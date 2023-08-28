Заключенная колонии №2 убивала проституток и приходила на их похороны

Начальник отряда в женской исправительной колонии общего режима содержания №2 УФСИН России по Республике Мордовия Мария Пономарева рассказала порталу «Страсти» о заключенной, которая организовала бордель, убивала проституток и приходила на их похороны. Ее приговорили к 21,5 году заключения.

Сейчас женщине 41 год, она выйдет на свободу в 2027-м.

«Она была проституткой, а в 2008 году организовала бордель в Брянске, и даже свою сестру родную туда затянула. Она действовала вместе с мужем и была главной, а супруг ей всегда во всем подчинялся. Она психологически очень сильная. Тех девочек, которые по какой-то причине решили из этого «дома» уйти, просто убивали. И закапывали в лесу, и по полгода потом их не могли найти. На ней три трупа. Это очень страшные преступления. У нее несколько статей: 105 (убийство, умышленное причинение смерти другому лицу, прим. «Страсти»), 162 (разбой, нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, прим. «Страсти»), 209 (бандитизм, прим. «Страсти»)», - рассказала собеседница.

Пономарева поделилась ранее неизвестными фактами о заключенной: в личном деле этой информации нет.

«Женщины, которые там работали, рожали, а этих маленьких детишек закапывали. Младенцев», - призналась начальник отряда.

У осужденной есть трое собственных детей. О том, насколько жестокой была женщина, говорит еще один факт.

«Когда вели следствие, очень долго не могли найти преступников. Она на всех похоронах девчонок, которых убили, сама лично присутствовала. Она всегда приезжала в вуали, в шапочке и с венком», - сообщила Пономарева.

В колонии заключенная стоит на профучете, потому что систематически нарушала правила внутреннего распорядка. По словам Пономаревой, сейчас осужденная «угомонилась».

«Когда шло следствие, она еще и забеременела, чтобы смягчающее обстоятельство было, раньше беременность считалась», - говорит начальник отряда.

С родственниками заключенная не поддерживает отношения. До трехлетнего возраста дочь находилась с матерью тут же в колонии, в доме ребенка. Потом девочку забрали родители.

«Я у нее все время спрашиваю, а чего ты детям своим не звонишь? Она звонит подругам, а с родителями вообще никакой связи не поддерживает. Старшей дочери уже 20 лет. Она им очень редко звонит, может, раз в полгода. А с мужем, который тоже сидит, даже переписку не ведет», - отметила Пономарева.

Подробнее о том, какие женщины и за что отбывают наказание в ИК-2 в Мордовии, читайте в нашем материале.