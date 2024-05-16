«Забытый всеми человек»: продюсер рассказал о гонорарах Александра Пушного и его попытках вернуться на ТВ

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов заявил, что эффектного возвращения телеведущего Александра Пушного на ТВ ждать не стоит. Он отметил, что, несмотря на популярность в двухтысячных, сейчас он является «забытой звездой». Об этом он рассказал в беседе с порталом «Страсти».

По мнению продюсера, Пушной действительно был крайне востребован во времена «Галилео». Его приглашали на мероприятия, платили большие гонорары. Но со временем артист перестал быть интересен зрителю.

«Его популярность уже давно прошла. На самом деле, он уже забытый всеми человек, как и проект СТС «Галилео». Это времена двухтысячных. Да, у него была яркая слава, он был востребованный везде в качестве ведущего закрытых и открытых мероприятий. Его гонорары на тот момент уже достигали 1 миллиона рублей. На то время это были очень большие деньги. На сегодняшние деньги это примерно 6 миллионов рублей», - отметил Дворцов.

Причиной провала всех проектов Пушного после «Галилео» продюсер считает отсутствие интересной подачи. Из-за этого падали рейтинги.

«Его звезда, безусловно, уже окончательно потухла. Его нигде нет, его нигде не слышно. Если он где-то появится на мероприятии, я боюсь, что его в принципе не узнают даже. Его шоу закрывались, потому что начали падать рейтинги. Не знаю, с чем это связано, может, с ситуацией в стране или с ним, или тематика была не совсем интересная для зрителя. Людям нужна «вкусная» подача. У Пушного она была, но до поры до времени. Поэтому, как и шоу, так и Саша Пушной уже в прошлом», - заявил продюсер Сергей Дворцов.

Ранее портал «Страсти» выяснил, куда пропал Александр Пушной и чем он занимается сейчас.