Юрист рассказала, как задолжавшая 30 млн рублей Суханкина может уменьшить эту сумму
Юрист рассказала, как Суханкина может снизить размер 30-миллионного долга.
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Певицу Маргариту Суханкину обвинили в незаконном обогащении на более чем 30 миллионов рублей. Создатель музыкальной группы «Мираж» Андрей Литягин начал судебную тяжбу с бывшей участницей творческого коллектива. Сайт «Страсти» решил поинтересоваться у юриста Анастасии Подгрудковой, каковы шансы исполнительницы на успех в противостоянии с истцом. Кроме того, стало известно, как артистка может уменьшить сумму долга.
Коллектив «Миража» обратился в суд еще несколько лет назад. Литягин хочет, чтобы Суханкина выплатила ему миллионы рублей за незаконное использование песен музыкальной группы. Изначально певица купила лицензию, но уже сейчас ее срок истек. А за все время гастрольной деятельности с просроченными правами исполнительница нанесла ущерб коллективу на 30 миллионов рублей. При этом о незаконном использовании песен суд уже выносил решение. Позиция Литягина была признана, а юристка Суханкиной признана мошенницей. В связи с этим по новому исковому заявлению шансов у Маргариты на успех не так много.
При условии, если судом будет выяснено, что на момент обращения истца с заявлением уже есть вступившие в законную силу судебные акты, вынесенные при участии тех же лиц, в которых уже были установлены аналогичные обстоятельства (преюдиция), то процесс доказывания будет упрощен, а шансы ответчика крайне малы. Примером такого акта может быть приговор суда, которым был привлечен к ответственности юрист Суханкиной Маргариты за совершение преступления.
Анастасия Подгрудкова
Юрист по гражданскому праву, член Московской торгово-промышленной палаты, управляющий партнер компании BNP Consulting
Если шансы победить в суде крайне малы, то снизить сумму долга вполне возможно, сделав соответствующий запрос. Юрист назвала нам условия, необходимые для данного маневра. Также Суханкина может попытаться указать на пропуск Литягиным сроков исковой давности, чтобы вовсе не выплачивать всю сумму.
Однако необходимо учитывать, что исковая давность применяется не со всех случаях, и необходимо анализировать предмет каждого конкретного иска. Также можно попытаться снизить размер взыскиваемой суммы. При определении размера компенсации суд должен учитывать множество факторов, в числе которых: характер нарушения, степень вины, длительность нарушения. Также суд ориентируется на разумность, справедливость и соразмерность компенсации.
Анастасия Подгрудкова
Юрист по гражданскому праву, член Московской торгово-промышленной палаты, управляющий партнер компании BNP Consulting
Помимо основного долга в размере 30 миллионов рублей, с певицы могут взыскать дополнительные средства, например, за моральный вред или расходы на юристов и экспертизы, заключила Подгрудкова.
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