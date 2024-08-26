Предсказания Жириновского: что уже сбылось и что ждет мир и Россию в будущем

Два года назад не стало Владимира Жириновского. Политик был известен не только своими эмоциональными высказываниями, но и прогнозами, которые регулярно сбывались. «Страсти» собрали самые известные предсказания Владимира Жириновского и попытались выяснить, в чем заключается успех прогнозов — в политической дальновидности или особом даре?

Начало СВО с точностью до часа

Одно из самых известных высказываний Владимира Жириновского произошло в 2021 году — он заявлял, что в феврале 2022 года произойдет некое событие, после которого «Россия станет снова великой».

«Не надо бряцать оружием, иначе мы можем принять другую программу. А какую, вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 22-й год был бы годом мирным, но я люблю правду, 75 лет говорю правду. Это будет год не мирный», — рассказывал он.

Ранним утром 24 февраля 2022 года началась СВО. Тогда многие связали слова политика с этим событием. Сам Жириновский позже сделал еще один прогноз, сказав что «все затихнет» до марта 2024 года.

Кстати, рассказывал политик и о частичной мобилизации, правда в контексте Европы, а не России.

«Почему начнется война, я объясняю как юрист. Поводом будет, основанием, что огромные капиталы, триллионы долларов некуда вложить. Деньги требуют войны. Сначала поставки оружия туда, введут войска… Все, готовьтесь к мобилизации. Частичной! В Европе некуда девать деньги, а деньги требуют войны», — рассказывал он.

Конфликт на Ближнем Востоке

Активную стадию войны в Израиле политику тоже удалось предсказать. Еще в 2019 году он рассказывал, что 2024 год станет переломным в отношениях между Ираном и Израилем.

«Нужно учитывать ситуацию на Ближнем Востоке. К 2024 году там развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина. Здесь будут самые страшные события», — заявлял он.

Так и случилось. Впервые за 50 лет Израиль объявил состояние войны с Палестиной, а Иран в ночь с 13 на 14 апреля ударил по территориям страны.

Выборы в США не состоятся

Самые необычные выборы в истории США уже наделали много шума в СМИ. Так, кандидат от демократической партии и действующий президент Джо Байден, который сначала заявлял о готовности баллотироваться на пост снова, после проблем со здоровьем все же взял самоотвод. Жириновский предсказывал проблемы с выборами в США, но куда более значительные.

«Выборов 2024 года в США не будет, потому что самой Америки не будет», — рассказывал он.

Интересно, что покушение на Дональда Трампа, которое произошло в 2024 году, Жириновский предсказывал еще в 2016 году.

«Сейчас Дональд Трамп что-нибудь не то будет делать — убьют, как Джона Кеннеди. Вот случайно в каком-нибудь штате какой-нибудь сумасшедший взял и убил», — допускал политик.

Что ждет мир после 2024 года?

Владимир Жириновский оставил предсказания, срок которых еще не пришел. Так, к 2026 году он обещал развал НАТО и появление другого альянса с участием Сирии, Ирана, Ирака, Турции, России и других стран.

О распаде Европы политик тоже успел предупредить в 2020 году.

«Евросоюз закончится, когда Германия устанет всех кормить и содержать. Германия выйдет из ЕС и из НАТО и все рухнет. Это в ближайшие 10 лет», — заявлял он.

А вот Россию и весь бывший СССР, судя по прогнозам Жириновского, ждет объединение в одно государство.

«Объединение нового русского мира в границах СССР к 2025 году. А к 2040-му — славянский мир станет единым», — пророчил политик.

Еще в 2016 году Владимир Жириновский передал в Музей современной истории России «капсулу времени» с прогнозами на ближайшие 20 лет. Политик рассказывал, что вскрыть послание планируют в 2036 году. Так что возможно, что нас ждет еще не одно сбывшееся пророчество.

Помощник Жириновского объяснил, как политик делал настолько точные прогнозы

В беседе с журналистом «Страстей» экс-депутат Госдумы от ЛДПР и один из самых приближенных к Владимиру Жириновскому людей Василий Власов рассказал, в чем секрет предсказаний политика.

«Мы все-таки исходим из того, что Владимир Вольфович получил прекрасное образование, читал огромное количество книг. Постоянное нахождение в информационном поле позволяло ему действительно делать точные прогнозы. И это касается не только Украины, но и других международных конфликтов, которые происходили», — рассказал он.

Власов добавил, что политик анализировал информацию из разных источников. Он также напомнил, что большинство предсказаний Жириновского до сих пор остаются неопубликованными.

«Я около десяти лет с ним проработал и каждый день он впитывал информацию, которую получал из разных источников, начиная от газетных вырезок и заканчивая Telegram-каналами. То есть он 24 на 7 был в потоке информации. Исходя из этого делал выводы, предсказания. Стоит тоже отметить, что нам известно около 20−30% прогнозов. А ведь еще огромное количество того, что пока не выложено», — поделился он.

Маг и ясновидящий: экстрасенс Андрей Харрис рассказал о способностях, которыми владел Жириновский

Некоторые все же настаивают на том, что Владимир Вольфович был не просто способным аналитиком, а еще и владел неким даром предвидения. Как рассказал в беседе со «Страстями» экстрасенс Андрей Харрис, эти слухи не беспочвенны.

«У Владимира Жириновского был так называемый канал „Звезды“. Он дает человеку ясновидение, экстрасенсорные способности, популярность в обществе, особую связь с космосом… Возможность чувствовать движение огромных масс людей, целых народов, стран. Такие люди очень часто становятся публичными, им практически невозможно этого избежать», — рассказал он.

Кроме этого, в прошлой жизни политик мог быть магом, считает Харрис.

«Если ставить вопрос прямо: были ли тайные магические способности у человека или нет? Здесь я однозначно отвечу, что они были. Потому что, если взглянуть на последнее воплощение, на последнюю прошлую жизнь, то идет четкий знак, что человек был магом. Он занимался магией, наукой, алхимией», — объяснил он.