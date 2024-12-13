История о том, как Иван-дурак в США съездил: что за фильм «Анора» и почему Борисов может получить за него «Оскар»
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«Анора» — обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, «Лучшая картина» по версии Бостонского общества кинокритиков и Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса, а также «Лучший международный независимый фильм» по мнению British Independent Film Awards. И это еще не было «Оскара», где российского актера Юру Борисова могут номинировать в категории «Лучший актер второго плана». Несмотря на то, что премьера кинокартины Шона Бэйкера состоялась еще осенью, о ней говорят до сих пор. Ее обсуждают, любят и ненавидят. Почему история о приключениях русского избалованного парня Вани с американской стриптизершей покорила Запад, а в России получила негативные отзывы — разбираемся в материале «Страсти».
О чем фильм «Анора»?
В основе сюжета «Аноры» довольно банальная история мажора Ивана (Марк Эйдельштейн), который живет свою лучшую жизнь в США, пока его влиятельный и богатый отец ждет его в России. В одном из клубов он знакомится со стриптизершей Эни, настоящее имя которой Анора Михеева (Майки Мэдисон), не скрывающей, что от молодого и явно легкомысленного парня ей нужны только деньги. Впрочем, Ваня оказывается не против такого расклада и платит танцовщице за то, чтобы она проводила с ним время не только в ночном заведении, но и у него дома.
Отношения главных героев меняются, когда после очередной из вечеринок Ваня, не думая о последствиях, предлагает Эни выйти за него замуж, и она его предложение, конечно, принимает. Ведь сложно отказаться, когда тебе дарят кольцо стоимостью с элитный дом. Роспись происходит в лучших традициях подобных фильмов — спонтанно в Вегасе, где не нужны практически никакие документы. А уже после этого у молодоженов начинается счастливый брак, продлившийся пару дней.
Вторая часть фильма заключается в том, что у Эни разбиваются «розовые очки», когда об их союзе с Ваней узнает его влиятельный отец, который, нетрудно догадаться, от родства со стриптизершей не в восторге. Он посылает своих людей разобраться с этой ошибкой и вернуть сына в Россию. И, как оказывается, бороться за этот брак готова лишь Анора. Ваня же, узнав о намерениях отца, сбегает и вновь погружается в мир алкоголя и разврата, пока его жена тщетно пытается доказывать всем, что у них любовь.
И заключительным «актом» всей этой около романтической истории оказывается приезд родителей Вани в США. Они заставляют Эни согласиться на развод, а затем, как только она подписывает документы, забывают о ней, будто ее никогда и не было. Это касается и бывшего мужа Аноры — он признается матери с отцом, что никогда и не влюблялся в стриптизершу, а весь этот брак был лишь очередным развлечением. Эни же остается ни с чем, возвращается в старый дом и принимает то, что для высшего общества она навсегда останется лишь девушкой легкого поведения.
Почему фильм «Анора» покорил западных критиков, но не понравился многим зрителям?
В первую очередь хочется отметить, что «Анора» — фестивальный фильм. Это важно, так как фестивальное кино отличается от того, что снимают для больших кассовых сборов. Отсюда и «раздробленность» сюжета на части, которую даже не пытаются сгладить, порой странные для зрителя кадровые решения (привет сцене разговора в кровати, когда вместо героев оператор фокусирует внимание на выезжающем из панели телевизоре) и, конечно, оборванный финал, заставляющий после просмотра думать — а что режиссер хотел этим сказать? И, зафиксировав это, можно уже переходить к плюсам и минусам ленты.
«Анора» цепляет своей атмосферой. Такая новая версия «Красотки» вперемешку с «Мальчишником в Вегасе». Это народное (для американцев) кино, где раскрывается любимая тема Шона Бэйкера — людей «без крыши». Режиссер давно в своих фильмах начал затрагивать низшие классы, и «Анора» не стала исключением. Эни — обычная девушка, пытающаяся хоть как-то заработать на жизнь, не чурается «грязной» работы, даже если приходится обслуживать тех, кто ей не приятен. И она, конечно, мечтает о спасителе, который смог бы забрать ее из этого ада и сделать счастливой — то есть богатой. Ведь молодая Анора Михеева хоть и пытается показать, что ей важны чувства, главнее все же для нее выгода, так как, кроме нищей плохой жизни она ничего не видела. И поэтому влюбляется она в первую очередь именно в кошелек своего клиента Ивана.
Бэйкер показывает зрителю типичных и оттого понятных героев — вот вам бедная стриптизерша, вот вам богатый Ваня, а вот его не блещущие умом охранники. Это плюс и одновременно минус «Аноры», ведь, обращаясь к простым образам, режиссер их утрировал. И это сделало фильм больше похожим на вымысел автора, нежели реальную историю. Кое-какой рост в фильме — только у Эни, принимающей в себе Анору Михееву в конце. А все остальные персонажи плоские. Даже раскрытие героя Юры Борисова Игоря сложно назвать хорошим, ведь полноценно Шон не дает зрителю узнать его историю. Но о нем поговорим подробнее позже.
Как раз наличие клише и разочаровало российских зрителей, которые посмотрели «Анору». Бэйкер собрал большинство стереотипов о русских. Многие восприняли фильм как высмеивание. Русские здесь либо легкомысленные, тратящие деньги направо и налево, обязательно покупающие шубы и бриллианты женщинам, либо, в случае героя Борисова, — глупые, но сочувствующие и готовые пойти навстречу даже едва знакомому человеку. Что уж говорить об армянах, которых Шон показал, мягко говоря, не высокоинтеллектуальными.
Но если все-таки абстрагироваться от этого, «отключить» роль жертвы и взглянуть на «Анору» иначе — можно и насладиться этим фильмом-анекдотом, второй «акт» которого действительно пестрит порой довольно удачными шутками. Вспомним сериал «Великая» с Эль Фаннинг. Сколько возмущений было по поводу чернокожих дворян и образа самой Екатерины Великой! Но за всем этим лежит не стремление ущемить, а просто все гиперутрировать и посмеяться.
«Анора» — несерьезное кино. И даже если искать в нем какие-то смыслы, их немного, и все они, как и сама история, банальны. Из него можно вынести, что далеко не всегда именно деньги делают людей счастливыми, что богатый принц с личным самолетом может оказаться тем еще козлом, а простой парень с суровым лицом, но добрым сердцем — настоящим героем твоего романа. «Анора» затянута, особенно первый «акт», который слабее второго, где Эни отправляется в компании русского и армян искать своего горе-мужа. Фильм тяжело назвать шедевром и лучшим фильмом 2024 года. Но посмотреть его все же можно хотя бы для того, чтобы увидеть хороших русских актеров в голливудском кино.
«Анора» — политическое кино?
Большинство российских кинокритиков плохо отозвались об «Аноре», так как увидели в фильме не просто драматическую историю, а политику. Эксперт в области киноиндустрии Роман Григорьев отметил, что фильм получился русофобский, поэтому за границей его так и полюбили.
По словам кинокритика, «Анора» произвела фурор на антирусской волне. Поэтому Бэйкер просто представил свой фильм в нужное время и в нужном месте. При другом раскладе он был бы «проходящим».
«Картина довольно скучная и неоригинальная. И растянула вся эта история почему-то почти аж на 3 часа. Ничего особенного там не происходит, ни сюжета, ни драмы, ни глубокого сюжета, чтобы был оправдан такой хронометраж», - отметил критик.
Главная причина, почему отечественные зрители раскритиковали фильм — это образ русских в нем. Впрочем, высмеял режиссер и армян.
«Даже как-то неудобно перед армянами. За такой фильм хочется извиниться. И что уж говорить о русских, которые выставлены идиотами. Слишком много уже таких вещей, которые сложно назвать случайными. Значит, был замысел показать все именно вот так. Если заменить русских в фильме на мексиканцев или корейцев, то такого бы успеха не было. Просто он попал в политическом аспекте», - поделился мнением Григорьев.
Как и некоторые российские зрители, кинокритик выступал против показа «Аноры» в России, так как считает ленту оскорбительной.
«Я вообще против политизирования кинофестивалей, потому что где начинается политика, там заканчивается искусство. Не знаю, почему у нас фильм многим понравился. Он русофобский, невозможно отделаться от ощущения гадости, когда смотришь. Это не значит, что нет плохих богатых русских, но здесь они показаны совершенно неслучайно», - заявил кинокритик.
Как «Анора» помогла Юре Борисову покорить Голливуд?
И вот, вернемся к Юре Борисову, который, к удивлению многих, стал практически главной звездой «Аноры». Юра известен в российском кинематографе уже давно. Он дебютировал еще в 18 лет в фильме Андрея Звягинцева, но настоящая популярность к нему пришла только относительно недавно. В разговоре с порталом «Страсти» кинокритик Александр Голубчиков делился — у Юры нетипичная внешность «главного героя», поэтому ему часто дают второстепенных персонажей и злодеев. Но именно в этом он и хорош, что подчеркнули и западные эксперты.
В нашумевшем фильме «Анора» у Борисова тоже была далеко не главная роль. Появился он и вовсе только во второй половине кинокартины, да и слов ему досталось немного. По сюжету он русский телохранитель Игорь, который вынужден следить за стриптизершей Эни во время поисков ее горе-мужа Ивана. Из-за сурового выражения лица танцовщица остерегается мужчину и только ближе к концу понимает, что он единственный, кто о ней все это время действительно заботился и переживал.
Как и другие герои фильма, Игорь вышел утрированный, но от того, как его сыграл Борисов, иностранные кинокритики пришли в восторг. Российского актера даже впервые в истории номинировали на «Золотой глобус», а также он может получить «Оскар». Сейчас Юра все чаще бывает в США, посещает светские вечеринки и получает новые предложения в Голливуде. При этом об эмиграции он не говорит.
В разговоре с порталом «Страсти» кинокритик Роман Григорьев заявил, что, если обсуждать актерские способности Юры в целом, — то они действительно хороши. Но именно в «Аноре» он себя не проявил. Кроме того, эксперт предположил, что, соглашаясь на роль, сам Борисов не знал, в каком свете его выставят.
«Если Юра Борисов получит «Оскар» за роль второго плана, то мир сошел с ума, потому что он ничего особенного в «Аноре» не сыграл. Я знаю Юру как актера, он классный, желаю ему творческих успехов, но, считаю, на его месте не очень патриотично было бы получать награду за эту роль. Я бы отказался», - заявил Роман Григорьев.
Актриса Дарья Екамасова о съемках в фильме «Анора»
Кроме Юры Борисова, в «Аноре» сыграли такие русские актеры как Марк Эйдельштейн, Алена Гуревич, Алексей Серебряков, а также Дарья Екамасова, которая рассказала порталу «Страсти» о том, как проходили съемки. В фильме она воплотила образ деспотичной матери главного героя Ивана.
По признанию Дарьи, в фильм она попала случайно. «Судьбоносное стечение обстоятельств и профессиональное чутье Шона Бэйкера», - отметила актриса.
При этом никто не предполагал, что фильм произведет такой фурор. Дарья поделилась, что больше всего любовь публики на себе почувствовали Юра и Марк, и она за них рада.
«Мы все впервые столкнулись с таким ажиотажем вокруг картины, где участвуют русские актеры. Любопытно увидеть всю эту махину мировой киноиндустрии в действии. Смотрю на все это как на сказку, которая стала былью. Но в то же время прекрасно понимаю, сколько труда и огромной работы за всем этим стоит. Очень радуюсь за мальчишек, Марка и Юру, вот они реально и буквально покорили Голливуд», - заявила Екамасова.
Что касается роли матери Ивана, то этот опыт Дарья назвала интересным. Ее персонаж непростой и явно неположительный. Но именно такого ей и хотелось сыграть.
«Это было очень интересно. Я сыграла именно те качества, которых мне не хватает в жизни. Всегда стараюсь выбирать роли так, чтобы они не повторялись. Например, сейчас я репетирую в театре Маргариту из знаменитого романа Булгакова, а параллельно играю бездомную бомжиху в фильме «Ганди молчал по субботам», кстати, мы там тоже с Марком Эйдельштейном», - рассказала Дарья.
Поделилась актриса и своими впечатлениями от работы с иностранными коллегами. По ее словам, никаких проблем на съемках не возникало.
«Если брать актеров одного уровня, то ничем не отличаются. Профессионал он и в Африке профессионал. Неважно где ты родился, важно, где ты пригодился. И ответственный подход к своему делу, гуманный подход к жизни, а как следствие и уважение ко всему окружающему — это абсолютно интернациональные и обязательные качества хорошего актера. Мне в основном везет на компетентных партнеров», - отметила Дарья Екамасова.
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