У профессии нет гендера: женщина-пилот и госавтоинспектор рассказали о своей работе
Женщина-пилот и госавтоинспектор рассказали о сложностях в своей работе.
© Алиса Макеева, Фото: предоставлено героиней материала
Стереотипы о мужских и женских профессиях все еще активно существуют в нашей жизни. Говоря о мастерах маникюра, парикмахерах и воспитателях мы чаще всего представляем в этих сферах представительниц прекрасного пола. Но мир меняется, и женщины все чаще успешно проявляют себя в мужских профессиях. Они — идут по зову сердца и показывают высокие результаты в своих сферах. Портал «Страсти» пообщался с представительницами прекрасного пола, чтобы узнать, как это — быть женщиной в мужской профессии.
Мне бы в небо: будни женщины-пилота гражданской авиации
Второй пилот вертолета МИ-8 Алиса Макеева родилась в семье офицера. Ее отец был командиром воздушного судна МИ-8, дед — полярным летчиком, брат — летчиком гражданской авиации.
«Это мой образ жизни»
— Мне никто не прививал любовь к авиации, это — мой образ жизни. Так же, как дети рождаются в семьях медиков, музыкантов или научных деятелей, а после идут по стопам своих родителей. Естественно, буквально «с пеленок» я всегда была рядом с вертолетами, аэродромами и в кругу летного состава.
Мой путь в профессию пилота начался с поступления в единственное в стране летное училище, которое готовит пилотов вертолета МИ-8 гражданской авиации — Омский летно-технический колледж ГА имени А.В. Ляпидевского. Студенческие годы были восхитительными и интересными. Курсантская жизнь — очень яркая и запоминающаяся. Большой плюс, что сейчас сняты все ограничения по возрасту. Если позволяет здоровье, вы можете пройти медицинскую комиссию и осуществить свою мечту в любом возрасте.
Вообще изначально я выучилась на бортпроводника, мне предложили уехать по контракту в Конго. Можно сказать, что свою профессиональную деятельность я начала с Африки, а уже потом поступила в училище.
Забыть о каблуках и платьях
— Сейчас я работаю пилотом в российской авиакомпании. Работа сложная, очень ответственная, но самая лучшая в мире. Но в этой профессии есть некоторые детали, от которых девушкам придется отказаться. Речь идет о каблуках, ювелирных украшениях, платьях и длинных ногтях.
Мой коллектив — невероятно дружный, меня встретили с теплом. Никакого пренебрежительного отношения ко мне не было. Здесь работают не просто летчики, а благородные, честные, благородные, отзывчивые мужчины. На таких, как они, держится наша страна.
Наша профессия — достаточно трудная и опасная, независимо от того, мужчина ты или женщина. Иногда, бывает, что после полетов приходишь домой и просто нет никаких сил, хочется «упасть» в кровать и поспать. Конечно, не каждый мужчина сможет смириться с тем, что его возлюбленная работает в мужском коллективе, постоянно в командировках и не всегда бывает дома. Попав в авиацию, у каждого человека кардинально меняется жизнь. Иногда также приходится забыть о развлечениях: кафе, кинотеатрах, спа-салонах, шопингах и других приятных для многих женщин вещах.
Первая в истории училища курсантская свадьба
— Лично я всегда считала себя «закоренелой холостячкой», если так можно выразиться. У меня была цель — закончить училище и побыстрее начать летать. Я никогда не хотела семейной жизни и детей. Сейчас очень многие девушки предпочитают оставаться свободными и не спешат выходить замуж, я не стала исключением.
Но пока я училась в летном училище, я успела найти свою любовь. У нас была первая в истории училища курсантская свадьба. Мой муж также пилот гражданской авиации. Более того, у нас появился замечательный и очень красивый малыш, возможно, будущий лётчик. Повторюсь, попав в авиацию, жизнь кардинально меняется.
У меня есть увлечение — иностранные языки. Многие из моих коллег увлекаются электроникой, программированием, радиооборудованием.
В планах у меня — огромное желание не стоять на месте, покорять новые вершины, узнавать, изучать, дерзать. Главное — любить то, что ты делаешь.
«Захотелось адреналина»: история учительницы начальных классов, которая стала инспектором ДПС
32-летняя инспектор дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции в городе Верхняя Пышма Свердовской области Мария Никитина изначально выучилась на учительницу начальных классов, но спустя время поняла, что ее призвание — служить в полиции. Теперь она единственный госавтоинспектор-женщина в городе.
— В детстве я хотела попасть в сферу образования. Поэтому, недолго думая, поступила на учителя начальных классов с дополнительной подготовкой в области психологии. Работала в лицее, потом устроилась в детский сад, но со временем я поняла — мне скучно, почувствовала, что не хватает адреналина. Характер у меня достаточно твердый, а с детьми все же нужно быть помягче. С детства я была такая, «девочка-пацанка», и на тот момент многие мои знакомые трудились в МВД, в том числе мой брат. Посидела, подумала и решила: «Ну, раз они там работают, значит, и я пойду». Брат меня отговаривал, говорил, что профессия учителя больше девушке подходит, но я не послушалась.
В МВД я работаю с 2016 года, попасть на службу было непросто. Полгода я устраивалась, и пока ждала своей очереди, устроилась в местную школу. После я стала участковым полиции, а год назад решила перейти в Госавтоинспекцию.
Заигрывают на дороге
— На работе я очень хорошо влилась в мужской коллектив, коллеги всегда помогают в случае чего. Другой вопрос — это мужчины-водители. Бывает, попадаются и нетрезвые за рулем, которые пытаются убежать от нас. Но сильно опасных ситуаций пока не было, их гораздо больше случалось, когда я была участковым.
На дороге важно проявлять чувство юмора. Водители зачастую со мной заигрывают, делают комплименты. Конечно, мне, как женщине, приятно. Но я все равно остаюсь беспристрастной.
Сейчас, я считаю, нет никаких мужских и женских профессий. Все зависит от человека, и его желания реализоваться в какой-либо сфере. Эти предубеждения давно пора забыть. Многие женщины работают в МВД и добиваются успехов. Тем более, мы часто намного сильнее мужчин в моральном плане. Ну а в моих планах — дальнейшее продвижение по службе в своем регионе.
У меня есть хобби, и оно достаточно «женское» — я обожаю оформлять подарки, придумываю интересную упаковку, делаю разные шкатулочки.