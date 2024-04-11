Юрист Вербицкая рассказала о беседе Шукшиной с дочерью после новостей об аресте. Об этом она сообщила «Страстям».

Несколько дней назад в СМИ появилась информация о, якобы, аресте актрисы Марии Шукшиной. Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник заявляла, что ее клиентка ничего не знает об этом.

Спустя еще несколько дней, Вербицкая уточнила, что мать Марии Шукшиной пыталась связаться с дочерью после новостей.

«Увидев шокирующие новости, и Ольга Васильевна и Лидия Николаевна сразу же постарались связаться с Марией Васильевной, которая, сестре не ответила в принципе, а матери ответила существенное время спустя», — рассказала она.

По словам адвоката, актриса заверила мать, что у нее нет никаких проблем.

«В разговоре с матерью, Мария Васильевна подтвердила, что у неё все в порядке, однако от прочих разговоров, вероятно, в виду существенной занятости, уклонилась», — объяснила Вербицкая.

При этом источник фейковой новости пока так и не найден, добавила адвокат. Она также заявила, что Мария практически не разговаривает со своими родственниками и не навещает мать.

«Визита к матери она нанести не планирует, так что новости из жизни Марии Васильевны мы, а также ее мать, Лидия Федосеева-Шукшина последнее время узнаём из газетных заголовков», — заключила она.

Ранее мы писали о том, что Федосеева-Шукшина нашла способ примирить своих враждующих дочерей.