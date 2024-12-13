История о том, как Иван-дурак в США съездил: что за фильм «Анора» и почему Борисов может получить за него «Оскар»

«Анора» — обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, «Лучшая картина» по версии Бостонского общества кинокритиков и Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса, а также «Лучший международный независимый фильм» по мнению British Independent Film Awards. И это еще не было «Оскара», где российского актера Юру Борисова могут номинировать в категории «Лучший актер второго плана». Несмотря на то, что премьера кинокартины Шона Бэйкера состоялась еще осенью, о ней говорят до сих пор. Ее обсуждают, любят и ненавидят. Почему история о приключениях русского избалованного парня Вани с американской стриптизершей покорила Запад, а в России получила негативные отзывы — разбираемся в материале «Страсти».

О чем фильм «Анора»?

В основе сюжета «Аноры» довольно банальная история мажора Ивана (Марк Эйдельштейн), который живет свою лучшую жизнь в США, пока его влиятельный и богатый отец ждет его в России. В одном из клубов он знакомится со стриптизершей Эни, настоящее имя которой Анора Михеева (Майки Мэдисон), не скрывающей, что от молодого и явно легкомысленного парня ей нужны только деньги. Впрочем, Ваня оказывается не против такого расклада и платит танцовщице за то, чтобы она проводила с ним время не только в ночном заведении, но и у него дома.

Отношения главных героев меняются, когда после очередной из вечеринок Ваня, не думая о последствиях, предлагает Эни выйти за него замуж, и она его предложение, конечно, принимает. Ведь сложно отказаться, когда тебе дарят кольцо стоимостью с элитный дом. Роспись происходит в лучших традициях подобных фильмов — спонтанно в Вегасе, где не нужны практически никакие документы. А уже после этого у молодоженов начинается счастливый брак, продлившийся пару дней.

Вторая часть фильма заключается в том, что у Эни разбиваются «розовые очки», когда об их союзе с Ваней узнает его влиятельный отец, который, нетрудно догадаться, от родства со стриптизершей не в восторге. Он посылает своих людей разобраться с этой ошибкой и вернуть сына в Россию. И, как оказывается, бороться за этот брак готова лишь Анора. Ваня же, узнав о намерениях отца, сбегает и вновь погружается в мир алкоголя и разврата, пока его жена тщетно пытается доказывать всем, что у них любовь.