«Жена сказала, чтобы без победы не возвращался»: Александр Головин о «Выживалити», перезапуске «Кадетства» и личной жизни

Актер Александр Головин начал свою карьеру в совсем юном возрасте, снимаясь в выпусках «Ералаша». Но широкую известность и любовь публики он приобрел после сериала «Кадетство», выходившего на телеэкранах с 2006 по 2007 год, в котором сыграл роль Макара. Сейчас Александр продолжает активно развиваться в профессии —участвует в театральных постановках, радует поклонников новыми киноработами, а также появляется в телевизионных шоу. В этом году Головин принял настоящий вызов, решив побороться за 10 млн рублей в проекте «Выживалити» на телеканале «Пятница!». В интервью порталу «Страсти» актер рассказал о сложностях шоу, своих фобиях, роли мечты и планах на денежный приз, а также поделился подробностями отношений с женой Александрой Головиной.

— Александр, вы стали участником нового сезона «Выживалити», расскажите, долго ли пришлось вас уговаривать продюсерам, чтобы вы приняли этот вызов?

— Нет, уговаривать меня никому не пришлось – это было в моих же интересах принять участие в таком большом и крутом проекте.

— Готовились как-то к съемкам? Возможно, посещали спортзал, садились на диету? Вы в принципе считаете себя спортивным человеком?

— Я очень хотел позаниматься, подготовиться – пойти на бокс, например. Но, к большому сожалению, у меня было так много работы и перелетов, что подготовиться спортивно я попросту не успел.

— В «Выживалити» не только физические, но и психологические нагрузки. Чего опасались больше всего? Возможно, у вас есть какие-то фобии?

— Больше всего я опасался коллектива – я в целом не очень люблю незнакомых людей. А в «Выживалити» с ними приходилось проводить время 24/7, да еще и в условиях заброшенного лагеря. Из фобий – я ненавижу жуков и змей.

— А о призе думали, когда соглашались на проект? На что потратите 10 млн рублей?

— Конечно. Я бы отложил их на что-нибудь, инвестировал – в недвижимость, например.

— Есть ли что-то, на что вы не готовы пойти даже за 10 млн? Какое испытание должно быть, чтобы вы бросили все и покинули проект?

— Не готов пойти на предательство – а на все остальное без проблем.