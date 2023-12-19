Замужнюю солистку «Винтажа» Плетневу заметили за поцелуями со звездным стилистом
© Личный архив Александра Данилова
Певица Анна Плетнева появилась на прошедшей в Москве новогодней вечеринке Hello в компании звездного стилиста Александра Данилова. Артистка не только позировала вместе с ним на красной дорожке, но и довольно чувственно целовалась.
Солистка группы «Винтаж» уже много лет состоит в браке с бизнесменом Кириллом Сыровым. Они познакомились еще в 90-х, но отношения смогли начать гораздо позже, когда оба уже были с неудачным опытом за плечами. А у Анны еще был и годовалый ребенок на руках. Она признавалась, что находилась в ужасном состоянии в то время, не знала, как ей дальше жить, а Сыров просто спас ее.
Однако, несмотря на то, что по словам самой Плетневой, с мужем она счастлива, в свет вместе с ним она выходит редко. Зато появляется на публике в компании других кавалеров. Так, недавно ее заметили за поцелуями со стилистом Даниловым. Правда, несмотря на то, что они были совсем не постановочные, вряд ли их связывает что-то большее, чем просто дружба.
Напомним, что Анна – многодетная мать. Она воспитывает троих детей: двоих дочерей и сына. Старшая девочка пошла по стопам знаменитой матери и посвятила себя музыке.
Ранее стилист Александр Данилов написал заявление на Дану Борисову, обвинив ее в клевете.