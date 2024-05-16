От КВН и «Галилео» до сольных проектов и рок-концертов: куда пропал и чем сейчас занимается Александр Пушной
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Об артисте Александре Пушном общественность узнала благодаря КВН. Он выступал в командах НГУ, «Сибирские сибиряки» и «Дети лейтенанта Шмидта». Однако настоящая популярность пришла к нему спустя несколько лет, когда телеканал СТС запустил научно-популярную программу «Галилео», в которой Пушному досталось место ведущего. Шоу выходило с 2006 по 2015 год, и после его закрытия «дядя Саша», как его стали называть поклонники проекта, как будто пропал, что на самом деле вовсе не так.
Портал «Страсти» выяснил, чем занимался Александр Пушной после закрытия «Галилео», где он сейчас и стоит ли ждать его возвращения на ТВ.
Стинг из КВН и «дядя Саша» из «Галилео»: чем известен Александр Пушной
Путь на телевидение Александр Пушной начал, как и многие юмористы, с игры в КВН. Больше всего он запомнился зрителям по образу Стинга, который прикрепился к нему на долгое время. Сам артист жаловался, что люди узнавали его только по этой роли, поэтому он пытался избавиться от данного амплуа.
После обретенной в КВН популярности Пушной решил продолжить строить карьеру на ТВ, но это давалось ему нелегко. Он делился, что много раз предлагал продюсерам различные идеи для проектов, но они проходили незамеченными. В 2004 году Александр попробовал принять участие в шоу «Хорошие шутки», однако это тоже не увенчалось успехом. Только спустя два года он смог закрепиться на отечественном телевидении с программой, имевшей огромный успех как у юных, так и у взрослых зрителей – он стал ведущим «Галилео».
Непринужденность в речи, харизма, умение объяснять сложное простыми словами и чувство юмора сделало Пушного лицом научно-популярного шоу СТС, а для фанатов «дядей Сашей». Артист рассказывал о химических и физических опытах и делал это интересно. Можно сказать, что целое поколение детей выросло на «Галилео» с Александром Пушным. И даже когда после закрытия в 2015 году шоу вновь запустили, сменив ведущего, оно уже не имело такой популярности. Многие связывали это как раз с отсутствием «дяди Саши».
К слову, параллельно с «Галилео» Пушной снимался еще и в других проектах. Среди них «Кто умнее пятиклассника?», «Даешь молодежь», «Песня дня», «Креативный класс».
Александр Пушной после «Галилео»: куда пропал телеведущий
Закрытие «Галилео» не стало для Пушного большим ударом, ведь за годы на телевидении он смог получить огромную популярность. Однако больше настолько громких проектов у него в карьере не было.
В 2015 году артист стал вести программу «Безумный спорт» на «Матч ТВ». Затем появлялся в шоу «Золото нации» канала «России 1» и «Пятеро на одного». В 2018 году он присоединился к команде юмористического конкурса «Мастер смеха». А после начал сотрудничать с «Пятницей!». На телеканале он вел «Умный дом».
На СТС Пушной вернулся только в 2021 году. Он вел программы «Купите это немедленно», затем «Эксперименты», «Обратный отчет». Но все эти шоу существовали лишь по несколько месяцев.
Отметим, что, кроме телевизионной карьеры, Александр развивал и музыкальную. Начиная с 2010 года, он выступал в составе группы «Джанкой Бразерс». А в 2021 году вступил в новый коллектив «ОТП-студио», с которым гастролирует до сих пор.
Где Александр Пушной сейчас и чем занимается
Сейчас Александр Пушной погрузился в сольные проекты. Он активно развивает свой YouTube-канал, где у него выходят шоу. Одно из них «Рок жив», в котором он рассказывает о музыкальных группах. Также он создает собственную программу «Кумиры кумиров». На данный момент это его основная деятельность.
Кроме того, на официальной странице телеведущего во «ВКонтакте» есть даты ближайших концертов его группы. Коллектив планирует посетить Екатеринбург, Пермь, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород.
«Эти стильные и харизматичные музыканты отправятся в ещё один мини-тур и дадут огня на сцене!» - сказано в социальной сети Пушного.
Вернется ли Александр Пушной на ТВ и будет ли иметь успех – мнение продюсера
Портал «Страсти» обратился к продюсеру и шоумену Сергею Дворцову, чтобы узнать, стоит ли ждать возвращения Александра Пушного на телевидении и будет ли он вновь востребован. Как оказалось, эксперт в успех телеведущего не верит, так как считает его уже забытой звездой.
«Его популярность уже давно прошла. На самом деле, он уже забытый всеми человек, как и проект СТС «Галилео». Это времена двухтысячных. Да, у него была яркая слава, он был востребованный везде в качестве ведущего закрытых и открытых мероприятий. Его гонорары на тот момент уже достигали 1 миллиона рублей. На то время это были очень большие деньги. На сегодняшние деньги это примерно 6 миллионов рублей», - поделился Дворцов.
По словам продюсера, Пушной стал неинтересен зрителям, так как перестал «вкусно» преподносить информацию. Из-за этого рейтинги его шоу падали, и, соответственно, каналы их закрывали.
«Его звезда, безусловно, уже окончательно потухла. Его нигде нет, его нигде не слышно. Если он где-то появится на мероприятии, я боюсь, что его в принципе не узнают даже. Его шоу закрывались, потому что начали падать рейтинги. Не знаю, с чем это связано, может, с ситуацией в стране или с ним, или тематика была не совсем интересная для зрителя. Людям нужна «вкусная» подача. У Пушного она была, но до поры до времени. Поэтому, как и шоу, так и Саша Пушной уже в прошлом», - заявил Сергей Дворцов.