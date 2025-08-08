«Будто кипятком облили»: многодетная мать лишилась имущества, подписав обманом брачный договор

В России, по данным Федеральной нотариальной палаты за 2023 год, на 11% выросло число заключаемых брачных контрактов. Документ позволяет заранее договориться о правах на ценное имущество, купленное в браке. Но бывают случаи, когда он ущемляет права одного из супругов. В такой ситуации оказалась многодетная мама Наталья (имена изменены — прим. «Страсти») — девушка утверждает, что бывший муж, сын академика РАН, обманом заставил ее подписать документ, лишающий прав на финансовые притязания. Историю россиянки, в которой может оказаться любая женщина, публикует сайт «Страсти».

«Внушал, что я дефектная»

Свадьба Сергея и Натальи прошла в 2020 году незадолго до появления на свет их первой дочери. Для мужчины, как рассказывает героиня, этот брак стал вторым — до этого он был женат около года. Семейная жизнь поначалу казалась россиянке идиллией — муж окружал ее вниманием, восхвалял, решал проблемы. По словам девушки, после первых родов «начался ужас». Сергей резко охладел к избраннице и стал проявлять абьюзивные наклонности, утверждает она.

«Материально помогать мне в декрете он не считал нормой. Каждый раз, когда я говорила, что мне что-то нужно или чего-то хочу, меня выставляли как инфантильного ребенка, который вечно требует, — рассказывает Наталья. — Он внушал мне, что родители меня в детстве не любили и покупали мое внимание, а значит, сейчас, если подарки — мой язык любви, значит, я какая-то дефектная».

Девушка пыталась исправиться, стать лучше, ходила к психологам. Она думала — раз мужчина не проявляет любви, значит в ней что-то не так. Наталья утверждает, что делала все возможное, но все равно оставалась в глазах супруга «плохой женой». По словам россиянки, Сергей проявлял типичные качества нарцисса — сначала восхвалял, а потом «сбросил» с пьедестала.

И Наталья задумалась о разводе. Решение было принять тяжело, но, как ни странно, к нему подтолкнула третья беременность.