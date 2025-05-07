«Является одним из самых высокооплачиваемых артистов»: сколько зарабатывает Jony за один концерт

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл размер гонорара певца Jony за один концерт. Артист прославился благодаря хитам «Комета», «Лилии», «Ты беспощадна», «На сиреневой Луне» и сейчас является одним из самых популярных вокалистов страны. По словам музыкального эксперта, за одно выступление исполнитель получает около 6 млн рублей. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

У Jony многомиллионная аудитория, которая полюбила его за лирические треки. Певец стабильно выпускает хиты и дает концерты по всей России. Востребован он и на корпоративах. Артиста заказывают на свадьбы, дни рождения и другие праздники. Правда, стоит это недешево.

«Jony сейчас является одним из самых высокооплачиваемых артистов нашей эстрады. Он востребован, конечно, среди молодежи и не только. Что касается гонораров, то он получает в районе 6 млн рублей за один концерт. Райдер у каждого артиста индивидуален, кто-то может есть только морепродукты, может быть алкоголь, а у кого-то прописаны только бутылка воды, чай, какие-то закуски и салатики», - поделился Дворцов.

Многие считают Jony лучшим молодым певцом России, который смог «подвинуть» Сергея Лазарева и Диму Билана. Продюсер согласился с этим мнением и подчеркнул, что этот артист заслуживает той популярности, которая у него есть. Он отличается не только работоспособностью, но и хорошей репутацией.

«Безусловно его можно назвать лучшим молодым певцом российской эстрады. Он авторитет, его очень много кто любит, с ним сотрудничают», - заявил Сергей Дворцов.

Ранее Сергей Дворцов раскрыл гонорары пропавшей из медиаполя группы «АлоэВера».