«Иностранный мат тоже будем блокировать»: депутат Свинцов рассказал о запрете нецензурной брани в соцсетях
© Freepik
11 августа в Госдуму внесли законопроект, предлагающий блокировать содержащие нецензурную брань материалы на сайтах и социальных сетях.
Автор документа, депутат ГД Андрей Свинцов предлагает внести изменения в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». По его мнению, часть статьи 15.1-1 ФЗ 149, где говорится о порядке блокировки сайтов с запрещенной информацией, необходимо дополнить словами «содержащие нецензурную брань».
В разговоре с сайтом «Страсти» парламентарий объяснил, что на территории Российской Федерации новые ограничения затронут абсолютно все соцсети. При этом, по его словам, инициатива в первую очередь нацелена на «перевоспитание» граждан и их поведения в информационном пространстве.
«Задача простая — почистить везде контент с матом. Без разницы в какой соцсети, VK или Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Но я особо хочу подчеркнуть, что это касается и онлайн кинотеатров, которые размещают сериалы с матом. А также видеохостинги, — VK-видео, RuTube или YouTube, — на которых огромное количество различных шоу с бранью», — объяснил депутат.
Андрей Николаевич напомнил, что для «оффлайн жизни» существует КоАП РФ статья 20.1, которая предусматривает штраф 1 000 рублей за нецензурную брань в общественном месте. Так вот новый законопроект ничем от данной меры не отличается, добавил депутат.
«Какая разница, где вы материтесь? В вагоне метро, автобусе или в Сети. Более того, неважно кто пишет или произносит мат в информационном поле. Это Федеральный закон и он должен работать для всех в одинаково. Соответственно, Роскомнадзор просто будет блокировать этот контент, и неважно кто ты, блогер, звезда или просто рядовой гражданин. Русский язык один для всех», — уточнил Свинцов.
Что касается иностранных источников, здесь тоже нет никаких исключений, заявил Андрей Николаевич. По его словам, зарубежные материалы, в которых есть ненормативная лексика на другом языке, также будут блокироваться.
К слову о РКН, депутат ГД рассказал, как блокировка будет осуществляться с технической точки зрения.
«На самом деле здесь речь не о том, что должна блокироваться сама площадка. Тут мы говорим об авторах сотни тысяч матерных материалов. Если после блокировки Роскомнадзором автор посчитает, что этот контент ему важен, он просто быстренько его перемонтирует, запикает мат или просто вырежет какие-то выражения и зальет заново. Если это прямой эфир, то здесь действует КоАП, и этот контент просто блокируется», — добавил парламентарий.
