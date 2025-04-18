«Я бы не назвал то, чем я занимаюсь, работой»: фотограф Андреа Беллузо рассказал о съемах с Наоми Кэмпбелл и любви к России

Что я понял благодаря им — настоящая уникальность не рождается из попытки быть кем-то другим. Она проявляется, когда ты полностью принимаешь себя. Никто из них не старался соответствовать чьим-то стандартам. Они не сравнивали себя с другими. Они просто были собой — искренними, настоящими, и именно это делало их незабываемыми. Это то, что я стараюсь привносить в каждую свою работу и в то, как я помогаю другим — потому что именно подлинность делает нас по-настоящему яркими.

Ваши фотографии выставляются в России. Расскажите, что связывает вас с нашей страной.

Россия занимает особое место в моем сердце, и однажды я бы очень хотел, чтобы она стала моей главной базой. Впервые я приехал сюда во времена Перестройки — в эпоху больших перемен и энергии — и сразу почувствовал сильную внутреннюю связь. В России было что-то утонченное, необработанное и прекрасное одновременно, что-то, что глубоко тронуло меня.

Спустя годы я вернулся уже в качестве главного амбассадора Profoto и начал проводить мастер-классы на мою любимую тему — свет. Я приехал, чтобы вдохновлять других находить свой уникальный голос в фотографии, и в итоге сам получил огромное вдохновение от России.

В последние пару лет эта связь стала ещё глубже — я провёл время, исследуя разные города, всё больше знакомился с русской культурой и традициями, в которые влюбился, во многом благодаря друзьям, которых встретил во время поездок. Это страна с невероятной красотой, глубокой душой, мощной творческой энергией и богатой культурой. Для меня огромная честь — выставляться в России, и однажды я мечтаю создать фотокнигу, посвящённую более глубокому исследованию России, её традиций, прошлого и настоящего.

Для меня было большой честью, когда меня увидели как современного художника через мою рекламную работу в Музее Эрарта в Санкт-Петербурге. Это стало важной вехой и ещё более прочной связью с Россией. До этого момента я разделял рекламную и художественную деятельность, но теперь понимаю, что это просто разные формы выражения одного и того же творческого потока.

Вам когда-либо приходилось снимать для рекламы необычные продукты?

Не совсем необычные продукты сами по себе, но определённо необычные для меня на тот момент. Я был в первую очередь известен как фотограф в сфере моды и красоты, когда меня впервые пригласили снять большую кампанию для Cadillac. Вскоре после этого я получил заказ на рекламную съёмку для Electrolux. Так что за короткий период я вдруг оказался в мире автомобильной и фуд-фотографии — двух жанров, с которыми раньше не имел дела.