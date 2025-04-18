«Занимает особое место в моем сердце»: итальянский фотограф Беллузо признался в любви к России

Фотограф из Италии Андреа Беллузо признался в любви к России. Об этом он рассказал «Страстям».

Фотограф Андреа Беллузо посетил Россию, где проходит выставка его лучших работ. Он рассказал, что уже давно знаком с нашей страной и Россия для него стала почти родной.

«Россия занимает особое место в моем сердце, и однажды я бы очень хотел, чтобы она стала моей главной базой. Впервые я приехал сюда во времена Перестройки — в эпоху больших перемен и энергии — и сразу почувствовал сильную внутреннюю связь. В России было что-то утонченное, необработанное и прекрасное одновременно, что-то, что глубоко тронуло меня», — заявил он.

По словам Беллузо, в последние годы он стал чаще путешествовать по России и искать вдохновение в нашей культуре.

«В последние пару лет эта связь стала ещё глубже — я провёл время, исследуя разные города, всё больше знакомился с русской культурой и традициями, в которые влюбился, во многом благодаря друзьям, которых встретил во время поездок. Это страна с невероятной красотой, глубокой душой, мощной творческой энергией и богатой культурой. Для меня огромная честь — выставляться в России, и однажды я мечтаю создать фотокнигу, посвящённую более глубокому исследованию России, её традиций, прошлого и настоящего», — добавил он.

Полное интервью с Андреа Беллузо о работе со знаменитостями и самыми необычными съемками читайте по ссылке.