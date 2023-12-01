У профессии нет гендера: женщина-пилот и госавтоинспектор рассказали о своей работе

Стереотипы о мужских и женских профессиях все еще активно существуют в нашей жизни. Говоря о мастерах маникюра, парикмахерах и воспитателях мы чаще всего представляем в этих сферах представительниц прекрасного пола. Но мир меняется, и женщины все чаще успешно проявляют себя в мужских профессиях. Они — идут по зову сердца и показывают высокие результаты в своих сферах. Портал «Страсти» пообщался с представительницами прекрасного пола, чтобы узнать, как это — быть женщиной в мужской профессии.

Мне бы в небо: будни женщины-пилота гражданской авиации

Второй пилот вертолета МИ-8 Алиса Макеева родилась в семье офицера. Ее отец был командиром воздушного судна МИ-8, дед — полярным летчиком, брат — летчиком гражданской авиации.

«Это мой образ жизни»

— Мне никто не прививал любовь к авиации, это — мой образ жизни. Так же, как дети рождаются в семьях медиков, музыкантов или научных деятелей, а после идут по стопам своих родителей. Естественно, буквально «с пеленок» я всегда была рядом с вертолетами, аэродромами и в кругу летного состава.

Мой путь в профессию пилота начался с поступления в единственное в стране летное училище, которое готовит пилотов вертолета МИ-8 гражданской авиации — Омский летно-технический колледж ГА имени А.В. Ляпидевского. Студенческие годы были восхитительными и интересными. Курсантская жизнь — очень яркая и запоминающаяся. Большой плюс, что сейчас сняты все ограничения по возрасту. Если позволяет здоровье, вы можете пройти медицинскую комиссию и осуществить свою мечту в любом возрасте.

Вообще изначально я выучилась на бортпроводника, мне предложили уехать по контракту в Конго. Можно сказать, что свою профессиональную деятельность я начала с Африки, а уже потом поступила в училище.

Забыть о каблуках и платьях

— Сейчас я работаю пилотом в российской авиакомпании. Работа сложная, очень ответственная, но самая лучшая в мире. Но в этой профессии есть некоторые детали, от которых девушкам придется отказаться. Речь идет о каблуках, ювелирных украшениях, платьях и длинных ногтях.

Мой коллектив — невероятно дружный, меня встретили с теплом. Никакого пренебрежительного отношения ко мне не было. Здесь работают не просто летчики, а благородные, честные, благородные, отзывчивые мужчины. На таких, как они, держится наша страна.