Зачем нужно сексуальное образование: эксперт Пугачев о роли родителей в просвещении детей

Сексуальное образование является неотъемлемой частью развития детей и подростков. Отсутствие грамотного просвещения в данной области может привести к серьезным проблемам и рискам для благополучия молодого поколения. Про основные аспекты сексуального воспитания, его преимущества для детей и их родителей сайту-издаию Страсти» рассказал Игорь Пугачев, гендиректор группы компаний по комплексному развитию и отдыху детей Sportzania.

Проблемы, возникающие из-за отсутствия сексуального образования

Во-первых , ребенок может начать искать информацию в открытых источниках – в интернете, спрашивать у друзей и знакомых, смотреть «взрослые» передачи. Это может повлечь за собой такие проблемы, как неправильное отношение к сексу – сформировать негативное мнение, или же наоборот – заинтересовать настолько, что ребенок захочет «попробовать».

Во-вторых , из-за отсутствия сексуального воспитания, ребенок может не понимать, что существуют границы дозволенного, как с точки зрения прикосновений к другим людям, так и по отношению к нему самому.

«Как минимум, разговор о сексе с ребенком необходим для того, чтобы он был в безопасности, понимал границы дозволенного и знал о возможных последствиях секса», - подчеркивает специалист.

Роль родителей в сексуальном воспитании

По словам Пугачева, для родителей сексуальное образование детей – основа для создания доверительных отношений с ребенком. Также стоит помнить знаменитую фразу: «предупрежден – значит вооружен». Интерес ребенка обычно подогревается именно из-за закрытости темы, а когда она уже становится открытой – нездоровый интерес пропадает.

Личный пример родителей также играет важную роль в формировании сексуальных представлений у детей. Родители должны демонстрировать уважительное и заботливое отношение друг к другу, а также относиться с уважением к своему телу, добавляет эксперт.

Основные аспекты сексуального воспитания

Анатомо-физиологическая составляющая

Ребенку необходимо рассказывать о строении тела, половых органах и их функциях, а также о физиологических изменениях, происходящих в организме в процессе полового созревания как у своего пола, так и у представителей противоположного пола.

Социально-психологическая составляющая

Важно формировать у подростков представление о психологии межличностных отношений и нравственных основах отношений между юношами и девушками.

«Это воспитывает целостную личность женщины и мужчины, способных адекватно осознавать и переживать свои физиологические и психологические особенности, устанавливать оптимальные отношения с людьми своего и противоположного пола во всех сферах жизни», - поясняет Игорь Пугачев.

Информация о контрацепции и защите

Подростки должны быть осведомлены о методах контрацепции, способах защиты от заболеваний, передающихся половым путем, и о том, как действовать в экстренных ситуациях.