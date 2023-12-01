Заигрывают на дороге: как учительница начальных классов стала инспектором ГИБДД

Инспектор дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции в городе Верхняя Пышма Свердовской области Мария Никитина изначально хотела быть учительницей начальных классов. Но спустя время поняла, что ее призвание — служить в полиции. Мария рассказала порталу «Страсти» о том, сложно ли это — быть женщиной-госавтоинспектором.

В детстве Мария собиралась стать учительницей, и после школы она поступила на учителя начальных классов. Но, проработав в лицее и детском саду, она поняла, что ей скучно. Тогда женщина решила получить второе высшее образование.

«Характер у меня достаточно твердый, а с детьми все же нужно быть помягче. С детства я была такая, «девочка-пацанка», и на тот момент многие мои знакомые трудились в МВД, в том числе мой брат. Посидела, подумала и решила: «Ну, раз они там работают, значит, и я пойду». Брат меня отговаривал, говорил, что профессия учителя больше девушке подходит, но я не послушалась», — объяснила она.

В МВД она работает с 2016 года. Год назад Мария решила стать инспектором ГИБДД. Теперь она — единственная женщина-госавтоинспектор в городе.

«На дороге важно проявлять чувство юмора, — говорит героиня. — Водители зачастую со мной заигрывают, делают комплименты. Конечно, мне, как женщине, приятно. Но я все равно остаюсь беспристрастной».

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