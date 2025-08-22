«Зачем ты тратил время?»: депутат Свинцов прокомментировал сокращение изучения иностранных языков в школах

В России предложили сократить изучение иностранных языков в школах до двух часов в неделю. Нововведение касается 5-7 классов и может вступить в силу с 1 сентября 2025 года. Соответствующий проект приказа разработан Министерством просвещения РФ.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов частично согласился с предложением Минпросвещения. В разговоре с сайтом «Страсти» он отметил, что стоит рассмотреть и полное исключение иностранного языка из общей образовательной программы.