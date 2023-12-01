«Забыть о каблуках и платьях»: женщина-пилот рассказала, от чего отказалась ради профессии

Россиянка Алиса Макеева работает вторым пилотом вертолета МИ-8. Она рассказала порталу «Страсти» о том, почему выбрала такую профессию и от чего ей приходится отказываться из-за работы.

Профессию пилота Алиса выбрала неслучайно. Дело в том, что она родилась в семье офицера. Ее отец был командиром воздушного судна МИ-8, дед — полярным летчиком, брат — летчиком гражданской авиации.

«Мне никто не прививал любовь к авиации, это — мой образ жизни. Так же, как дети рождаются в семьях медиков, музыкантов или научных деятелей, а после идут по стопам своих родителей. Естественно, буквально «с пеленок» я всегда была рядом с вертолетами, аэродромами и в кругу летного состава», — объяснила она.

Чтобы стать пилотом, Алиса окончила единственное в стране летное училище, которое готовит пилотов вертолета МИ-8 гражданской авиации — Омский летно-технический колледж ГА имени А.В. Ляпидевского. Там же она встретила любовь, и со своим молодым человеком они сыграли первую в истории училища курсантскую свадьбу.

Женщина признается, что очень любит свою профессию, но ради нее приходится от много отказываться.

«Не каждый мужчина сможет смириться с тем, что его возлюбленная работает в мужском коллективе, постоянно в командировках и не всегда бывает дома. Попав в авиацию, у каждого человека кардинально меняется жизнь. Иногда также приходится забыть о развлечениях: кафе, кинотеатрах, спа-салонах, шопингах и других приятных для многих женщин вещах», — заключила она.

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