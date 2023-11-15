Юрист рассказала, что ждет внука Аллы Пугачевой после возвращения в Россию
Юрист Подгрудкова рассказала, что ждет в России внука-должника Аллы Пугачевой.
© Starface.ru
Внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова и его супругу разыскивают в России. Переехавшая в Соединенные Штаты пара задолжала налоговой немаленькую сумму. Сайт «Страсти» решил выяснить у юриста по гражданскому праву Анастасии Подгрудковой, что ждет родственника Примадонны и его жену на родине, если они решат вернуться сейчас.
Должником является не конкретно Пресняков, а его фирма «Нико спорт», которой управляет его супруга. Компания внука Пугачевой занимается в России установкой спортивных площадок по заявкам застройщиков Москвы и области, а также выполняет госконтракты.
Машина, записанная на эту компанию, насобирала штрафов на сумму 60 тысяч рублей. ГИБДД уже передала все материалы в ФСПП. Кроме того, на жене Преснякова висит еще одна задолженность на 80 тысяч рублей. Если супруги в нынешней ситуации решат вернуться в Россию, то, не рассчитавшись с долгами, могут оказаться невыездными.
У приставов есть такие инструменты принудительного взыскания долга как, например, арест счетов, открытых в банках, запрет на выезд должника за границу, арест транспортного средства, безакцептное снятие средств со счетов в счет погашения задолженности перед взыскателем.
Анасттасия Подгрудкова
Юрист по гражданскому праву, член Московской торгово-промышленной палаты, управляющий партнер компании BNP Consulting
Но даже если Пресняковы не приедут, то судебные приставы все равно имеют право применить данные методы взыскания долга.
Для использования любого из указанных механизмов не нужно присутствие должника в стране, если у него открыты счета в российских банках, и на них есть денежные средства для списания. В случае, если средств на счетах не хватает, то возможна продажа имущества с торгов в целях погасить задолженность.
Анастасия Подгрудкова
Юрист по гражданскому праву, член Московской торгово-промышленной палаты, управляющий партнер компании BNP Consulting
Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте отказалась от выступлений в России. Певица не появится в новогодних шоу.