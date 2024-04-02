«Сегодня зубы, похожие на подушечки «Орбит», моветон»: стоматолог раскритиковала улыбку Нагиева, сделанную в 2000-е
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Стоимость блистательных улыбок звезд не всегда легко определить. Часто селебрити делают эту «красоту» по бартеру, поэтому цена может варьироваться от 0 до нескольких миллионов рублей. Врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент» на примере звезд рассказала сайту «Страсти», сколько такая работа будет стоить в среднем в московской стоматологической клинике не эконом-класса.
Дмитрий Нагиев
Исходное состояние полости рта на взлете карьеры у Нагиева было неудовлетворительное: скученность, стираемость, потеря зубов. Возможно, такая улыбка помогла создать в нем образ бандита. Его улыбка выглядит топорной, неестественной. Зубы шоумена – это классический пример того, как делать не надо. Нет намека на анатомию – весь край верхнего зубного ряда идет сплошной линией, все зубы одинакового размера, длины и ширины.
Сегодня в стоматологии зубы, похожие на подушечки «Орбит» – это моветон. Они были популярны в начале 2000-х. Скорее всего, именно тогда Дмитрий и сделал тотальное протезирование.
Диана Левчук
Врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент»
Чтобы обновить улыбку и сделать ее более естественной, сейчас в Москве на это потребуется около 1,5 млн рублей.
Анастасия Ивлеева
Насколько можно судить, Анастасия, как и многие наши звёзды, не раз проходила тотальное протезирование винирами и, возможно, коронками. Последняя версия ее улыбки уже выглядит натурально, зубы очень белые, присутствуют прозрачность на краях и микро-макрорельеф. Это говорит о том, что выбор стоматолога был более обдуманный.
Стоимость тотального протезирования («голливудская улыбка») – 1-1,5 млн рублей.
Надежда Бабкина
Изначально у нее были десневая улыбка, тремы (щели между зубами), диастема (одна щель посередине), микродения (мелкие зубы), имела место проблема эмали, так как цвет зубов явно нездоровый, возможно, флюороз или гипоплазия. Ориентировочно в 90-е ей сделали тотальное протезирование на металлокерамике, зубы получились грубые, объемные и ненатуральные. Возможно, была коррекция десны.
Певице повезло, что у нее широкая челюсть и открытая улыбка, поэтому даже такое «топорное» протезирование даёт «вау-эффект» и хорошо смотрится на ТВ.
Сейчас у нее новая улыбка, более аккуратная, коронки керамические или циркон. Новая улыбка получилась более гармоничной и эстетичной, но от яркости в пользу естественности Надежда явно не захотела отказываться.
Диана Левчук
Врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент»
«Голливудская улыбка» Надежды Бабкиной также будет стоить сейчас от 1 до 1,5 млн рублей.