Юрист раскрыла судебную уловку Никиты Джигурды, который хочет завладеть наследством Браташ

Актер Никита Джигурда, судя по всему, намерен во что бы то ни стало добиться вступления в наследство покойной бизнесвумен Людмилы Браташ. Несмотря на то, что суд уже отказал ему в этом, шоумен не отступает — он подал частную жалобу на нотариуса, который отказал в выдаче свидетельства о праве на наследование. Сайт «Страсти» решил поинтересоваться у юриста по гражданским делам Анастасии Подгрудковой, является ли такой путь к миллионам бизнесвумен выигрышным.

Чтобы остаться в игре за наследство, Джигурда сделал хитрый ход — подал в суд частную жалобу, в которой утверждает, что ответчиком по его делу является не Светлана Романова, а нотариус. По мнению юриста, придерживаясь подобной стратегии, шоумен добьется, скорее, не выигрыша, а лишь затянет заранее проигрышный процесс.