Юрист рассказала, как задолжавшая 30 млн рублей Суханкина может уменьшить эту сумму

Певицу Маргариту Суханкину обвинили в незаконном обогащении на более чем 30 миллионов рублей. Создатель музыкальной группы «Мираж» Андрей Литягин начал судебную тяжбу с бывшей участницей творческого коллектива. Сайт «Страсти» решил поинтересоваться у юриста Анастасии Подгрудковой, каковы шансы исполнительницы на успех в противостоянии с истцом. Кроме того, стало известно, как артистка может уменьшить сумму долга.

Коллектив «Миража» обратился в суд еще несколько лет назад. Литягин хочет, чтобы Суханкина выплатила ему миллионы рублей за незаконное использование песен музыкальной группы. Изначально певица купила лицензию, но уже сейчас ее срок истек. А за все время гастрольной деятельности с просроченными правами исполнительница нанесла ущерб коллективу на 30 миллионов рублей. При этом о незаконном использовании песен суд уже выносил решение. Позиция Литягина была признана, а юристка Суханкиной признана мошенницей. В связи с этим по новому исковому заявлению шансов у Маргариты на успех не так много.