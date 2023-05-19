Нумеролог Колегова: как по дате рождения выявить талант ребенка и воспитать лидера
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Увидеть, поддержать и помочь проявиться – задача каждого родителя по отношению к своему ребенку. Но как понять, к чему у малыша действительно врожденный интерес, а какой род деятельности может навредить развитию его способностей. В этом может помочь разобраться нумерология и числа судьбы. Узнали у нумеролога Дарьи Колеговой, как по дате рождения ребенка можно выявить его таланты.
Для того чтобы определить число судьбы ребенка, необходимо воспользоваться следующей подсказкой: например, день рождения малыша 5 мая 2013. Нужно прибавить все числа: 0+5+0+5+2+0+1+3=16=1+6 = число судьбы 7.
Дарья Колегова
Основательница Школы Нейронумерологии
Число 1 «Руководитель»
Прирожденный лидер, «капитан команд».
Черты: самостоятельность, решительность, сила воли, инициативность.
Число 2 «Дипломат/консультант»
Интуитивно «разруливает» конфликтные ситуации.
Черты: уравновешенность, дипломатичность, умение убеждать, миролюбие.
Число 3 «Актер»
Одарен харизмой, умением очаровывать.
Черты: жажда внимания, коммуникабельность, артистизм, искусство владения словом.
Число 4 «Финансист/архитектор»
Ответственный и самостоятельный, любит стабильность и комфорт.
Черты: организованность, практичность, трудолюбие, терпение.
Число 5 «Учёный/исследователь
Быстро и легко схватывает знания и умеет объяснить понятным языком даже сложные вещи.
Черты: любознательность, свободолюбие, любознательность, находчивость.
Число 6 «Филантроп/доктор»
Очень добрый и чуткий, важна помощь другим.
Черты: эмоциональность, обаятельность, доброта, сострадание, справедливость.
Число 7 «Мудрец»
Врожденная мудрость, умеет предугадывать, предчувствовать.
Черты: проницательность, спокойствие, интеллектуальность, логика, анализ, изобретательность.
Число 8 «Спортсмен»
Очень сильный и выносливый, редко устает, сосредоточен.
Черты: обаяние, сила воли, стойкость, образованность, практичность, целеустремленность.
Число 9 «Творец»
Творческий ребенок со своим взглядом на мир.
_Черты: _разносторонние интересы, воображение, бескорыстие, всепрощение, артистичность, великодушие.
Число 11 «Наставник»
Уникальный ребенок, который видит и чувствует этот мир на более тонких уровнях.
Черты: духовность, возможностью влиять на людей, лидерство, интеллектуальность.
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