Юрист Жорин объяснил, почему квартира Преснякова-младшего оказалась в залоге у банка

Недавно выяснилось, что московская квартира Никиты Преснякова-младшего оказалась под обременением. Юрист Сергей Жорин в разговоре с сайтом «Страсти» предположил, что внук Аллы Пугачевой мог стать поручителем по чужому кредиту под залог недвижимости.

Квартиру в Варсонофьевском переулке Примадонна подарила Никите в 2012 году. Однако с 2018 года на жилье стоимостью в 163 млн рублей наложено обременение в виде ипотеки.

«Здесь может быть несколько вариантов. Первый — Пресняков взял кредит под залог квартиры или он выступил поручителем по чужому кредиту. В этом случае в качестве исполнения обеспечения обязательств накладывается залог на недвижимое имущество», — объяснил Жорин.

Юрист добавил, что возможны и другие варианты. Например, Никита мог приобрести имущество под залог квартиры.

Сделки с этой недвижимостью Пресняков-младший может совершать только с согласия банка.

Никита Пресняков на протяжении нескольких лет жил в США, где строил музыкальную карьеру с нуля. После недавнего развода появились слухи, что артист возвращается в Россию, однако он их никак не комментировал.

Недавно внук Аллы Пугачевой отреагировал на замечания по поводу его чрезмерной худобы.