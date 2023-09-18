Под прицелом камер: продюсер федерального канала о закулисье ТВ и звездных скандалах
Продюсер Милена Задыкян сообщила о создании шоу «Секрет на миллион» и райдере звезд .
© Личный архив Милены Задыкян
Просмотр телевизионных передач для многих стал неотъемлемой частью жизни. Они дают информационную сводку, держат в курсе событий и обеспечивают досуг. При этом есть и другая сторона ТВ, закрытая для посторонних глаз. Речь идёт о его закулисной жизни, которая ассоциируется с интригами и скандалами. Но как обстоят дела на самом деле? Что происходит за кадром популярных передач? Сайт «Страсти» поговорил с Миленой Задыкян — сценаристом и продюсером федерального канала.
Милена не понаслышке знает о том, как создаются рейтинговые шоу. «Секрет на миллион», «Звёзды сошлись» — лишь малая часть проектов, в которых продюсер принимала участие. Ради работы Задыкян готова не спать ночами, постоянно генерировать идеи и искать подход даже к самым капризным героям. Продюсер не скрывает, что ее профессия не для каждого и быстро приводит к психологическому выгоранию. В эксклюзивной беседе Милена рассказала о закулисной жизни ТВ, объяснила феномен шоу «Голос» и поделилась впечатлениями от работы с Никитой Джигурдой.
Милена, Вы являетесь продюсером федерального канала. Расскажите, что входит в Ваши обязанности? С чего начался Ваш путь на ТВ? Как давно Вы в этой сфере?
Продюсер — это всё на телепроекте, и я сейчас не преувеличиваю. Утверждение темы, организация четкой работы команды, препродакшн (процесс подготовки к созданию фильма, музыкального произведения, рекламного ролика и любого другого произведения, прим. «Страсти»), съемочный процесс, постпродакшн (этап производства кино, радиопередач и прочих видов цифрового искусства, следующий за съёмкой или записью отдельных сегментов работы, прим. «Страсти») , отсмотр материала — продюсер участвует на каждом этапе процесса от создания идеи до выхода программы в эфир.
Мой путь на телевидении начался в 2015 году с ток-шоу «Говорим и показываем» (информационное ток-шоу с элементами специального расследования на НТВ, прим. «Страсти»), где я была младшим редактором, а потом доросла до должности линейного продюсера и участвовала в запуске телепроектов «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». После успешной работы и высоких рейтингов программ в эфире НТВ, мне начали поступать приглашения о сотрудничестве от других федеральных телеканалов. Следующими на пути были Первый канал и РЕН.
Существует мнение, что на ТВ нельзя устроиться без протекции. Насколько оно является правдивым? Как начинающим специалистам построить карьеру на ТВ? Всегда ли успешно пройденная стажировка является гарантом трудоустройства?
Это большое заблуждение. Но нужно действительно хотеть работать на телевидении. У меня не было никакой протекции, когда я пришла на стажировку в редакцию. Но продюсер, который проводил первое собеседование сказал, что мне еще лет семь придется работать, чтобы просто пройти у него стажировку. Через год я уже занимала его рабочее место и должность. Потому что в тот же день я проявила настойчивость и смогла поговорить со вторым продюсером, который дал мне шанс. Свою возможность я не упустила.
Это работа 24/7 без выходных и праздников, это постоянные стрессы, потому что все непредсказуемо: работа может позвать тебя среди ночи, и ты просто взлетаешь с кровати, чтобы организовать очередную съемку. Телевидение испытывает кадровый голод, но только не каждый журналист сможет его осилить. Тут нужен талант, определенный набор врожденных навыков (например, умение думать монтажно и сюжетно, а еще хладнокровно находить выход в любой ситуации, генерировать идеи, быть креативным) и большое желание. Когда это есть, то успешная стажировка точно будет являться гарантом трудоустройства.
Какие существуют заблуждения о работе на ТВ? С чем из них Вам довелось столкнуться? А что, наоборот, Вас приятно удивило?
На телевидении нет сценария. Точнее, он есть, но формальный для того, чтобы команда могла ориентироваться по структуре и этапам работы. Конечно, сценарий для документального проекта — это другая история. Но в ток-шоу нет постановки и нет актеров, которых наняли, чтобы исполнить какую-то роль. Это все закончилось еще в начале 2000-х. В ток-шоу принимают участие реальные люди с реальными историями. И в работе над выпуском принимает участие огромная команда, а не только ведущий, как думают многие телезрители. Ведущий приходит только на саму съемку. Если ответственный ведущий, то еще и на планерки редакции. А удивило меня не столько телевидение, сколько телецентр «Останкино». Там реально можно жить, потому что ты можешь сходить в церковь, в ломбард, купить одежду, сделать массаж и даже сдать анализы, потому что медицинская лаборатория тоже есть в здании. Доступ в «Останкино» круглосуточный.
Ваша профессия предполагает взаимодействие со звёздами шоу-бизнеса. Говорят, многие из них обладают своенравным характером и способны на оскорбления. Удалось ли Вам это на себе испытать? С какими трудностями Вы столкнулись, сотрудничая со знаменитостями?
О, да, тут, если честно, историй хватит на целую жизнь вперед. На моей практике: чем меньше «звезда», тем больше «гонор». Также характер любят показать публичные люди, которые на «хайпе». Например, когда был инфоповод с Даной Борисовой и ее лечением, разборками с мужем и конфликтами с мамой, моему редактору приходилось пить успокоительные, чтобы пережить этот период. Нередко у Даны случались срывы: она то хотела сниматься, то закатывала истерики и отменяла съемку, и все это могло быть среди ночи. Она могла не выходить на связь несколько дней. Представьте, идет подготовка съемочного процесса, а главная героиня недоступна.
Понимая свою моментную ценность, публичные личности будут выжимать из команды все соки. Плюс ко всему, у некоторых знаменитостей есть повышенные требования к райдеру в гримерке, которые важно выполнять. Например, это всегда красная икра, рыба и шампанское, хороший коньяк или виски. Список присылают менеджеры заранее. Знаю одну очень известную личность, которая всегда просит пустые контейнеры, чтобы собрать остатки после съемки с собой.
С кем из публичных людей Вам удалось поработать? Были ли звёзды, с которыми не получилось наладить отношения? (Можно без имён) Как Вы выходили из подобных ситуаций?
Если честно, мало тех, с кем не удалось. Просто с кем-то выстраиваются более теплые, дружеские отношения, а кого-то хочется скорее забыть, как страшный сон.
Мой «любимчик» Никита Джигурда — мастер потрепать нервы. В «минуты славы» он предпочитает брать гонорар до выхода в студию. Это значит, что, по факту, его обязательства уже выполнены, и он в принципе может развернуться и уйти с площадки. Что несколько раз он и делал, заставляя всю редакцию бегать за ним и, в прямом смысле слова, умолять вернуться в студию, чтобы всех разом не уволили. В многочисленных диалогах он называл меня «ангелом, спустившимся с небес», пока я не попросила подписать согласие на съемку, без которого мы не имеем права выпускать готовый выпуск в эфир. Тогда он приблизился к моему лицу и прокричал, (как он умеет), что я — «исчадие ада», что сатана меня испепелит и я буду стоять перед ним на коленях. Все это сопровождалось трехэтажным матом. Отмечу, что в обычном разговоре он — милейший, невероятно интеллигентный и начитанный человек с бархатистым голосом. Но потом я отгадала тайну: такое поведение пугает людей, но, если показать, что тебе все равно и начать еще смеяться над выходками, то можно договориться и найти компромисс.
Для многих закулисный мир ТВ ассоциируется с интригами и скандалами. А как обстоят дела на самом деле? Что происходит за кулисами ТВ?
За кулисами происходит хаос, в котором никто до конца не может разобраться. Крайне редко все проходит гладко. Если все идет через пень-колоду, значит, получится что-то классное и рейтинговое. Интриги, конечно, есть мы же телевизионщики, а, значит, интриги и скандалы сопровождают нас повсюду. Напомню, что между всеми проектами есть конкуренция. Помимо того, что мы каждый день соревнуемся со своими рейтингами, чтобы быть лучше, чем вчера, мы хотим быть лучшими на своем канале, во временном слоте.
Милена, Вы ещё являетесь сценаристом. Как создаются сценарии для передач? В чем Вы черпаете вдохновение? С какими трудностями Вы сталкиваетесь при создании сценария, и как Вы с ними справляетесь?
Вдохновение я ищу всегда в людях. Люди и их истории — это уже готовый сценарий. Главное — красиво все оформить, логически выстроить и интересно, смотрибельно подать, чтобы зацепить аудиторию. Но здесь мы снова вспоминаем о способности мыслить сюжетно. И, конечно, всегда со мной многолетний опыт, навыки и знания.
Как создаются ток-шоу? Всегда ли в них все по сценарию? Как человека, далекого от мира ТВ, готовят к выходу в студию?
Как я уже говорила, сценария именно для героя нет. Но есть понимание, кто за кем выходит и чего от них можно ждать. Конечно, перед съемкой герои программы общаются с редакторами и рассказывают свои истории. Поэтому мы уже знаем, о чем они будут рассказывать, кого в чем винят, с кем общаются, с кем — нет. Происходит полное погружение в их жизнь. Несколько дней перед съемками редакторы настолько плотно с ними общаются, собирают детали их жизненного пути, что сами это все проживают. Это колоссальная психологическая работа. На основе всех данных выстраивается драматургия. Прописываются основные слова и мысли, подводки ведущего, важные вопросы для экспертов, выстраивается сюжетная линия, позволяющая получить в студии самую интересную информацию.
Драки во время эфира — это постановочная история для рейтингов или неподдельные эмоции людей?
Это неподдельные эмоции в результате большой психологической работы. Просто так кого-то бить в студии мало кто решится. Но когда страсти накаляются и редакторы стараются «воодушевить» героя, то происходит кульминация в виде драки.
Милена, Вы являетесь PR-продюсером Елены Ханги. Расскажите, с чего началось Ваше сотрудничество? Как долго Вы работаете с журналисткой? Какие у Вас впечатления от работы с ней?
Она — моя путеводная звезда и вдохновение. Мы виделись с ней так много раз за годы работы на телевидении, но сотрудничать начали по счастливой случайности. В 2022 году я на время покинула работу на телевидении. Произошло выгорание: мне нужно было отдохнуть, и я переключилась на работу по своему образованию магистра в области «Public Relations»(система некоммерческих связей с общественными организациями, воздействия на общественное мнение через средства массовой информации, прим. «Страсти»). Стала заниматься продвижением сети крупных санаториев и гостиниц нашей страны. Зимой мне позвонил бывший коллега и сказал, что Елена ищет себе хорошего PR-продюсера, который знаком с телевизионной индустрией. Мы с ней поговорили и поняли, что сможем помочь друг другу. Работа с ней, как глоток свежего воздуха, который помог мне снова посмотреть на телевидение с любовью.
В чем секрет ее успеха? Какую черту характера Елены Вы могли бы выделить?
Елена — невероятный трудоголик. А еще она не боится экспериментировать и следовать модным тенденциям. Она применяет их так, как требует статус успешной, авторитетной ведущей, поэтому Елена всегда будет современной и интересной для своей аудитории. Я помогаю ей понять, «в какую сторону дует ветер».
Ханга совершила революцию на ТВ, став первой ведущей шоу на сексуальную тематику. Как Вы считаете, чего сейчас не хватает отечественному ТВ? Есть ли среди современных ведущих те, кто смог бы повторить успех Елены и вывести ТВ на новый уровень?
Ханга была первой. Она говорила «про это», когда еще никто подобного не делал. Сейчас на телевидении достаточно сексуальной тематики. Хочется больше качественного, образовательно-развлекательного и социального контента. Проектов, которые могут помочь людям и принести пользу. Хочется больше молодых профессиональных лиц на ТВ. А что касается тех, к кому мы привыкли, то я всегда делаю ставку на Диму Шепелева. Мне довелось поработать со многими, но таких ответственных и погружающихся в процесс я не встречала.
Какие сейчас тенденции у телевидения? Что интересует публику, а что уже точно «не зайдёт»? Можно ли на стадии запуска проекта понять, будет он удачным или нет?
Сейчас мир реалити. Все хотят смотреть на «настоящую» жизнь. «Звезды в Африке», всевозможные вариации «Холостяка» и «Холостячки», когда нужно добиваться звезду у всех на виду, «Пацанки». Реалити всегда были интересны, просто каждый год придумывается новая упаковка, потому что зрителю быстро «приедается». Для этого есть пилот — один выпуск проекта. Сначала его отсматривают продюсеры, потом мы показываем пилот руководству канала и совместно дорабатываем детали. После уже подписываем 16 выпусков, условно, это — один сезон. По рейтингам смотрим на ситуацию. Иногда проекты закрываются раньше, если все совсем плохо. Можно доработать только один сезон, а когда рейтинги держатся, то проект продлевается и с каждым сезоном немного трансформируется, чтобы не надоедать.
Отечественное ТВ делает адаптации на многие зарубежные шоу: «Голос», «Маска» и т.д. Как Вы считаете, в чем их феномен, и почему они у нас приживаются? Зачем нашему телевидению нужны подобные проекты? Всегда ли они стоят потраченных средств? Есть ли у нас такие передачи, которые могли бы перезапустить зарубежные каналы?
Это — развлекательный контент, все ждут зрелище! И это тоже про людей. Заметьте, что любой проект на телевидении — это истории о людях. Тем более у нас сейчас такой переизбыток некачественной музыки. Классное исполнение в эфире сложных песен с живым звуком — это прямое попадание в боли зрителей! Как шоу «Конфетка» на ТНТ. Идея проста и гениальна: сделать из чего-то очень некачественного настоящую конфетку, и это цепляет.
А у нас есть проекты, которые выкупают международные дистрибьюторы. «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой, например. Мы создавали его с командой на НТВ в 2016 году. И самое главное, что это — проект оригинального жанра, аналогов которого не было во всем мире! И он уже адаптируется за рубежом и продолжает свое распространение по разным странам.
Федеральные каналы конкурируют друг с другом за зрителя. За счёт чего можно не только привлечь аудиторию, но и удержать ее? На какие маркетинговые уловки ведутся зрители? Всегда ли сотрудничество со знаменитостями гарантирует каналу высокие рейтинги?
Я вам больше скажу, иногда отсутствие знаменитости — это высокие рейтинги. Я продюсировала очень много телевизионных историй «потеряшек»: воссоединила родителей и детей, разбросанных по всему миру. Например, героиня была удочерена в Америке, потому что мать отказалась от нее в роддоме. Девочка выросла, захотела посмотреть в глаза маме, и моя команда помогала им встретиться в эфире. А это два разных мира. Девчонка по-русски ни одного слова не знает. Она приехала со своими приемными родителями. А биологическая мать первый раз в жизни из деревни в Москву выехала. Это огромный рейтинг и помощь людям. И ноль «звезд».
Удерживать можно постоянным совершенствованием. При этом велосипед придумывать не надо. Идея всегда остается простой, но оборачиваем мы ее по-разному.
Многие журналисты говорят, что телевизионная индустрия умирает и больше не пользуется спросом. Согласны ли Вы с этим утверждением? Есть ли будущее у ТВ при наличии Telegram-каналов, у которых повестка обновляется чаще и быстрее?
Пока нет, потому что у телевидения есть огромное преимущество — деньги. Такого масштаба проектов, качества и формата соцсети пока предложить не могут. Но я не исключаю, что когда-нибудь все это объединится в одну большую платформу. Мы уже знаем, что такое smart-tv (телевизор, который имеет встроенный мини-компьютер с возможностью доступа к сети Интернет, прим. «Страсти»), думаю, это только начало. Но, в любом случае, мы, продюсеры, без дела не останемся.
Наш сайт называется «Страсти», а что страсть для Вас?
Самая большая страсть для меня — это наблюдение за людьми, взаимодействие с ними и погружение в их невероятные истории. Потому что в эти моменты рождается идея, которая позже превращается в уникальный проект, обреченный на успех!