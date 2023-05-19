ЭКСКЛЮЗИВЫ
22:00, 19 мая 2023
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Нумеролог Колегова: как по дате рождения выявить талант ребенка и воспитать лидера

Нумеролог Колегова: как по дате рождения выявить талант ребенка и воспитать лидера

Фото: Freepik

Увидеть, поддержать и помочь проявиться – задача каждого родителя по отношению к своему ребенку. Но как понять, к чему у малыша действительно врожденный интерес, а какой род деятельности может навредить развитию его способностей. В этом может помочь разобраться нумерология и числа судьбы. Узнали у нумеролога Дарьи Колеговой, как по дате рождения ребенка можно выявить его таланты.

Для того чтобы определить число судьбы ребенка, необходимо воспользоваться следующей подсказкой: например, день рождения малыша 5 мая 2013. Нужно прибавить все числа: 0+5+0+5+2+0+1+3=16=1+6 = число судьбы 7.

Дарья Колегова

Основательница Школы Нейронумерологии

Число 1 «Руководитель»

Прирожденный лидер, «капитан команд».

Черты: самостоятельность, решительность, сила воли, инициативность.

Число 2 «Дипломат/консультант»

Интуитивно «разруливает» конфликтные ситуации.

Черты: уравновешенность, дипломатичность, умение убеждать, миролюбие.

Число 3 «Актер»

Одарен харизмой, умением очаровывать.

Черты: жажда внимания, коммуникабельность, артистизм, искусство владения словом.

Число 4 «Финансист/архитектор»

Ответственный и самостоятельный, любит стабильность и комфорт.

Черты: организованность, практичность, трудолюбие, терпение.

Число 5 «Учёный/исследователь

Быстро и легко схватывает знания и умеет объяснить понятным языком даже сложные вещи.

Черты: любознательность, свободолюбие, любознательность, находчивость.

Число 6 «Филантроп/доктор»

Очень добрый и чуткий, важна помощь другим.

Черты: эмоциональность, обаятельность, доброта, сострадание, справедливость.

Число 7 «Мудрец»

Врожденная мудрость, умеет предугадывать, предчувствовать.

Черты: проницательность, спокойствие, интеллектуальность, логика, анализ, изобретательность.

Число 8 «Спортсмен»

Очень сильный и выносливый, редко устает, сосредоточен.

Черты: обаяние, сила воли, стойкость, образованность, практичность, целеустремленность.

Число 9 «Творец»

Творческий ребенок со своим взглядом на мир.

_Черты: _разносторонние интересы, воображение, бескорыстие, всепрощение, артистичность, великодушие.

Число 11 «Наставник»

Уникальный ребенок, который видит и чувствует этот мир на более тонких уровнях.

Черты: духовность, возможностью влиять на людей, лидерство, интеллектуальность.

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