией»: экстрасенс объяснил талант предсказаний Владимира Жириновского

Медиум Харрис заявил, что Жириновский обладал экстрасенсорными способностями. Об этом стало известно «Страстям».

Прогнозы Владимира Жириновского сбываются даже после смерти политика. Некоторые считают, что он обладал некими способностями, которые помогали ему предвидеть будущее. По словам экстрасенса и медиума Андрея Харриса, такие слухи имеют право на жизнь.

«У Владимира Жириновского был так называемый канал „Звезды“. Он дает человеку ясновидение, экстрасенсорные способности, популярность в обществе, особую связь с космосом… Возможность чувствовать движение огромных масс людей, целых народов, стран. Такие люди очень часто становятся публичными, им практически невозможно этого избежать», — рассказал он.

Харрис считает, что Жириновский действительно способен предугадывать будущее — все дело в том, что в прошлой жизни он занимался магией.

«Если ставить вопрос прямо: были ли тайные магические способности у человека или нет? Здесь я однозначно отвечу, что они были. Потому что, если взглянуть на последнее воплощение, на последнюю прошлую жизнь, то идет четкий знак, что человек был магом. Он занимался магией, наукой, алхимией», — заявил он.

Полный материал о предсказаниях Владимира Жириновского читайте по ссылке.