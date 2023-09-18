Под прицелом камер: продюсер федерального канала о закулисье ТВ и звездных скандалах

Ваша профессия предполагает взаимодействие со звёздами шоу-бизнеса. Говорят, многие из них обладают своенравным характером и способны на оскорбления. Удалось ли Вам это на себе испытать? С какими трудностями Вы столкнулись, сотрудничая со знаменитостями?

О, да, тут, если честно, историй хватит на целую жизнь вперед. На моей практике: чем меньше «звезда», тем больше «гонор». Также характер любят показать публичные люди, которые на «хайпе». Например, когда был инфоповод с Даной Борисовой и ее лечением, разборками с мужем и конфликтами с мамой, моему редактору приходилось пить успокоительные, чтобы пережить этот период. Нередко у Даны случались срывы: она то хотела сниматься, то закатывала истерики и отменяла съемку, и все это могло быть среди ночи. Она могла не выходить на связь несколько дней. Представьте, идет подготовка съемочного процесса, а главная героиня недоступна.

Понимая свою моментную ценность, публичные личности будут выжимать из команды все соки. Плюс ко всему, у некоторых знаменитостей есть повышенные требования к райдеру в гримерке, которые важно выполнять. Например, это всегда красная икра, рыба и шампанское, хороший коньяк или виски. Список присылают менеджеры заранее. Знаю одну очень известную личность, которая всегда просит пустые контейнеры, чтобы собрать остатки после съемки с собой.

С кем из публичных людей Вам удалось поработать? Были ли звёзды, с которыми не получилось наладить отношения? (Можно без имён) Как Вы выходили из подобных ситуаций?

Если честно, мало тех, с кем не удалось. Просто с кем-то выстраиваются более теплые, дружеские отношения, а кого-то хочется скорее забыть, как страшный сон.

Мой «любимчик» Никита Джигурда — мастер потрепать нервы. В «минуты славы» он предпочитает брать гонорар до выхода в студию. Это значит, что, по факту, его обязательства уже выполнены, и он в принципе может развернуться и уйти с площадки. Что несколько раз он и делал, заставляя всю редакцию бегать за ним и, в прямом смысле слова, умолять вернуться в студию, чтобы всех разом не уволили. В многочисленных диалогах он называл меня «ангелом, спустившимся с небес», пока я не попросила подписать согласие на съемку, без которого мы не имеем права выпускать готовый выпуск в эфир. Тогда он приблизился к моему лицу и прокричал, (как он умеет), что я — «исчадие ада», что сатана меня испепелит и я буду стоять перед ним на коленях. Все это сопровождалось трехэтажным матом. Отмечу, что в обычном разговоре он — милейший, невероятно интеллигентный и начитанный человек с бархатистым голосом. Но потом я отгадала тайну: такое поведение пугает людей, но, если показать, что тебе все равно и начать еще смеяться над выходками, то можно договориться и найти компромисс.

Для многих закулисный мир ТВ ассоциируется с интригами и скандалами. А как обстоят дела на самом деле? Что происходит за кулисами ТВ?

За кулисами происходит хаос, в котором никто до конца не может разобраться. Крайне редко все проходит гладко. Если все идет через пень-колоду, значит, получится что-то классное и рейтинговое. Интриги, конечно, есть мы же телевизионщики, а, значит, интриги и скандалы сопровождают нас повсюду. Напомню, что между всеми проектами есть конкуренция. Помимо того, что мы каждый день соревнуемся со своими рейтингами, чтобы быть лучше, чем вчера, мы хотим быть лучшими на своем канале, во временном слоте.

Милена, Вы ещё являетесь сценаристом. Как создаются сценарии для передач? В чем Вы черпаете вдохновение? С какими трудностями Вы сталкиваетесь при создании сценария, и как Вы с ними справляетесь?

Вдохновение я ищу всегда в людях. Люди и их истории — это уже готовый сценарий. Главное — красиво все оформить, логически выстроить и интересно, смотрибельно подать, чтобы зацепить аудиторию. Но здесь мы снова вспоминаем о способности мыслить сюжетно. И, конечно, всегда со мной многолетний опыт, навыки и знания.

Как создаются ток-шоу? Всегда ли в них все по сценарию? Как человека, далекого от мира ТВ, готовят к выходу в студию?

Как я уже говорила, сценария именно для героя нет. Но есть понимание, кто за кем выходит и чего от них можно ждать. Конечно, перед съемкой герои программы общаются с редакторами и рассказывают свои истории. Поэтому мы уже знаем, о чем они будут рассказывать, кого в чем винят, с кем общаются, с кем — нет. Происходит полное погружение в их жизнь. Несколько дней перед съемками редакторы настолько плотно с ними общаются, собирают детали их жизненного пути, что сами это все проживают. Это колоссальная психологическая работа. На основе всех данных выстраивается драматургия. Прописываются основные слова и мысли, подводки ведущего, важные вопросы для экспертов, выстраивается сюжетная линия, позволяющая получить в студии самую интересную информацию.

Драки во время эфира — это постановочная история для рейтингов или неподдельные эмоции людей?

Это неподдельные эмоции в результате большой психологической работы. Просто так кого-то бить в студии мало кто решится. Но когда страсти накаляются и редакторы стараются «воодушевить» героя, то происходит кульминация в виде драки.

Милена, Вы являетесь PR-продюсером Елены Ханги. Расскажите, с чего началось Ваше сотрудничество? Как долго Вы работаете с журналисткой? Какие у Вас впечатления от работы с ней?

Она — моя путеводная звезда и вдохновение. Мы виделись с ней так много раз за годы работы на телевидении, но сотрудничать начали по счастливой случайности. В 2022 году я на время покинула работу на телевидении. Произошло выгорание: мне нужно было отдохнуть, и я переключилась на работу по своему образованию магистра в области «Public Relations»(система некоммерческих связей с общественными организациями, воздействия на общественное мнение через средства массовой информации, прим. «Страсти»). Стала заниматься продвижением сети крупных санаториев и гостиниц нашей страны. Зимой мне позвонил бывший коллега и сказал, что Елена ищет себе хорошего PR-продюсера, который знаком с телевизионной индустрией. Мы с ней поговорили и поняли, что сможем помочь друг другу. Работа с ней, как глоток свежего воздуха, который помог мне снова посмотреть на телевидение с любовью.

В чем секрет ее успеха? Какую черту характера Елены Вы могли бы выделить?

Елена — невероятный трудоголик. А еще она не боится экспериментировать и следовать модным тенденциям. Она применяет их так, как требует статус успешной, авторитетной ведущей, поэтому Елена всегда будет современной и интересной для своей аудитории. Я помогаю ей понять, «в какую сторону дует ветер».

Ханга совершила революцию на ТВ, став первой ведущей шоу на сексуальную тематику. Как Вы считаете, чего сейчас не хватает отечественному ТВ? Есть ли среди современных ведущих те, кто смог бы повторить успех Елены и вывести ТВ на новый уровень?

Ханга была первой. Она говорила «про это», когда еще никто подобного не делал. Сейчас на телевидении достаточно сексуальной тематики. Хочется больше качественного, образовательно-развлекательного и социального контента. Проектов, которые могут помочь людям и принести пользу. Хочется больше молодых профессиональных лиц на ТВ. А что касается тех, к кому мы привыкли, то я всегда делаю ставку на Диму Шепелева. Мне довелось поработать со многими, но таких ответственных и погружающихся в процесс я не встречала.