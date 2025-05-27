«За меньшую сумму не согласится никогда выступать»: на чем и сколько зарабатывает 79-летний Петросян

Юморист Евгений Петросян в 79 лет продолжает активно работать и посещать светские мероприятия. По словам продюсера Сергея Дворцова, в основном сейчас артист зарабатывает на своих шоу, гонорар за которые начинается от 3 млн рублей. Подробности выяснил портал «Страсти».

Много лет Евгений Ваганович был для зрителей лицом российской комедии. Его программу «Кривое зеркало» смотрели миллионы человек. Однако со временем на телевидении стали появляться новые юмористические программы, поменялся и стиль выступлений комиков, и постепенно шоу Петросяна утратило популярность.

Сейчас на ТВ артист появляется с авторским проектом «Петросян шоу». Также, как отметил продюсер Дворцов, он продолжает давать концерты, причем за приличный гонорар.

«Он достаточно влиятельный юморист. Гонорар у него в промежутке от 3 до 4 млн рублей, потому что Евгений Ваганович за меньшую сумму не согласится никогда выступать. Спрос на него сейчас есть в принципе у каких-то заказчиков, администраций городов, но именно на его шоу», - заявил продюсер.

Живет Евгений Петросян не только на гонорары, но и на сбережения — сообщил Дворцов. За свою карьеру комик сумел накопить немалое состояние, поэтому сейчас может не беспокоиться о деньгах.

«У Евгения Вагановича сейчас хорошее состояние. Живет на то, что наработал, плюс пенсия, какие-то дивиденды и отчисления творческие. У него же все-таки его шоу «Кривое зеркало», насколько я знаю, по России гастролирует от раза к разу. Он на этом и зарабатывает», - поделился продюсер.

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