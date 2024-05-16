От КВН и «Галилео» до сольных проектов и рок-концертов: куда пропал и чем сейчас занимается Александр Пушной

Об артисте Александре Пушном общественность узнала благодаря КВН. Он выступал в командах НГУ, «Сибирские сибиряки» и «Дети лейтенанта Шмидта». Однако настоящая популярность пришла к нему спустя несколько лет, когда телеканал СТС запустил научно-популярную программу «Галилео», в которой Пушному досталось место ведущего. Шоу выходило с 2006 по 2015 год, и после его закрытия «дядя Саша», как его стали называть поклонники проекта, как будто пропал, что на самом деле вовсе не так.

Портал «Страсти» выяснил, чем занимался Александр Пушной после закрытия «Галилео», где он сейчас и стоит ли ждать его возвращения на ТВ.

Стинг из КВН и «дядя Саша» из «Галилео»: чем известен Александр Пушной

Путь на телевидение Александр Пушной начал, как и многие юмористы, с игры в КВН. Больше всего он запомнился зрителям по образу Стинга, который прикрепился к нему на долгое время. Сам артист жаловался, что люди узнавали его только по этой роли, поэтому он пытался избавиться от данного амплуа.

После обретенной в КВН популярности Пушной решил продолжить строить карьеру на ТВ, но это давалось ему нелегко. Он делился, что много раз предлагал продюсерам различные идеи для проектов, но они проходили незамеченными. В 2004 году Александр попробовал принять участие в шоу «Хорошие шутки», однако это тоже не увенчалось успехом. Только спустя два года он смог закрепиться на отечественном телевидении с программой, имевшей огромный успех как у юных, так и у взрослых зрителей – он стал ведущим «Галилео».

Непринужденность в речи, харизма, умение объяснять сложное простыми словами и чувство юмора сделало Пушного лицом научно-популярного шоу СТС, а для фанатов «дядей Сашей». Артист рассказывал о химических и физических опытах и делал это интересно. Можно сказать, что целое поколение детей выросло на «Галилео» с Александром Пушным. И даже когда после закрытия в 2015 году шоу вновь запустили, сменив ведущего, оно уже не имело такой популярности. Многие связывали это как раз с отсутствием «дяди Саши».

К слову, параллельно с «Галилео» Пушной снимался еще и в других проектах. Среди них «Кто умнее пятиклассника?», «Даешь молодежь», «Песня дня», «Креативный класс».