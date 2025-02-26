«Жена сказала, чтобы без победы не возвращался»: Александр Головин о «Выживалити», перезапуске «Кадетства» и личной жизни
© Пресс-служба телеканала «Пятница!»
Актер Александр Головин начал свою карьеру в совсем юном возрасте, снимаясь в выпусках «Ералаша». Но широкую известность и любовь публики он приобрел после сериала «Кадетство», выходившего на телеэкранах с 2006 по 2007 год, в котором сыграл роль Макара. Сейчас Александр продолжает активно развиваться в профессии —участвует в театральных постановках, радует поклонников новыми киноработами, а также появляется в телевизионных шоу. В этом году Головин принял настоящий вызов, решив побороться за 10 млн рублей в проекте «Выживалити» на телеканале «Пятница!». В интервью порталу «Страсти» актер рассказал о сложностях шоу, своих фобиях, роли мечты и планах на денежный приз, а также поделился подробностями отношений с женой Александрой Головиной.
— Александр, вы стали участником нового сезона «Выживалити», расскажите, долго ли пришлось вас уговаривать продюсерам, чтобы вы приняли этот вызов?
— Нет, уговаривать меня никому не пришлось – это было в моих же интересах принять участие в таком большом и крутом проекте.
— Готовились как-то к съемкам? Возможно, посещали спортзал, садились на диету? Вы в принципе считаете себя спортивным человеком?
— Я очень хотел позаниматься, подготовиться – пойти на бокс, например. Но, к большому сожалению, у меня было так много работы и перелетов, что подготовиться спортивно я попросту не успел.
— В «Выживалити» не только физические, но и психологические нагрузки. Чего опасались больше всего? Возможно, у вас есть какие-то фобии?
— Больше всего я опасался коллектива – я в целом не очень люблю незнакомых людей. А в «Выживалити» с ними приходилось проводить время 24/7, да еще и в условиях заброшенного лагеря. Из фобий – я ненавижу жуков и змей.
— А о призе думали, когда соглашались на проект? На что потратите 10 млн рублей?
— Конечно. Я бы отложил их на что-нибудь, инвестировал – в недвижимость, например.
— Есть ли что-то, на что вы не готовы пойти даже за 10 млн? Какое испытание должно быть, чтобы вы бросили все и покинули проект?
— Не готов пойти на предательство – а на все остальное без проблем.
— Кого из соперников считаете самым сильным и почему?
— Каждый силен, гибок и хитер по-своему. У каждого соперника есть своя изюминка и стратегия – приходилось быть всегда начеку. Есть парочка менее сильных игроков, называть не буду – тем не менее, каждый достоин выигрыша в 10 млн рублей.
— Жена легко отпустила? Не боялась за вас?
— Легко. Сказала мне, что это отличный опыт и чтобы без победы я не возвращался.
— А вы кстати признавались, что ревнивы. Не переживали, когда оставляли жену на долгий срок?
— Да, я стал ревнивым, когда женился. Я очень скучал по жене: месяц – все-таки очень долгий срок для мужчины без супруги, если вы понимаете, о чем я. Оставил ее при этом спокойно, потому что полностью доверяю.
— Александр, на экране вы обычно весельчак, а увидят ли зрители в проекте вас другим? Сами как чувствуете, что-то изменилось в вас после участия в шоу?
— Я сильно похудел, отдохнул от телефона и соцсетей, находился чаще с самим собой, прочитал несколько книг. «Выживалити» вместо испытания на психологическую прочность стал прекрасным психологическим детоксом.
— Почему при выборе ролей вы часто предпочитаете комедийные проекты? Вам они ближе?
— Я их не выбираю – мне их предлагают. А я очень хороший драматический артист – как в театре, так и в кино.
— Есть ли роль, которую вы мечтаете или мечтали сыграть, но по какой-то причине не смогли?
— Мне все интересно, но, наверное, роль мечты – сыграть в фантастическом фильме.
— Долгое время вас ассоциировали с сериалом «Кадетство». Не тяготило ли это вас? Долго ли пришлось избавляться от «следа» Макара?
— Меня до сих пор называют Макаром! Мне очень приятно, что люди помнят такой хороший и патриотичный сериал, как «Кадетство». Он по-настоящему попал в сердца наших зрителей. Для артиста такое признание – большая ценность, поэтому меня это никогда не тяготило.
В основном, люди знают меня по громким картинам – «Сволочь», «Кадетство», «Ералаш», «Папины дочки» и «Елки». Но некоторые помнят и такие проекты, как «Только ты» и «Невеста». Здорово, что мой зритель – разный.
— Вы делились, что хотели бы сняться в продолжении «Кадетства», не поступали пока предложения? Возможно, обсуждали этот вопрос с продюсерами или коллегами?
— Хотел бы! Предложения пока не поступали, сами мы ничего не писали. Я бы с удовольствием обсудил это с коллегами в общей компании – мы все до сих пор близко общаемся и дружим.
— Многие супруги актеры часто снимаются вместе. А почему вы не появляетесь с женой в одних проектах? Мешает ли как-то работа вашей семейной жизни?
— Мы с супругой познакомились как раз на съемках совместного проекта. Часто ходим на общие кастинги – но не всегда оба ансамблево подходим в одни и те же проекты. Верим, что когда-нибудь у нас будет хорошая совместная картина.
Мы вместе играли в спектакле «В объятиях минотавра Пикассо» – я был Пикассо, а Саша – Ольгой Хохловой. Это была замечательная постановка, которая очень нравилась зрителям. К сожалению, ее сняли с репертуара.
— Критикуете фильмы и сериалы друг друга?
— Мы не критикуем, мы их обсуждаем. Делимся друг с другом, в чем бы хотели сыграть и как этого достичь – Саша, например, тоже выступает за то, чтобы я играл не комедийные, а серьезные драматические роли.
— Александра, кстати, не была влюблена в Макара из «Кадетства»? Не спрашивали?
— Ой, не спрашивал даже.
— В Сети вы довольно иронично часто отвечаете на хейт. Вас не задевают критика и скандалы?
— Меня задевают критика и скандалы в моем доме. А если незнакомый, совершенно далекий мне человек начнет меня критиковать, а уж тем более скандалить, то он вызовет у меня только улыбку.
— Какие у вас планы на 2025 год – в карьере и личной жизни?
— Я сейчас занимаюсь телом и душой. Рабочих проектов много, они в предзапуске, пока не могу раскрыть подробности. Но глобальная цель на этот год – уделить больше времени не только работе, но и семье и здоровью.
— Наш портал называется «Страсти», а что является вашей страстью?
— Моя страсть – жена, профессия и жизнь.