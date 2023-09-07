«За ней захлопываются двери»: почему заключенных женщин никто не ждет

Руководитель благотворительного фонда «Протяни руку» Наталья Костина объяснила читателям портала «Страсти», чем принципиально отличается женское заключение от мужского.

Фонд занимается помощью заключенным, но в приоритете у них подростки и женщины с малышами до трех лет, которые вместе с ними отбывают наказание. Как утверждает Костина, женское заключение сильно отличается от других.

Во-первых, женщин крайне редко кто-то встречает после освобождения. Руководитель фонда «Протяни руку» отмечает, что на ее памяти всего пару раз мужья встречали на выходе свою жену с ребенком. Даже если у кого-то была семья, потом она внезапно исчезает.

«Любого мужчину из колонии кто-то ждет: жена, сестра, подруга по переписке. А вот женщину… За ней захлопываются двери, и на этом все заканчивается», – подчеркнула она.

Во-вторых, как утверждает Костина, на женщин всегда возлагают большой груз ответственности. Как будто заключенным мужчинам положено помогать, а женщины не имеют права на ошибку.

«Вот даже с алиментами: сколько таких мужчин, кто не платит алименты и нормально себя ощущает. И окружающие нормально относятся. А, если женщина не платит алименты, это трагедия, ужасный человек», – пояснила Наталья.

По ее словам, то же самое получается с заключенными: мужчина в колонии просто оступился, а женщину за решеткой сразу начинают осуждать.

«Почему-то принято винить женщину за все, что случилось, и осуждать только ее одну: сама виновата, вот и сиди, расхлебывай. А мужчину – нет», – резюмирует Костина.

Подробнее о работе благотворительного фонда «Протяни руку» читайте в нашем материале.