Юрист Салигова рассказала, как правильно составить брачный контракт

В случае развода, согласно Семейному кодексу РФ, все совместно нажитое имущество в браке делится поровну. Но этого не придется делать, если все условия распределения прописаны в специальном документе — брачном договоре. Однако не всегда он учитывает интересы двух сторон. Яркий пример — история Елены Товстик, чей муж предположительно ушел к Полине Дибровой. Юрист женщины Катя Гордон утверждает, что подзащитной обманом «сунули брачный контракт». Сайт «Страсти» решил выяснить у адвоката Макки Салиговой, как правильно составить документ, и в каком случае его можно оспорить.

Юрист пояснила, что каждая седьмая консультация по семейному праву касается брачных договоров. Их заключают предприниматели для защиты бизнеса, люди, проходившие раздел имущества, и пары со значительной разницей в доходах.

Для грамотного составления брачного договора Салигова советует привлечь юриста, практикующего семейное право. Далее необходимо проверить содержание документа и не подписывать его без детального изучения, а затем определить, как будет делиться имущество, уточняет адвокат.

Договор, по словам эксперта, должен быть добровольным и осознанным. Обязательное условие — нотариальное удостоверение.

«Перед визитом к нотариусу обязательно передайте документы юристу на проверку. Перед подписанием изучите контракт вдоль и поперек. Нотариус обязан ответить на вопросы о сути документа и его условиях», — говорит Макка Салигова.

Брачный договор, как рассказывает юрист, можно оспорить в суде в случае, если он ставит одну из сторон в заведомо неравное положение или, когда подписание произошло под влиянием обмана, угроз или введения в заблуждение (ст. 179 ГК РФ).

