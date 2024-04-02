«Сегодня зубы, похожие на подушечки «Орбит», моветон»: стоматолог раскритиковала улыбку Нагиева, сделанную в 2000-е

Чтобы обновить улыбку и сделать ее более естественной, сейчас в Москве на это потребуется около 1,5 млн рублей.

Анастасия Ивлеева

Насколько можно судить, Анастасия, как и многие наши звёзды, не раз проходила тотальное протезирование винирами и, возможно, коронками. Последняя версия ее улыбки уже выглядит натурально, зубы очень белые, присутствуют прозрачность на краях и микро-макрорельеф. Это говорит о том, что выбор стоматолога был более обдуманный.

Стоимость тотального протезирования («голливудская улыбка») – 1-1,5 млн рублей.

Надежда Бабкина

Изначально у нее были десневая улыбка, тремы (щели между зубами), диастема (одна щель посередине), микродения (мелкие зубы), имела место проблема эмали, так как цвет зубов явно нездоровый, возможно, флюороз или гипоплазия. Ориентировочно в 90-е ей сделали тотальное протезирование на металлокерамике, зубы получились грубые, объемные и ненатуральные. Возможно, была коррекция десны.

Певице повезло, что у нее широкая челюсть и открытая улыбка, поэтому даже такое «топорное» протезирование даёт «вау-эффект» и хорошо смотрится на ТВ.