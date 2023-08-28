Жестокие женщины: истории россиянок от 19 до 70 лет, которые оказались в колонии

Важная часть работы начальника отряда – знать все про своих осужденных: как они работают, как ведут себя, и к каждой нужно найти подход. У Марии Михайловны есть «агенты» среди осужденных, которые докладывают, направляют других заключенных и помогают Пономаревой узнать их поближе. Сложнее всего с новичками, которые только попадают в отряд после карантинного отделения. Тяжело первые два месяца, когда нужно перестроиться и принять свою новую жизнь. Влиться в коллектив, чисто женский, да еще и работать в цеху… не у каждой все сразу получается. Про работу с осужденными Пономарева делится:

«Беседуем много. Вот вызываю, и разговариваем. Кнут и пряник. По-всякому бывает. Где поругаю, где похвалю. Им очень тяжело, когда они только прибывают, карантинное отделение, закончились эти 15 дней там, распределили в отряд. А тут же много людей! Ей надо привыкнуть, ей надо принять эти правила, а у каждого отряда свои правила. Чистоту и порядок – я всегда у них спрашиваю это. Распределяю обязанности по отряду: прибраться, убраться, чистоту и порядок поддерживать. Потом наблюдаю, спрашиваю у других осужденных, как она себя ведет. Которые давно уже сидят. Есть такие осужденные-агенты, так сказать. У меня есть установка – надо понаблюдать. В карантинном отделении их опрашивают психологи, проводят тесты. Они все это заполняют, а по тестам психологи делают характеристику, с которой я дальше ознакамливаюсь. Психологическая характеристика называется. И все загружается в специальную ведомственную программу, а дальше любой начальник отряда открывает и читает, на что обратить внимание. У кого-то суицидальные мысли есть. Их ставят на профучет – как склонных к суициду и членовредительству. За ними уже более плотно наблюдаем. Не дай Бог чего! Не всегда согласна с психологами. Какой человек сегодня в настроении, что-то вот заполнил, а на следующий день и на самом деле все может по-другому. Да тесты, я сама в них не верю, если честно. Там же можно обмануть (смеется). А мы наблюдаем за каждой осужденной, каждый день. Каждый день мы с ними встречаемся».

В кабинете у Пономаревой есть доска, называется профучет, где фотографии осужденных и короткая характеристика, за кем нужно больше внимания и тщательно следить. На профучет могут поставить с учетом статьи: например, есть осужденная, которая убила человека и сожгла дом, поэтому в колонии имеют в виду, что она может устроить поджог. Некоторых ставят на профучет уже в колонии - за нарушение правил. И к каждой такой осужденной нужен свой подход. Есть среди них особо сложные, Мария Михайловна рассказывает:

«Осужденная вот (показывает на доску профучета, прим. «Страсти») – Иванова (фамилия изменинена). Она очень сложная. Я пытаюсь ко всем подход найти, а вот к ней второй год никак не могу. Она обычный алкоголик, сидит по 162 статье (разбой, прим. «Страсти»), но там капля в море ее преступлений. Она, иногда придет в хорошем настроении, поговорит нормально. А иногда... Ее периодически даже в ШИЗО (штрафной изолятор, прим. «Страсти») водворяют. И осужденные от нее в шоке в отряде. Проблема в ее характере. Ей заняться нечем, скучно становится, и она начинает провоцировать на конфликт. Встает в 4 утра и начинает краситься. А каждой охота же поспать в это время. Она же не одна в секции, их там сколько человек. Она начинает краситься, зубы чистить, ходить, дверьми хлопать, ко мне бегут с утра другие девочки на проверку: «Марья Михайловна, ну поговорите!». Я вызываю, говорю: «все Иванова, сейчас косметичку твою отберу, вообще краситься не будешь». «Ради Бога, простите, Марья Михайловна! Больше не буду в 4 утра вставать», а на следующий день то же самое. Никак с ней не могу: и косметичку забирала, и чего только с ней не делала. ШИЗО иногда ее реанимирует немножко, она там тихонькая посидит неделю, потом опять начинается. Из одного отряда в другой перевела – думала, ну может там хоть получше ей будет, потому что она жалуется, что обижают. Хотя никто ее не трогает, чтобы лишний раз не занималась вот этой ерундой: «Наташ, пожалуйста, ну не буди, поспать же охота в это время». Ей без разницы, она очень медлительная еще сама по себе, все очень медленно делает. Остальные по-быстрому встают в 6 утра, собрались, зарядка, а она не успевает. Все медленно. Из-за этого она и встает так рано, чтобы успеть к 6 утра – накраситься, помыться, привести себя в порядок. И специально еще все делает. И косметичку отберу, и все равно встает в 4 утра. Просто ходит по отряду, сумки свои перебирает. Я уже жду, когда конец срока настанет. В 2024 году, ей еще два месяца скинули. Слава Богу! Хоть пораньше уйдет. Она единственная такая. Она еще и склонна к побегу. Она работает на производстве и может с одного цеха уйти в другой. А ее потом найти не могут! Трудиться должна, вот определённое место, вот твоя машинка, а она просто встает и уходит в другой цех. А потом ищут ее. Поэтому на профучете и написано, что склонна к побегу. Еще азартные игры, сделала самодельные карты, мы потом их изъяли. Еще в карантине, когда сидела, высказывала суицидальные мысли, поэтому и тут поставили на профучет. Три профучета у нее.

Она с подельницей здесь, только та в другом отряде. А сидит за что: с подругой-подельницей вечером распивали алкогольные напитки, завязалась драка, и вот подельнице 13 лет дали, они убили мужика. Но Иванова просто пригласила эту компанию выпить к себе домой, и все, на этом ее роль закончилась. Ей за это три года дали, и вот она все время: «Отпустите меня, я вообще ни в чем не виновата». А я ей говорю: «Отпущу, вот придет конец срока и отпущу, я не держу тут». А она: «Я просто, я больше никогда в жизни не буду пить». И я ей: «Не пей, а-то опять в колонию приедешь, если пить будешь». С дочерью общается, но дочка больно ей не помогает, взрослая, работает. Она все время: «Юля, пришли мне это-это-то». А дочь ничего ей не присылает, потому что Юле самой надо жить».

Самой молодой девушке в отряде Пономаревой 19 лет, сидит по 228 статье, а самой возрастной – 70. Женщина на пенсии, правда в колонии. На работу в цех не ходит, следит за чистой в отряде. Кажется, милая бабушка, мы ее встретили на лестнице, с ведрами. «Бабушка» сидит по 105 статье, убила деда, своего соседа. Ему было 84 года. Распивали алкогольные напитки, что-то не поделили, бабушка ударила его табуреткой по голове и убежала, оставив пожилого мужчину в доме. Дали «бабушке» восемь лет и добавили, что она скрылась с места преступления. Это произошло в прошлом году, когда ей было 69 лет. Такие вот Шекспировские страсти.

Но работа Пономаревой нравится!

«Что нравится? С контингентом таким интересным работать. Работать с осужденными очень нравится. А больше всего, когда я готовлю материл по УДО (условно-досрочное освобождение, освобождение осужденного от части наказания до окончания срока отбытия этого наказания, прим. «Страсти») и отпускают их. Вот это мне нравится. Просто вот... работаю не зря! Работа не зря была проведена моя. Вижу, что человек исправился. Беру с нее ходатайство, готовлю материалы в суд и потом отпускают ее. Вот это нравится».

Редакция портала «Страсти» выражает благодарность УФСИН по Республике Мордовия и лично Айе-Марине Ханиевой за помощь в подготовке материала.