«Будто кипятком облили»: многодетная мать лишилась имущества, подписав обманом брачный договор
© Freepik
В России, по данным Федеральной нотариальной палаты за 2023 год, на 11% выросло число заключаемых брачных контрактов. Документ позволяет заранее договориться о правах на ценное имущество, купленное в браке. Но бывают случаи, когда он ущемляет права одного из супругов. В такой ситуации оказалась многодетная мама Наталья (имена изменены — прим. «Страсти») — девушка утверждает, что бывший муж, сын академика РАН, обманом заставил ее подписать документ, лишающий прав на финансовые притязания. Историю россиянки, в которой может оказаться любая женщина, публикует сайт «Страсти».
«Внушал, что я дефектная»
Свадьба Сергея и Натальи прошла в 2020 году незадолго до появления на свет их первой дочери. Для мужчины, как рассказывает героиня, этот брак стал вторым — до этого он был женат около года. Семейная жизнь поначалу казалась россиянке идиллией — муж окружал ее вниманием, восхвалял, решал проблемы. По словам девушки, после первых родов «начался ужас». Сергей резко охладел к избраннице и стал проявлять абьюзивные наклонности, утверждает она.
«Материально помогать мне в декрете он не считал нормой. Каждый раз, когда я говорила, что мне что-то нужно или чего-то хочу, меня выставляли как инфантильного ребенка, который вечно требует, — рассказывает Наталья. — Он внушал мне, что родители меня в детстве не любили и покупали мое внимание, а значит, сейчас, если подарки — мой язык любви, значит, я какая-то дефектная».
Девушка пыталась исправиться, стать лучше, ходила к психологам. Она думала — раз мужчина не проявляет любви, значит в ней что-то не так. Наталья утверждает, что делала все возможное, но все равно оставалась в глазах супруга «плохой женой». По словам россиянки, Сергей проявлял типичные качества нарцисса — сначала восхвалял, а потом «сбросил» с пьедестала.
И Наталья задумалась о разводе. Решение было принять тяжело, но, как ни странно, к нему подтолкнула третья беременность.
«Я долго металась. И потом узнаю, что беременна. Сообщаю ему. И вместо радости, объятий слышу: „Эта проблема решается быстро“. Меня как будто кипятком облили. Я сразу поняла: спасать нечего. Семьи больше нет. Этот человек меня не любит, не ценит, не уважает. Все», — говорит она.
В тот же день девушка выгнала мужа из дома, а на следующий день подала на развод.
«Не ожидала подставы»
Как рассказывает героиня, Сергей при заключении брака просил ее подписать документы — якобы разрешение на вывоз ребенка за границу и бумаги, связанные с бизнесом. Девушке даже и в голову не пришло, что ее может обмануть муж, с которым она планировала создать большую семью.
«Тогда я находилась в уязвимом состоянии после родов и не ожидала какой-либо подставы от мужа, была уверена, что это нужно для его бизнеса и благополучия нашей семьи», — объясняет она.
Нотариус, как утверждает Наталья, ничего не объяснил, и она бездумно поставила подпись. Только через пять лет, после развода, россиянка узнала, что это был отказ от имущественных и финансовых притязаний. Беременная третьим ребенком девушка осталась одна с двумя детьми на руках без какого-либо имущества.
На суде сторона Сергея предоставила документы, якобы подтверждающие его «официально мизерную» зарплату. Суд постановил, что мужчина должен выплачивать по 20 тысяч рублей на каждого из троих детей и 20 тысяч рублей на их героиню в течение полугода по декрету. Всего — 80 тысяч рублей (с документами ознакомился сайт «Страсти» — прим. ред). Многодетная мама уверяет, что ей недостаточно этой помощи.
«Я предоставлю суду доказательства того, что Сергей имеет не один, а несколько источников дохода, и у него есть возможность выплачивать хотя бы 150 тысяч рублей на троих детей, — говорит россиянка. — Это — не завышенные требования. Один только новорожденный ребенок обходится минимум в 40 тысяч рублей в месяц, особенно если он с рождения на смеси. Плюс подгузники, лекарства, одежда, прививки».
Девушка не собирается сдаваться: она наняла юриста и подала повторный иск. Защита Натальи будет собирать доказательства того, что у мужчины есть дополнительные доходы, помимо официальной работы. Согласно открытым данным, Сергей трудится в сфере инвестиций. По мнению героини, его деятельность не совсем законная: на своем сайте предприниматель обещает магическим образом принести клиентам 100 млн рублей пассивного дохода в год. В Сети есть статья-разоблачение, в которой компанию бизнесмена называют «спорным проектом с сомнительной репутацией». К слову, после выхода критического материала, бизнесмен переименовал свою фирму несколько раз.
Сейчас, как утверждает героиня, его ситуация еще и ухудшилась на фоне разбирательств по алиментам — клиенты, по ее словам, сомневаются в надежности деловых отношений с ним. Но Наталья уверена: доходы у экс-супруга все равно не соответствуют данным, заявленным в суде.
Девушка считает, что суд не принял во внимание ни эмоциональное давление, ни ее беременность, ни имущественную ситуацию: теперь она с детьми вынуждена жить по месту прописки — в квартире его родителей, которая ей не принадлежит. Сторона Сергея, с ее слов, предоставила в суде справки, объяснения, почему он не должен компенсировать экс-супруге затраты на аренду даже частично (сайт «Страсти» ознакомился с материалами дела — прим. ред).
«Один из аргументов: мы все прописаны в квартире его матери, а значит, можем там жить. Но жить там с тремя детьми — невозможно. Это маленькая квартира в плохом состоянии. Родители Сергея со мной не общаются. Их отношение ко мне такое же, как у него. Они могут в любой момент открыть дверь как к себе домой, контролировать, указывать, „тыкать носом“, если что-то не так. Жить там, как в клетке», — сетует Наталья.
Добиться справедливости
Недавно Наталья стала мамой в третий раз. Во время третьей беременности, утверждает девушка, родители Сергея в течение трех месяцев давили на невестку, чтобы она сделала аборт. Но для россиянки это был желанный ребенок, и она сделала все, чтобы его сохранить.
В последние годы Наталье удалось освоить новую профессию — она стала маркетологом, специализирующимся на медицинской сфере. Как делится сама девушка, ей приходилось работать по 10−12 часов, чтобы прокормить семью. В это время с детьми помогала няня, а в выходные начиналась «вторая» смена — стирка, готовка, уборка.
По словам Натальи, она не запрещает видеться экс-супругу с детьми, но мужчина сам не особенно проявляет инициативу — дочь и сына он забирает раз в три недели, а после исчезает, утверждает героиня. Главная задача Натальи теперь — добиться справедливости и помочь женщинам, оказавшимся в похожей ситуации. Она считает, что ее горький опыт может стать для кого-то ценным уроком.
«Я никогда не претендовала ни на квартиры, ни на машины. У меня их и не было. Я только хотела, чтобы дети были в безопасности. Чтобы у них было денег на еду, жилье, образование. Чтобы о них кто-то подумал, кроме меня», — заключила она.
Такие истории, к сожалению, не редкость среди многодетных мам. Последний случай, широко освещаемый СМИ, — развод матери шестерых детей Елены Товстик с бизнесменом Романом Товстиком, к которому предположительно ушла Полина Диброва. Елена также утверждает, что обманом подписала брачный контракт, и муж якобы теперь хочет отобрать у нее детей.
Комментарий юриста
Адвокат по корпоративным и семейным спорам Макка Салигова рассказала, что в России действительно растет популярность брачных договоров. Этой темы касается каждая седьмая консультация по семейному праву, согласно личной статистике юриста.
«Брачный договор — эффективный инструмент для защиты имущественных прав, но только при грамотном составлении, — говорит Макка Салигова. — Перед его подписанием нужно обязательно читать все документы, особенно в нотариальной конторе. Перед визитом к нотариусу обязательно проконсультируйтесь у юриста. Согласно закону, нотариус должен ответить на вопросы о сути документа и его условиях».
По словам адвоката, у Натальи есть все шансы оспорить договор через суд при условии, что данная сделка ставит одну из сторон в заведомо неравное положение или документ был подписан под влиянием обмана, угроз или введения в заблуждение (ст. 179 ГК РФ).
«Алиментные обязательства не могут быть условиями брачного договора, однако в ситуации Натальи для увеличения алиментов на детей можно попробовать заявить пересмотр алиментов, исходя из реальных доходов бывшего супруга. Но сперва необходимо собрать доказательства: выписки по счетам, данные об имуществе, публичные доказательства (соцсети, свидетельские показания)», — заключила юрист.
Правозащитница Светлана Грачева пояснила, что в брачном договоре не может быть условий, которые сильно ограничивают одну из сторон, лишают ее законных прав и свобод, а тем более ущемляют права детей.
«Если женщина считает, что алименты занижены, а отец скрывает реальные доходы и алименты на детей могут быть в разы выше, то она имеет право в суде приобщить все доказательства его иных доходов. К таким доказательствам относится любая информация, а именно, скрины переписок, социальные сети отца, где он себя позиционирует, как успешный бизнесмен, свидетельские показания и т.д. Суд учитывает все доказательства, которые могут повлиять на размер алиментов», - говорит Светлана Грачева.