Нумеролог Колегова: как по дате рождения выявить талант ребенка и воспитать лидера

Увидеть, поддержать и помочь проявиться – задача каждого родителя по отношению к своему ребенку. Но как понять, к чему у малыша действительно врожденный интерес, а какой род деятельности может навредить развитию его способностей. В этом может помочь разобраться нумерология и числа судьбы. Узнали у нумеролога Дарьи Колеговой, как по дате рождения ребенка можно выявить его таланты.