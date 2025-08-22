«Зачем ты тратил время?»: депутат Свинцов прокомментировал сокращение изучения иностранных языков в школах
© Freepik
В России предложили сократить изучение иностранных языков в школах до двух часов в неделю. Нововведение касается 5-7 классов и может вступить в силу с 1 сентября 2025 года. Соответствующий проект приказа разработан Министерством просвещения РФ.
Депутат Госдумы Андрей Свинцов частично согласился с предложением Минпросвещения. В разговоре с сайтом «Страсти» он отметил, что стоит рассмотреть и полное исключение иностранного языка из общей образовательной программы.
«У некоторых детей нет склонности к изучению иностранных языков. Многие из них вообще никогда не будут ими пользоваться. То есть дополнительная нагрузка на ребенка есть, а реально ему это не нужно. Я помню себя в школе. В течение 11 классов изучал английский язык, а в итоге просто потерял на это время. Потому что в рамках классного урока, когда в классе сидят 30 человек, программа практически не усваивается. Минимальный набор слов и минимум грамматики. В вузе все это было очень быстро забыто и никак не повлияло на мою дальнейшую карьеру», — поделился депутат.
Свинцов предлагает ввести дополнительные занятия по предмету, но отдельно от общей программы.
«Школьная программа не дает возможности узнать язык и общаться на нем. Тем более иметь какую-то соответствующую квалификацию. Я считаю, родителям необходимо позволять их детям с определенного возраста выбирать: отказаться от изучения иностранного языка или, наоборот, сделать его профильным, углубленным. Заниматься им на дополнительных занятиях внутри той же школы. Допустим, в старших классах ученик переходит в математический класс. Зачем ему там английский язык, если он собирается всю жизнь работать, например, в Академии наук?», — предположил Свинцов.
Кроме того, напоминает Андрей Николаевич, существует возможность онлайн-образования. Депутат подчеркивает, что для желающих есть и бесплатные программы, поэтому дополнительной финансовой нагрузки на родителей не будет.
«Пусть дети сами решают. Зачем долго и упорно учить в школе, например, немецкий язык, когда ты придешь на работу, и там выяснится, что вообще нужен китайский? Зачем ты тратил время? Не лучше ли как раз эти 2 часа в неделю потратить на основные предметы? Поэтому, мое предложение, — чтобы в старших классах ребята проходили профориентацию и настраивались на то, где будут работать. И когда подросток пойдет в вуз, он возьмет дополнительный курс по иностранному языку с привязкой к предмету, если потребуется. А уже во взрослой жизни человек совершенно спокойно может достаточно неплохо выучить язык за два или три года», — подытожил парламентарий.