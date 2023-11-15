Юрист рассказала, что ждет внука Аллы Пугачевой после возвращения в Россию

Внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова и его супругу разыскивают в России. Переехавшая в Соединенные Штаты пара задолжала налоговой немаленькую сумму. Сайт «Страсти» решил выяснить у юриста по гражданскому праву Анастасии Подгрудковой, что ждет родственника Примадонны и его жену на родине, если они решат вернуться сейчас.

Должником является не конкретно Пресняков, а его фирма «Нико спорт», которой управляет его супруга. Компания внука Пугачевой занимается в России установкой спортивных площадок по заявкам застройщиков Москвы и области, а также выполняет госконтракты.

Машина, записанная на эту компанию, насобирала штрафов на сумму 60 тысяч рублей. ГИБДД уже передала все материалы в ФСПП. Кроме того, на жене Преснякова висит еще одна задолженность на 80 тысяч рублей. Если супруги в нынешней ситуации решат вернуться в Россию, то, не рассчитавшись с долгами, могут оказаться невыездными.