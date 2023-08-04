«За внешний вид могут оштрафовать»: самая красивая бортпроводница России о нюансах профессии

Бортпроводница – лицо авиакомпании. Не секрет, что далеко не каждому, даже при большом желании, суждено связать свою жизнь с небом, поскольку эта работа подойдет не всем, как и не все смогут подойти для этой работы. Узнали у обладательницы титула «Самая красивая бортпроводница России» Алёны Писаревой (Глуховой), какие требования авиакомпания «Россия» предъявляет к бортпроводникам, за что они отвечают и за что могут понести наказание.

По словам Алёны Писаревой несмотря на то, что авиакомпания «Россия» входит в состав группы «Аэрофлота», регламент отличается, хотя некоторые сходства, естественно, имеются. Например, бортпроводникам категорически запрещено иметь яркий цвет волос и поправляться. Вернее, за набранные килограммы никто не оштрафует, но форму придется покупать новую, «а она стоит бешеных денег», либо же всё-таки придется худеть.

«За внешний вид могут оштрафовать, если он не соответствует нормам, которые прописаны в авиакомпании: не тот цвет губ, не тот цвет ногтей, не та высота каблука, не так куртка на тебе. Было такое, что у нас многие бортпроводники, когда им ещё не выдавали верхнюю одежду, летали в своей, поскольку не у всех была возможность купить подходящую, и им ставили за это плохие оценки, хотя это абсурдно» , - рассказывает Алёна Писарева.

Она отмечает, что бортпроводники несут ответственность за всё, что происходит в самолёте – как на земле, так и в небе. В первую очередь, речь идет, конечно, об обеспечении безопасности пассажиров и экипажа, соответственно, бортпроводникам нужно проверять, все ли в порядке с огнетушителями, кислородными масками, заполнены ли кислородные баллоны.

«Например, ты всё оборудование по чек-листу проверил, а потом прилетаешь в какой-нибудь, условно, Мюнхен, и инспекция на борту обнаруживает, что кислородный баллон не заправлен до конца, либо что-то не так с креслом, ремень неисправен, или у огнетушителя пломба сорвана. Всё. Это считается очень серьезным нарушением. Твоя авиакомпания не проходит инспекцию на международном уровне. За это, как минимум, положен выговор. Могут и отстранить от работы» , - рассказывает Алёна.

Подробнее об изнанке профессии бортпроводника читайте в нашем материале.