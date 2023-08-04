«Сильная турбулентность»: откровенный разговор о профессии с самой красивой стюардессой России

28-летняя Алёна Писарева (Глухова) – блогер, обладательница титула «Самая красивая стюардесса России» – является одной из обсуждаемых бортпроводниц страны. Два года назад она родила первенца от своего возлюбленного, и сейчас находится в декрете. Мы решили поговорить с Алёной о том, как начался ее профессиональный путь, почему эта специальность не для всех и планирует ли она вернуться на борт самолета в качестве стюардессы.

Когда и как вы поняли, что хотите стать стюардессой?

В 18 лет я переехала в Санкт-Петербург к своему на тот момент молодому человеку, и так получилось, что пока мы искали квартиру, мы временно жили вместе с его родителями. Его мама – стюардесса. Она летает очень много лет – больше 30-ти! Прекрасно выглядит, всегда жизнерадостная, очень любит свою работу. Каждый раз, возвращаясь с рейса, она делилась интересными историями, которые произошли в самолёте, и пока я слушала её рассказы, я всё это представляла на себе. Я чувствовала, что мне нравится, и в какой-то момент поняла, что хочу попробовать.

«О, так сейчас как раз набор проходит! Его не было лет семь. Наверное, это уникальный случай. Так что иди попробуй», - сказала мне тогда мама моего бывшего парня.

Я отправила резюме. Мне позвонили, пригласили на собеседование, но – мне было всего 18 лет. Я испугалась. Я испугалась, потому что тогда я поступила в университет, на носу начало учебного года, и я стала думать о том, что выбрать? А хочется ещё и в университете поучиться… А как это совмещать? Сразу на заочку переводиться не хотелось. Решила, что годик поучусь в университете, и подумаю. К слову, из авиакомпании мне тогда позвонили, спросили: «Алёна, вы к нам придёте?», я сказала нет и бросила трубку.

Спустя год тоже был набор. И я уже решилась. Прошла собеседование, начала учиться на бортпроводницу. Профессия меня привлекла тем, что жизнь очень насыщенная, интересная. Наблюдая за мамой бывшего молодого человека полгода, пока мы жили вместе, я поняла, что в этой профессии ты всегда красивая, опрятная, с красной помадой, в прекрасной форме – всё это так мотивирует быть женственной! Мне нравилось ощущение, которое я испытывала, от ее рассказов, атмосфера жизни в небе казалась волшебной.