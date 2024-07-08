Живет в Лондоне и отдыхает в Испании: на что тратит заработанные в России гонорары певец Трубач

После начала спецоперации на Украине эстрадный певец Николай Трубач покинул Россию. Артист признался, что сейчас живет с семьей в Лондоне.

Исполнитель хита «Голубая луна» живет в Лондоне, но сейчас уехал отдыхать в Испанию на четыре месяца.

«Мы туда ежегодно уезжаем на лето, это наша традиция», — поделился артист в разговоре с Абзацем.

Певец собирается выступить на фестивале «Рандеву» в Юрмале, который организовывает Лайма Вайкуле. В числе приглашенных звезд будет множество артистов, покинувших Россию.

Трубач добавил, что на фестивале всегда собираются люди, с которыми ему приятно общаться, поэтому на «Рандеву» он едет с удовольствием. Также он собирается исполнить и хиты на русском языке и новые песни на украинском — именно на нем Николай поет последние два года.

Исполнитель родился на Украине, но большую часть жизни провел в России. Он стал популярным в конце 1990-х годов после сотрудничества с Борисом Моисеевым. 54-летняя исполнитель хита «Голубая луна» уехал из страны после начала спецоперации на Украине. Сейчас он называет Россию «дурдомом».

Недавно артист пережил четыре пневмонии подряд. Проблемы со здоровьем у него начались из-за слишком загруженного графика.