Замужнюю солистку «Винтажа» Плетневу заметили за поцелуями со звездным стилистом

Певица Анна Плетнева появилась на прошедшей в Москве новогодней вечеринке Hello в компании звездного стилиста Александра Данилова. Артистка не только позировала вместе с ним на красной дорожке, но и довольно чувственно целовалась.

Солистка группы «Винтаж» уже много лет состоит в браке с бизнесменом Кириллом Сыровым. Они познакомились еще в 90-х, но отношения смогли начать гораздо позже, когда оба уже были с неудачным опытом за плечами. А у Анны еще был и годовалый ребенок на руках. Она признавалась, что находилась в ужасном состоянии в то время, не знала, как ей дальше жить, а Сыров просто спас ее.

Однако, несмотря на то, что по словам самой Плетневой, с мужем она счастлива, в свет вместе с ним она выходит редко. Зато появляется на публике в компании других кавалеров. Так, недавно ее заметили за поцелуями со стилистом Даниловым. Правда, несмотря на то, что они были совсем не постановочные, вряд ли их связывает что-то большее, чем просто дружба.