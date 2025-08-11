«Иностранный мат тоже будем блокировать»: депутат Свинцов рассказал о запрете нецензурной брани в соцсетях

11 августа в Госдуму внесли законопроект, предлагающий блокировать содержащие нецензурную брань материалы на сайтах и социальных сетях.

Автор документа, депутат ГД Андрей Свинцов предлагает внести изменения в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». По его мнению, часть статьи 15.1-1 ФЗ 149, где говорится о порядке блокировки сайтов с запрещенной информацией, необходимо дополнить словами «содержащие нецензурную брань».

В разговоре с сайтом «Страсти» парламентарий объяснил, что на территории Российской Федерации новые ограничения затронут абсолютно все соцсети. При этом, по его словам, инициатива в первую очередь нацелена на «перевоспитание» граждан и их поведения в информационном пространстве.