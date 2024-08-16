«За ней тянется шлейф Галкина*»: продюсер объяснил, почему Орбакайте не позовут на «Голубой огонек»

Продюсер Дворцов заявил, что Кристину Орбакайте не позовут на «Голубой огонек». Об этом он рассказал «Страстям».

Уже через несколько месяцев телеканалы начнут снимать новогодние шоу и «Голубые огоньки». Учитывая позицию некоторых артистов, зрители могут только догадываться, кого позовут на концерты в этом году. Одной из таких артисток могла бы стать Кристина Орбакайте.

Однако, по словам продюсера Сергея Дворцова, появление на ТВ Орбакайте маловероятно.

«В этом году её, думаю, не пригласят из-за событий, связанных с её семьёй, мамой, отчимом. Если, конечно, какие-то организаторы захотят её увидеть, она может спокойно приехать и за 2 млн рублей, и за 1,5 млн рублей. Но это процентов 5−10 и то не факт. За ней тянется шлейф Галкина* (признан иноагентом на территории РФ)», — рассказал он.

Дворцов добавил, что в случае, если Орбакайте все же позовут на мероприятие, то исполнять она будет скорее старые и узнаваемые песни.

Ранее мы писали о том, что в Сети разгорелись споры о внешности 12-летней дочери Кристины Орбакайте.

*признан иноагентом на территории РФ.