«Я бы не назвал то, чем я занимаюсь, работой»: фотограф Андреа Беллузо рассказал о съемах с Наоми Кэмпбелл и любви к России
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Андреа Беллузо — фотограф с мировым именем. Его работы появляются в светских журналах, рекламных компаниях со знаменитостями, а прямо сейчас фотографии Андреа выставляются в музее Эрарта в Санкт-Петербурге. «Страсти» поговорили с фотографом о сложностях работы со знаменитостями и самых необычных рекламных съемках.
Андреа, расскажите, как начался Ваш путь в фотографии.
На самом деле всё началось почти волшебно. Мне было 14, когда друг пригласил меня в фотолабораторию. Я до сих пор помню этот момент, когда на белом листе бумаги в проявителе начала проявляться фотография — такое чувство, будто я являюсь живым свидетелем алхимии. Это было настоящее волшебство, и я сразу понял, что хочу научиться создавать такие изображения. Я был полностью захвачен этим.
Через пару лет мой отец познакомил меня с одним из самых известных модных фотографов Лондона того времени — Бардо Фабиани. Я не был самым простым подростком — меня не интересовала школа, я гастролировал как барабанщик с несколькими группами (и даже записывался с довольно известными артистами), а ещё я часами экспериментировал с фотографиями. Я постоянно одалживал камеру у отца, а позже даже построил собственную фотолабораторию прямо в ванной.
Вместо того, чтобы настаивать на понятный путь с классическим образованием, мои родители сделали нечто поистине удивительное — они доверились мне. Они увидели мою страсть и поддержали её. И пусть, что я начну свой путь как неоплачиваемый третий ассистент знаменитого фотографа. Оглядываясь назад, я всегда буду благодарен родителям за их смелость. Они дали мне возможность идти своим путём с самого начала, даже если этот путь был нестандартным.
Вы работаете только в рекламной фотографии?
Совсем нет. Хотя я действительно много работал в рекламе — особенно в кампаниях моды, красоты, автомобилей и еды — моя работа всегда выходила далеко за рамки этого. Я также работаю как редакционный фотограф в области моды и красоты, а также выражаю себя как арт-фотограф и визуальный художник. Фотография — это мой язык, будь то съёмка коммерческих кампаний, создание современного искусства, проведение личных трансформационных сессий по моей методике, частные портретные съёмки или передача других тем через свет. Всё это взаимосвязано. Это никогда не просто фотография — это формирование света и эмоций в нечто, что действительно находит отклик.
Вы работали со знаменитостями? Если да, с кем именно, и кого вы запомнили больше всего?
Да, мне посчастливилось работать с известными именами — Наоми Кэмпбелл, Линдой Евангелистой, Кристи Тёрлингтон, Викторией Сильвстедт и другими. Но больше всего запомнилась не их слава и не их внешняя красота, а их индивидуальность.
Что я понял благодаря им — настоящая уникальность не рождается из попытки быть кем-то другим. Она проявляется, когда ты полностью принимаешь себя. Никто из них не старался соответствовать чьим-то стандартам. Они не сравнивали себя с другими. Они просто были собой — искренними, настоящими, и именно это делало их незабываемыми. Это то, что я стараюсь привносить в каждую свою работу и в то, как я помогаю другим — потому что именно подлинность делает нас по-настоящему яркими.
Ваши фотографии выставляются в России. Расскажите, что связывает вас с нашей страной.
Россия занимает особое место в моем сердце, и однажды я бы очень хотел, чтобы она стала моей главной базой. Впервые я приехал сюда во времена Перестройки — в эпоху больших перемен и энергии — и сразу почувствовал сильную внутреннюю связь. В России было что-то утонченное, необработанное и прекрасное одновременно, что-то, что глубоко тронуло меня.
Спустя годы я вернулся уже в качестве главного амбассадора Profoto и начал проводить мастер-классы на мою любимую тему — свет. Я приехал, чтобы вдохновлять других находить свой уникальный голос в фотографии, и в итоге сам получил огромное вдохновение от России.
В последние пару лет эта связь стала ещё глубже — я провёл время, исследуя разные города, всё больше знакомился с русской культурой и традициями, в которые влюбился, во многом благодаря друзьям, которых встретил во время поездок. Это страна с невероятной красотой, глубокой душой, мощной творческой энергией и богатой культурой. Для меня огромная честь — выставляться в России, и однажды я мечтаю создать фотокнигу, посвящённую более глубокому исследованию России, её традиций, прошлого и настоящего.
Для меня было большой честью, когда меня увидели как современного художника через мою рекламную работу в Музее Эрарта в Санкт-Петербурге. Это стало важной вехой и ещё более прочной связью с Россией. До этого момента я разделял рекламную и художественную деятельность, но теперь понимаю, что это просто разные формы выражения одного и того же творческого потока.
Вам когда-либо приходилось снимать для рекламы необычные продукты?
Не совсем необычные продукты сами по себе, но определённо необычные для меня на тот момент. Я был в первую очередь известен как фотограф в сфере моды и красоты, когда меня впервые пригласили снять большую кампанию для Cadillac. Вскоре после этого я получил заказ на рекламную съёмку для Electrolux. Так что за короткий период я вдруг оказался в мире автомобильной и фуд-фотографии — двух жанров, с которыми раньше не имел дела.
Обе компании сказали мне тогда одну вещь, которая запомнилась навсегда: они выбрали меня потому, что я не был ограничен традиционными правилами съёмки автомобилей или еды. Как специалист по свету, я подошёл к их продуктам с совершенно новым взглядом. Меня не интересовали стандартные схемы и «идеальные» формулы — я стремился создать что-то живое и динамичное, что соответствовало бы энергии и духу самого продукта.
В обоих случаях они искали фотографа с уникальным видением, а не просто исполнителя технического задания. И это всегда был мой путь — позволять энергии каждого проекта вести меня, а не следовать тому, что уже было сделано до меня.
Что, по Вашему мнению, самое сложное в Вашей работе?
Я бы, на самом деле, не назвал то, чем я занимаюсь, «работой». Для меня работа — это то, что люди часто делают просто чтобы выжить или оплатить счета. То, чем я живу — это страсть. Это моя жизнь. Я постоянно создаю, постоянно развиваюсь, и именно это питает меня на всех уровнях.
Наш сайт называется «Страсть» — что для вас означает это слово?
Красивый вопрос. Слово «страсть» изначально происходит от латинского и означает «страдание» — но для меня страсть не имеет ничего общего со страданием. Это глубокий внутренний огонь, электризующее волнение, которое побуждает создавать нечто неожиданное.
Страсть — это не стремление выделиться ради самой оригинальности. Это умение доверять своей интуиции, своему внутреннему ощущению, даже когда оно не поддаётся логике. Это способность услышать тихий шепот вдохновения и пойти за ним, особенно тогда, когда мир советует играть по правилам и быть осторожным.
Для меня страсть — это умение мыслить нестандартно в любой ситуации. Не для того чтобы изобрести колесо заново, а чтобы позволить творчеству разворачиваться естественно и искренне. Это состояние, когда ты настолько погружаешься в процесс, что время исчезает, и всё, что имеет значение — это сам акт создания. Именно такая страсть трогает людей. Именно ради неё я живу.