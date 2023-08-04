«Сильная турбулентность»: откровенный разговор о профессии с самой красивой стюардессой России
Обладательница титула «Самая красивая стюардесса России» Алена Писарева об изнанке престижной работы.
© Личный архив Алены Писаревой
28-летняя Алёна Писарева (Глухова) – блогер, обладательница титула «Самая красивая стюардесса России» – является одной из обсуждаемых бортпроводниц страны. Два года назад она родила первенца от своего возлюбленного, и сейчас находится в декрете. Мы решили поговорить с Алёной о том, как начался ее профессиональный путь, почему эта специальность не для всех и планирует ли она вернуться на борт самолета в качестве стюардессы.
Когда и как вы поняли, что хотите стать стюардессой?
В 18 лет я переехала в Санкт-Петербург к своему на тот момент молодому человеку, и так получилось, что пока мы искали квартиру, мы временно жили вместе с его родителями. Его мама – стюардесса. Она летает очень много лет – больше 30-ти! Прекрасно выглядит, всегда жизнерадостная, очень любит свою работу. Каждый раз, возвращаясь с рейса, она делилась интересными историями, которые произошли в самолёте, и пока я слушала её рассказы, я всё это представляла на себе. Я чувствовала, что мне нравится, и в какой-то момент поняла, что хочу попробовать.
«О, так сейчас как раз набор проходит! Его не было лет семь. Наверное, это уникальный случай. Так что иди попробуй», - сказала мне тогда мама моего бывшего парня.
Я отправила резюме. Мне позвонили, пригласили на собеседование, но – мне было всего 18 лет. Я испугалась. Я испугалась, потому что тогда я поступила в университет, на носу начало учебного года, и я стала думать о том, что выбрать? А хочется ещё и в университете поучиться… А как это совмещать? Сразу на заочку переводиться не хотелось. Решила, что годик поучусь в университете, и подумаю. К слову, из авиакомпании мне тогда позвонили, спросили: «Алёна, вы к нам придёте?», я сказала нет и бросила трубку.
Спустя год тоже был набор. И я уже решилась. Прошла собеседование, начала учиться на бортпроводницу. Профессия меня привлекла тем, что жизнь очень насыщенная, интересная. Наблюдая за мамой бывшего молодого человека полгода, пока мы жили вместе, я поняла, что в этой профессии ты всегда красивая, опрятная, с красной помадой, в прекрасной форме – всё это так мотивирует быть женственной! Мне нравилось ощущение, которое я испытывала, от ее рассказов, атмосфера жизни в небе казалась волшебной.
Какие этапы подготовки вам пришлось пройти, чтобы реализовать свою мечту?
Я думала, что самый страшный этап после отправки резюме – это собеседование. Но, оказалось, что это ерунда, по сравнению с очень долгим и крайне жестким этапом прохождения ВЛЭКа (врачебно-летная экспертная комиссия). Что мы только не делали… нас и на центрифуге крутили, и разного рода анализы мы сдавали, что только у нас не спрашивали психологи… У меня были проблемы со зрением, незначительные, но я переживала, что меня из-за этого не возьмут, но всё сложилось благополучно. У меня была минимальная граница зрения для бортпроводника. И я прошла. После ВЛЭКа началось уже, непосредственно, обучение.
Как авиакомпания определяет, кто подходит для работы, а кто нет? Какие есть критерии?
Кто подходит авиакомпании определяют на самом собеседовании. По критериям веса, красоты и другим внешним признакам никто не должен кандидатов оценивать, поскольку по Трудовому кодексу РФ не имеют права дискредитировать в этой области. Ну то есть что-то говорить по поводу веса или внешности они не станут, но могут просто отказать без объяснения причин, почему ты можешь не подойти.
Сколько длятся курсы бортпроводников? Чему вы обучались?
Курс бортпроводников длится три месяца. Каждый день с утра до вечера мы изучали очень много информации по всему, чему только можно. Это и сервис, и само воздушное судно внутри и снаружи, оборудование, которое есть в самолёте, и психологические аспекты, связанные с человеческим фактором, и знание документов авиакомпании, и как проводить эвакуацию. Всё, что связано с безопасностью, всё, что связано с оборудованием, мы учили каждый день с утра до вечера. Также были подготовки на суше, на воде – обучение проходило на макетах, максимально приближенных к реальным самолетам. Проводили эвакуацию через аварийные выходы. Всё по регламенту. Были эвакуации в бассейне на этапе обучения, чтобы понимать, как сохранять тепло, если вдруг ты оказался в воде, как пассажиров организовать. Отдельно еще знание английского проверяли. Обязательно нужно было уметь плавать. В конце обучения мы сдавали экзамен, сидя за компьютерами. Проверяющий ходил по аудитории, смотрел, как мы отвечаем. Списать/подсмотреть невозможно. По результатам экзамена уже определяли, кто проходит на стажировку.
Часто ли нужно проходить повышение квалификации?
Да, очень часто проходят повышения квалификации. Ты – вечный студент, у тебя постоянная учёба: то сдать, это сдать, после отпуска сдать, раз в полгода подтвердить квалификацию, раз в 2 года подтвердить. Помимо повышения квалификации ещё регулярно меняется что-то в авиакомпании, какие-то новые добавляются нюансы, элементы обслуживания, к примеру. Это нужно учитывать и, соответственно, снова обучаться.
Как стать старшим бортпроводником?
Чтобы стать старшим бортпроводником, нужно, непосредственно, проявить желание, либо тебя могут направить на эту должность, после чего необходимо также пройти обучение. Экзамен проводят инструкторы.
Существует ли иерархия бортпроводников?
Да, конечно, есть стажер, обычный бортпроводник, старший бортпроводник экипажа и бортпроводник-инструктор.
Обязанности сильно отличаются?
Естественно. Если ты летишь стажёром, у тебя проверочные рейсы – их пять, поэтому как таковых обязанностей на борту ты не выполняешь, ни за какую зону ответственность не несешь. Ты летаешь с инструктором, он обо всем спрашивает, наблюдает, справляешься с задачами или нет. Потом, если все хорошо, сдаешь экзамены и тебя вводят на должность обычного бортпроводника.
Когда ты становишься бортпроводником, у тебя появляется своя зона ответственности. Бортпроводник приходит на самолёт и проверяет перед вылетом всё по чек-листам – всё аварийно-спасательное оборудование – и далее уже занимается тем, на что он назначен. Это может быть кухня, торговля. Старший бортпроводник читает информацию, если нет автоматической, обслуживает пилотов, бизнес-класс, следит за обстановкой в салоне. Если это второй бортпроводник, он помогает старшему: принимает заказы у пассажиров бизнес-класса, обслуживает их, потом идёт помогать в эконом-класс. Если это третий, четвертый, пятый бортпроводники – они обслуживают пассажиров экономического класса. Ну и инструкторы. Они выполняют роль проверяющих, могут как помогать в обслуживании пассажиров, так и стоять в сторонке. Больше следят за работой.
За что отвечают бортпроводники?
Бортпроводники отвечают абсолютно за всё, что происходит в самолёте, и за то, что происходит на земле, когда самолёт стоит. Если вдруг обнаружены какие-то неисправности или недостаток еды, приборов на борту, о них необходимо незамедлительно докладывать командиру корабля. Бортпроводник отвечает за безопасность пассажиров и экипажа, соответственно, нужно проверять, все ли в порядке с огнетушителями, кислородными масками, заполнены ли кислородные баллоны.
За что их могут оштрафовать/отругать?
Да за всё, что происходит в самолете. Например, если не хватило порций и пассажиры стали жаловаться, а тебе не удалось урегулировать ситуацию в небе. Ты остаешься виноватым, потому что это твоя зона ответственности. Или, например, ты всё оборудование по чек-листу проверил, а потом прилетаешь в какой-нибудь, условно, Мюнхен, и инспекция на борту обнаруживает, что кислородный баллон не заправлен до конца, либо что-то не так с креслом, ремень неисправен, или у огнетушителя пломба сорвана. Всё. Это считается очень серьезным нарушением. Получается, твоя авиакомпания не проходит инспекцию на международном уровне. За это, как минимум, положен выговор. Могут и отстранить от работы, и опять на учёбу отправить, могут ещё инструкторам плохую оценку поставить. Ну и так далее. Также за внешний вид могут оштрафовать, если он не соответствует нормам, которые прописаны в авиакомпании: не тот цвет губ, не тот цвет ногтей, не та высота каблука, не та куртка на тебе. Было такое, что у нас многие бортпроводники, когда им ещё не выдавали верхнюю одежду, летали в своей, поскольку не у всех была возможность купить подходящую, и им ставили за это плохие оценки, хотя это абсурдно.
У вас были неудобные пассажиры?
Слушайте, мне вообще повезло по жизни. У меня было достаточно много рейсов за 5 лет, но все они проходили как-то очень-очень гладко. Не было каких-то экстренных ситуаций. Однажды двое мужчин устроили перепалку с двумя молодыми, скажем так, манерными парнями. Они вызвали меня и сказали: «Разберись с ними!», показывая на молодых. В итоге я стою, смотрю на них, а они стали агрессивно себя вести, повышать голос. На защиту встали пассажиры, мол, что вы, хрупкую девушку позвали, чтобы свои мужские разборки выяснять? В итоге всё сошло на нет, я их пересадила и всё было в порядке.
Расскажите о самой нервозной ситуации, случившейся с вами во время полёта.
Очень много пассажиров было с аэрофобией. Достаточно часто случались такие моменты, когда я весь полет сидела с одним пассажиром: его трясёт, а я просто держу его за руку и не могу никуда уйти, потому что у него паническая атака. Сидишь, всё ему объясняешь, успокаиваешь, пытаешься как-то сгладить полёт, так сказать.
Однажды была очень сильная турбулентность на посадке в Санкт-Петербурге, и очень многих тошнило. То есть идет посадка, ты не можешь встать, а тебя вызывают забрать пакеты с рвотой. Естественно, ты не забираешь, потому что по нормам не можешь чужую рвоту трогать, так как обслуживаешь пассажиров едой. Такая отмазка, так сказать, но, естественно, мы ничего не трогали, и не очень-то и хотелось на самом деле. Говорили пассажирам, что после посадки можно пройти в туалет и воспользоваться мусорным ведром.
Но, конечно, многим было плохо, и нам было плохо, когда такая сильная турбулентность, прямо трясёт, как будто в море качка. А ещё был случай, когда на взлёте пошёл дым в салон, но, оказалось, что это не дым вовсе, просто после антиобледенительной обработки самолета иногда такое случается, когда двигатели включаются и дым всасывается внутрь.
Правда ли, что у стюардесс менее безопасные ремни?
Нет. У стюардесс, наоборот, более безопасный ремень. Если у обычного пассажира ремень закрепляется только на поясе, то у бортпроводника есть еще дополнительные плечевые.
Не ухудшается ли здоровье от постоянной жизни в небе?
По поводу здоровья сказать ничего не могу, не было каких-то таких ухудшений замечено. Мне кажется у меня, наоборот, только лучше всё стало – состояние волос и ногтей улучшилось, например.
А поспать на борту стюардессы могут?
Поспать иногда удаётся, если дополнительные члены экипажа есть в самолёте. Если это ночной рейс, то для бортпроводников выделяется отдельное место, где можно отдохнуть. Естественно, ты не можешь лечь и слюну пускать изо рта, максимум – присесть, облокотиться, пледом накрыться.
Что больше всего раздражает в пассажирах?
Наверное, когда ты стоишь улыбаешься, встречаешь всех, а пассажиры на тебя даже не смотрят. Такое редко бывало, но всё-таки ты доброжелательно настроен, хочешь общаться, помочь, а тебе даже не отвечают на приветствие. Не то чтобы это прям раздражает, просто расстраивает.
Сколько стран вам удалось увидеть? Какой полёт оказался самым запоминающимся?
Мы каждый день летали туда-обратно. То есть, если ты летишь в какую-то страну, то потом ты там час стоишь, выгружаешь пассажиров, новых загружаешь и летишь домой. В основном, это были разворотные рейсы. Были и командировки в Сочи, Турцию, мы из Петербурга летали на маленьких боингах. Много стран удалось увидеть, но только из окна иллюминатора, либо аэропорты этих стран. Но тем не менее, все полёты запоминающиеся.
Однажды у нас сломался самолет, и мы сутки находились в Лондоне. Это было волшебно, хотя погулять по городу особо не удалось, поскольку мы сильно устали. Поехали в отель, рассматривали город из окна такси, а потом из окна гостиницы. Помню, меня очень удивило, что в Лондоне кролики прыгают по лужайкам, было красиво.
А так, вообще, было много интересных полётов. Я же летала с разными спортивными командами: с «Зенитом», «Спартаком», «ЦСКА», с футбольными, баскетбольными командами, комитетами FIFA мировыми, возили команды Аргентины, Чили – все парни, конечно, красивые, очень жизнерадостные, поют, танцуют. Веселые были рейсы. С «Зенитом» как со своими друзьями летали – все друг друга уже знают, потому что кабинный экипаж.
Случалось ли, что в вас влюблялись пассажиры и просили номер, или, быть может, влюблялись вы? Можете ли вы обменяться контактами с пассажиром и сходить с ним на свидание или это запрещено?
Ну нет такого, чтобы прям запрещено. Нет. Естественно, как-то непристойно себя вести на самолёте недопустимо. Записки, взгляды – случалось. Было приятно, когда симпатичные молодые парни проявляли интерес и возникал такой обмен невербальный. Приглашали увидеться: «Я тебя встречу», «я тебя заберу», «вот мой телефон», оставляли записки, розочки и всё такое. На тот момент я была уже невестой и потому часто просто показывала кольцо на пальце и улыбалась. Ни разу никому из пассажиров-мужчин, проявлявших знаки внимания, не перезванивала, ни с кем не встречалась.
Что запрещено стюардессам «Аэрофлота»?
Я работаю в авиакомпании «Россия». Несмотря на то, что она входит в состав группы «Аэрофлота», наш регламент отличается, хотя сходства некоторые есть. Естественно, никаких ярких волос быть не должно. Если ты очень сильно поправишься, то не влезешь в свою форму, которая выдана на определенный срок, и тебе придется либо за свои деньги покупать новую, а она стоит бешеных денег, либо худеть.
А какие есть бонусы?
Бонусы – это билеты. Есть такая система, называется ID90, по которой ты можешь получить 90% скидку и путешествовать. Но так как у стюардесс такая, знаете, активная жизнь полётная, то в выходные ты точно не сможешь никуда полететь. И вообще, знаете, когда ты работаешь только на зарплату, снимаешь квартиру, покупаешь еду, одежду, то у тебя на путешествия особо денег не остаётся. При условии, что иного заработка нет. Мы с мужем начали летать, когда у нас появился дополнительный доход. Очень много летали, и бизнес-классом в том числе. Это, конечно, безумно круто, когда у тебя большой отпуск, а у стюардесс он длится 72 дня. За это время можно трижды куда-то слетать, отдохнуть, пожить, насладиться путешествием по-настоящему.
Сколько длится «век» стюардесс? Когда бортпроводники выходят на пенсию?
По Трудовому кодексу дискредитировать по возрасту не имеют права, но стюардессы выходят на пенсию довольно рано. Многие бортпроводники становятся инструкторами и продолжают свою деятельность, продолжают и летать, и выглядеть хорошо, и быть примером для многих, и обучать новое поколение в учебных отделах.
Бортпроводники — это романтическая профессия?
Это романтическая профессия, но всё-таки далеко не всем удаётся выдержать такой объем работы. Многие из нашей группы – почти все – очень-очень быстро поуходили. Осталось несколько человек после довольно продолжительного времени. У меня многие спрашивали: «Алёна, как ты до сих пор держишься здесь?», я всегда улыбалась, говорила, что у меня всё хорошо. Я возвышала, восхваляла свою профессию, потому что мне самой это было в кайф. Смотрела на эту работу через розовые очки, потому что мне так по жизни проще и легче. Конечно, очень много недостатков: сильно устаёшь, безумно выгораешь из-за такого большого количества людей, которым ты отдаёшь свои эмоции, отдаёшь свою энергию. Но это и классные рейсы, крутой экипаж, много интересных пассажиров, постоянно в жизни что-то интересное происходит, а ты стоишь красивая в своей форме, все на тебя смотрят. Это и постоянная учеба, мы с коллегами много книг читаем, поскольку свободного времени достаточно для того, чтобы что-то узнавать, открывать. В общем, профессия 100% не для всех, но если ты привык смотреть на жизнь через призму всё-таки положительную больше, то тебе вообще, в целом, везде будет легко.
Еще хотела сказать, что профессия бортпроводника для меня про волшебство, про атмосферу полета именно. Бывали пустые рейсы, когда старшие бортпроводники просто отправляли меня в бизнес-класс на взлете и посадке, потому что работы почти не было на борту, и я сидела, наслаждалась этим волшебством полета. На посадке и взлете мое сердце всегда в пятки убегало –это какое-то очень сильное ощущение момента жизни. Мурашки по коже. Потом я это ощущение в свою жизнь привнесла. Сейчас от обычной моей событийности, обычных каких-то бытовых моментов такое чувство возникает.
Планируете вернуться в профессию?
Я летала 5 лет и до сих пор являюсь действующим бортпроводником. Я ещё никуда не уходила. Моему сыну 2 года – в декрете можно сидеть до трёх лет. Я пока никуда не ушла. Возможно, у меня будет ещё второй декрет.
Наш сайт называется «Страсти». А что страсти для вас?
Страсть для меня – это внутреннее ощущение любви, внутреннее ощущение вот этой самой страсти и возбуждения, когда ты не думаешь об этом слове своим логическим умом, не рассуждаешь, мол, сейчас я буду медитировать, условно, на чувство страсти или любви. А когда ты выбираешь само чувство объектом медитации, и можешь это чувство внутри себя расширять, вспоминать и быть им. Я обожаю страсть, обожаю любовь, обожаю вот это будоражащее чувство внутри себя. Часто возвращаюсь к нему в своих медитативных практиках, и на своём курсе, который я веду для людей.