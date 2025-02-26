«Задевают критика и скандалы в моем доме»: Александр Головин высказался о хейтерах

Актер Александр Головин высказался о хейтерах, которые критикуют его в Сети. По большей части негативные комментарии он получает из-за отношений с внебрачной дочерью. А точнее — за их отсутствие. Подробности звезда «Кадетства» рассказал в интервью порталу «Страсти».

В 2018 году у Александра родилась дочь Оливия. Мама девочки - Светлана Белогурова, которая не работает в медиасфере. Причем отношения с женщиной актер разорвал, когда узнал о беременности. Сейчас он никак не контактирует с малышкой и даже не желает о ней заговаривать.

За такую позицию Головина нередко критикуют в Сети, называя с сарказмом «отцом года». Сам же актер старается всегда отшучиваться. В беседе с порталом «Страсти» он признался, что избрал такую тактику, так как ему просто все равно на мнение посторонних людей.

«Меня задевают критика и скандалы в моем доме. А если незнакомый, совершенно далекий мне человек начнет меня критиковать, а уж тем более скандалить, то он вызовет у меня только ухмылку», - заявил он.

Напомним, что сейчас Александр женат на актрисе Александре, которая после свадьбы взяла фамилию мужа и стала Головиной. Детей у пары пока нет.

Интервью с Александром Головиным о шоу «Выживалити» и продолжении «Кадетства» читайте на сайте «Страсти».