«Она мне не снится»: страхи и переживания подростков в воспитательной колонии

Вы знаете, как содержатся малолетние преступники и осужденные женщины, которые сидят вместе со своими детьми?

У подростков разные статьи – наркотики, воровство, а еще изнасилование и убийство, это тоже бывает и уже не редкость. О чем они просят, сидя в колонии, чем живут, о чем мечтают и из-за чего действительно переживают? Как проходит материнство за колючей проволокой? Осужденные женщины бросают своих детей или борются за них?

Сайт «Страсти» поговорил с руководителем благотворительного фонда «Протяни руку» Натальей Костиной. Эта хрупкая женщина по-настоящему горит своим делом, в ней много силы и храбрости, что не может не удивлять. Мы попытались разобраться, как в преступнике можно увидеть свет и каково это помогать тем, кому не принято.

Расскажите для читателей, чем вы занимаетесь?

Я руковожу благотворительным фондом «Протяни руку», который существует с 2014 года. Руковожу им не так давно – с 2020 года, а пришла в 2018-м. Начинала координатором проектов. Наш фонд занимается помощью заключенным, в приоритете у нас подростки, женщины с малышами до трех лет, которые вместе с ними отбывают наказание. В России есть 12 домов ребенка, которые находятся при исправительных учреждениях.

Если вкратце, какую помощь мы оказываем: у нас, как и у каждого фонда, есть программа. Есть программная, а есть проектная деятельность. Одна из моих любимых программ называется «Жизнь за периметром» . Мы вывозим малышей за пределы колонии – в цирк, зоопарк – чтобы потом ребенку было проще социализироваться, когда он уже выйдет с мамой на свободу.

Второй программный проект – это «Дорожный комплект» . Сюда входит, как для подростков, так и для женщин, освобождающихся с детьми, все самое необходимое, что нужно маме в дороге с ребенком, или подростку, потому что зачастую их никто не встречает. За всю историю своей деятельности в этом фонде мы очень редко видим, чтобы встречали муж, отец, вообще родственники. В основном встречают наши волонтеры, и все. Чтобы с ребенком преодолеть дорогу, необходимы запас памперсов, ценные вещи, игрушка для малыша, по возрасту выделяется или коляска (трость), или переносная люлька. Для подростков у нас разделяется: есть девушки, есть молодые люди. Соответственно, укладываем, что нужно в дороге тому и тому.

Разве подростков не встречают родители?

Не всегда. Если подросток несовершеннолетний и у родителей нет возможности встретить ребенка, тогда его отвозят сотрудники колонии. Когда женщина с ребенком освобождается, ее тоже довозят до места дальнейшего проживания, потому что она едет с малышом.

Что касается подростков, ситуации бывают разными. И ребята возвращаются в очень разные семьи. Иногда есть слово «семья», а ее как таковой нет. Важное в этом рюкзаке, что для подростков, что для женщин – это сотовые телефоны. Пускай простой, кнопочный, но на первое время, чтобы можно было бы решить свои какие-то проблемы со звонками, отвести ребенка в садик, обратиться в защиту, так и для подростков, хотя бы просто поговорить с семьей, с бабушкой или дедушкой.

Программные проекты – это адресная помощь. Мы оказываем ее не только подопечным (физическим лицам, прим. «Страсти»), которые находятся в колонии, но и самим учреждениям: домам ребенка, воспитательным колониям и женским исправительным учреждениям, по необходимости. На нашем счету порядка девяти сенсорных комнат в домах ребенка. Это достаточно интересные вещи, которые способствуют развитию ребенка, где психологи работают с мамами и малышами. Также мы делаем детские площадки – для домов ребенка.

В подростковых колониях есть разные запросы: от елок и елочных игрушек до микрофонов. Во многих подростковых колониях хорошо налажена театральная деятельность, творческие кружки, и нужны материалы для данного творчества, и мы с этим помогаем. Сейчас у нас идет сбор средств на учебники для подростковой колонии в Брянске, чтобы ребята могли получить дополнительную специальность.

По нашему опыту, для таких детей очень важно уметь еще что-то делать и руками. Им проще потом будет сориентироваться в жизни, если у них будет свое ИП, или они будут самозанятые. В этом случае им будет легче трудоустроиться. И нас попросили помочь с поварским делом. Между прочим, когда парень будет поваром, можно очень многого потом достичь, и, я думаю, что это прекрасная профессия. И сантехники, электромонтеры. Для таких ребят это очень важно – они там учатся, школы заканчивают (9 и 11 классов, прим. «Страсти»), сдают экзамены.

Это считается как ЕГЭ, если подросток после захочет поступить в институт?

Да! С этими результатами могут. Бывает, до попадания в колонию они получали образование в профессиональных училищах, колледжах. У них есть возможность потом восстановиться, им в этом отказать не могут. А так, да, они сдают экзамены, и с результатами могут поступать дальше. У нас есть пример: Томская воспитательная колония, там содержатся девочки, и есть девушка, которая учится в высшем учебном заведении. Она сдала экзамен, поступила, учится. Девочка очень талантливая и умная, причем она в таком направлении учится – математика. Даже хочет уйти в научную деятельность, не в преподавание, а именно в науку. Надеемся, что у нее все получится.

И есть еще небольшие проекты. Мы всегда собираем деньги к новогодним мероприятиям, и ко Дню защиты детей, и к первому сентября. У нас еще есть категория, которой мы помогаем, – это мама в заключении, а ребенок находится на воле под опекой бабушки, дедушки. Им сложно обеспечить детей, чтобы пойти в школу или в тот же детский садик. Очень многие жалуются, и это действительно так, что не хватает детской обуви. Она быстро изнашивается и при этом недешевая. Я сама мама троих детей, ребенку купить обувь дороже, чем взрослому.

И к нам иногда приходят письма из мужских колоний. Мы с мужчинами тесно не общаемся, но всегда обращаем внимание, если мужчина просит помочь его семье. Я запомнила одно письмо: он ничего не просит для себя, тоже в тяжелых условиях, не может зарабатывать в колонии по определенным причинам, но на свободе у него остались жена и трое детей. Он написал нам с просьбой помочь им, а на такие письма мы всегда реагируем.

Как вы пришли к этому?

Никакой мифической истории нет, совершенно случайно! Я просто меняла работу, и меня пригласили на собеседование. Когда я шла, не совсем понимала, что иду в благотворительный фонд. А, когда узнала, с какой благотворительностью, с каким направлением, была очень удивлена. Для меня была новость тогда, что дети могут находиться в колонии, маленькие дети до трех лет содержатся в домах ребенка при исправительных учреждениях. Я впечатлилась, потому что эти дети ничем не отличаются от других. Это обычные дети, и им тоже хочется такого же развития и внимания.

Вам не было страшно?

Нет, страха никогда не было. Даже в первый раз в колонии. Да, была щекотка по спине, когда за тобой захлопывается дверь (после КПП, на входе в колонию, прим. «Страсти»), это есть. Потом уже входит в привычку. Первая моя поездка была в подростковую колонию, поэтому, зайдя на территорию колонии, мне показалось вначале, что это хорошее военное училище. И они живут строем, у них есть распорядок. И это не плохо, потому что для некоторых ребят это нужно, а еще эти условия лучше, чем те, в которых они жили до этого. Они увидели чистые простыни, увидели унитаз, а не дырку где-то у себя в частном доме или деревне. Не хочу обидеть жителей деревни. У них есть душ, который можно принять. У меня часто спрашивают, из каких семей попадают в воспитательные колонии. Мы все равно называем их детьми, потому что для нас они дети, недолюбленные, но дети.

Семьи – разные. Но в основном – из семей, где родители чем-то злоупотребляют или просто финансово не тянут. Есть и другие варианты, из обеспеченных семей тоже есть, знаете, когда папа на работе, бизнесмен, мама красивая, а ребенок в колонии. Казалось бы, при всех его талантах, и ведь пацаны они неглупые и девчонки разумные.

Можете описать средний портрет ребенка, который находится в воспитательной колонии?

Вы знаете, у меня всегда спрашивают, за что они сидят. За разное. Основная статья, как ее еще называют народная, – 228 (Статья 228 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прим. «Страсти»). Некоторые даже не понимают, за что их посадили. Казалось бы, хочется хороший телефон, родители такое позволить не могут, и думают, а пойду подзаработаю, чего там, раз и отнесу. Они не осознают, что за это идет тяжелая уголовная ответственность.

Бывает еще так, что он сам идет и друга тащит: «Пойдем со мной сходим, сейчас быстро сделаем!» И друг уезжает вместе с ним! Таких историй сплошь и рядом, и пойманные группой лиц. И, как правило, после первых или вторых таких мероприятий они и попадаются. И не заработали, и уехали лет на шесть, семь.

А если про характер?

Разные. Давайте с позиций историй буду рассказывать. У нас был такой случай, когда парень захотел поговорить, индивидуально пообщаться, и он задал такой вопрос: «Вы будете со мной разговаривать? Я же за убийство сижу». А я ему: «Я у тебя статью не спрашивала, тебе нужна помощь, мы готовы помочь и выслушать». Многие думают, что там отморозки… Нет! Они с чувством вины, и они понимают, что наделали. Больно и для них это тяжело. И вот этот парень потом сказал: «Вы знаете, мне очень стыдно потом будет выходить по УДО (условно-досрочное освобождение, прим. «Страсти»), потому что я вот что совершил».

Он убил сверстника?

Нет. Там была история, что они по наводке должны были зачистить квартиру, грабеж, а в квартире был человек.

Он жалеет…

Да! Он искренне раскаивается. Я у него спрашиваю: «Почему вы это сделали?» Они были еще вдвоем: «Вы же могли просто уйти, убежать, сесть за кражу или за попытку кражи, это одно». Ответ: «Я не могу вам объяснить, в раже это произошло, я понял, но уже было поздно, ничего не сделаешь».

Среди девушек тоже был такой печальный случай, она (осужденная девочка-подросток, прим. «Страсти») еще так сказала, я была очень удивлена. Они решили девочку проучить и перестарались. Они сели, и она мне сказала: «Мне было очень страшно от того, что она мне не снилась». Не снилась! Она думала, что хотя бы там могла бы попросить у нее прощение.

Получается, они переживают эти истории снова и снова, сидя там? Еще и возраст такой нежный...

Да. Поэтому у нас есть психолог, который помогает.

В колониях же есть свой психолог, от ФСИНа? В чем отличие вашего психолога от сотрудника колонии?

Легко объяснимо, ведь психолог колонии – это человек системы! И они воспринимают его, как человека системы. Мы – люди со стороны. Они их слушают, а нас они могут действительно воспринимать. Не потому, что с психологами ФСИНа что-то не так и они повисшие в бюрократии, а потому что мы внешние, к нам больше доверия. Конечно, это случается не с первого раза. Понятно, что нужно наработать.

Мы работаем достаточно тесно с Брянской воспитательной колонией, а с Томской мы сделали огромный прорыв: наш психолог работал год и два месяца с девушками онлайн, один из инновационных методов работы со ФСИН. Потому что очень сложно все это организовать, всю эту конференцию. Это определенная комната с доступом в интернет и зумом. Надо всех собрать, привести, должна быть охрана, которая их доведет, все это сложно.

Но мы смогли, и у нас был очень хороший результат. У каждой девушки он по-разному достигался, были и групповые консультации, и индивидуальные. Если потом посмотреть «от» и «до», что было на входе и потом стало на выходе, это колоссальный результат. У них даже речь меняется, они уже могут сформулировать свои мысли. Это очень важно. Понятно, что психолог в силу занятости один, он этого дать не сможет! Поэтому мы в помощь ФСИН, не вместо, а именно в помощь! И, когда с нами начинается такая тесная работа, они по-другому начинают воспринимать. Слово «психолог» уже не такое и страшное.

А чем они делятся?

Мы не можем эти моменты разглашать.

Нет, а если общее? Они переживают, как выйдут, что будет с ними потом?

Да, это один из страхов. Между прочим, самый основной. Там им не страшно, все понятно, макароны на ужин, как в советском фильме «Джентльмены удачи». А вот когда они выйдут – как и что. Особенно переживают те, которые понимают, что их никто не ждет.

Мы прорабатываем все эти страхи, также у нас есть профориентолог (специалист с функциями педагога, который помогает абитуриентам и учащимся выбрать профессию в соответствии со своими когнитивными, личностными и эмоциональными качествами, прим. «Страсти»), который может помочь с твоим багажом выйти во что-то нужное для себя. И с этим чем-то нужным ты сможешь потом себя реализовать. Что самое важное, не только для подростков, но и для взрослых? Это работа! Всегда говорят, что жилье и работа, а я считаю, первое, что важно, – это работа! Имея работу, можно потом и жилье себе найти и снять. Это основные проблемы для всех, кто освобождается.

Вы отслеживаете подростков, когда они выходят? Поддерживаете общение?

Когда мы работали с ними в группах, у нас был опыт. Это наш проект «Встать на ноги» , его поддержал фонд президентских грантов. Мы его закончили реализовывать, когда в группах работаешь, это больше информационный момент. Сейчас у нас есть направление, мы хотим взять определенное количество подростков, их будет немного, 16, у нас будут четыре педагога и два коуча (личностный тренер, который поддерживает и помогает в достижении профессиональных и личных целей, прим. «Страсти»), и психолог, и вот они будут вести каждого из этих 16 подростков – индивидуально! Вот в этом случае связь будет гораздо крепче с ними, и по выходу им проще будет с нами связаться!

Когда мы приезжаем, мы привозим наши талмуты (документы, прим. «Страсти»), я лично раздаю свои визитки с телефоном: «Когда ты выйдешь, ты сможешь позвонить». Редко кто звонит. Подростку сложно: он пытается опираться на каких-то друзей, на плохую или хорошую семью, ему почему-то сложно преодолеть барьер и попросить о помощи. Я даже тренинг делала с ними – «Попросить о помощи». И они говорят, что за кого-то попросить проще: «За Андрюху я могу, понимаете, а за себя – нет».

Для многих это будет открытием, потому что частое мнение, что там отморозки, которые легко садятся на шею, только палец дашь – руку оторвут. Тебе дают кучу всего бесплатно и еще потом звони, а тут получается, что даже формулировки «за кого-то проще», «неудобно».

Да! Но и про что вы говорите, такое тоже есть, не будем темнить. Но они не все такие, не у всех развито потребительское чувство. Но и такое есть – самозащита. Почему мы делаем еще такой большой акцент на подростков, потому что они еще не потеряны. Они не потеряны для общества, и нам с вами с ними жить. Есть такой каверзный вопрос: «Почему мы должны помогать зэкам? Они преступники». Да, они преступники, они совершили преступление. Но они за это преступление ответили там и понятно, что есть преступления, которые нельзя исправить, но они понесли уже свое наказание, и они выходят.

В нашем обществе очень легко повесить ярлык, и человеку, у которого за плечами заключение, очень сложно в жизни. Но они тоже имеют право на второй шанс, и нам с ними жить. Как нам будет с ними, комфортно или нет, тут уже многое зависит от нас. Если мы можем помочь им – опять же, почему люди любят вешать ярлыки, «он преступник».

Но каждую историю нужно рассматривать индивидуально, что было перед тем, как это преступление было совершенно. Почему это самое общество не обратило внимание на того же подростка, на ту женщину, которой было сложно? Допустим, ее муж избивал, а этому нечего было есть, и он пытался своровать в магазине булку, почему в этот момент общество не обратило внимание? Почему, когда случилось плохое, мы должны помогать? Потому что тогда мы им не помогли. Помогать – дело добровольное, кому это откликается.

Как подростки в колонии общаются между собой? Есть дедовщина? Потом поддерживают общение?

Чтобы вы имели представление, как они там сидят: определенные комнаты, на четверых или на двоих человек, в зависимости от занятости колонии. Вот этим особняком они и держатся. Конечно, есть и лидеры, такие интересные мальчишки, никогда не забуду одного. Мы приехали с определенной группой, и в каждой группе есть такой, кто пытается тебя задеть, а нас пробить очень сложно. Мы уже много соли съели (улыбается). Бывает так, скажешь: «Все, хорош». И сразу видно, у кого есть авторитет. И он замолкает, который пытается задеть. А другие берут с него пример.

А чтобы кто-то кого-то обижал, такого нет. Как раньше была дедовщина в армии – это отсутствует. Обычные отношения среди подростков, и у них мало свободного времени для глупостей, потому что у них общеобразовательная школа, они все заканчивают 11 классов. И в этих классах детей немного. Если учитель в обычной школе учит 20-25 детей, то у них 6-7, и материал у них осваивается намного лучше. Они неплохие знания там получают.

Потом для подростков есть дополнительная специальность, где они обучаются: слесарь, повар и т.д. Также те, кто хочет работать, с 17-ти лет могут трудоустроиться в колонии. Они помогают на кухне, у многих есть швейное производство. Конечно, подросток не сможет сшить чрезвычайное изделие, но, если выигрывают тендер, то шьют простыни, полотенца, пошить прямой строчкой для них не вопрос.

И, между прочим, они сами, кому 17 лет, просят устроить их на работу, чтобы получать деньги и помогать родителям! Потому что он знает, что мама пьет, за квартиру платить нечем. Некоторым, у кого потеря кормильца и нет или мамы, или папы, положена пенсия. И многие позволяют эту пенсию получать маме, а не на свой счет в колонии. Мама для них не просто слово. У нас был такой момент, мастер-класс, мы привозили профессионалов по глине. И, когда подростки сделали статуэтки, первый вопрос был: «А можно потом отправить маме?» Я говорю, эта категория не потеряна для общества. Да, ошибся, да, споткнулся, но все еще можно исправить.