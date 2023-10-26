Юрист раскрыла судебную уловку Никиты Джигурды, который хочет завладеть наследством Браташ
Юрист Подгрудкова считает, что Джигурда намерен затянуть дело о наследстве Браташ.
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Актер Никита Джигурда, судя по всему, намерен во что бы то ни стало добиться вступления в наследство покойной бизнесвумен Людмилы Браташ. Несмотря на то, что суд уже отказал ему в этом, шоумен не отступает — он подал частную жалобу на нотариуса, который отказал в выдаче свидетельства о праве на наследование. Сайт «Страсти» решил поинтересоваться у юриста по гражданским делам Анастасии Подгрудковой, является ли такой путь к миллионам бизнесвумен выигрышным.
Чтобы остаться в игре за наследство, Джигурда сделал хитрый ход — подал в суд частную жалобу, в которой утверждает, что ответчиком по его делу является не Светлана Романова, а нотариус. По мнению юриста, придерживаясь подобной стратегии, шоумен добьется, скорее, не выигрыша, а лишь затянет заранее проигрышный процесс.
Подача заявления, в котором в числе ответчиков указан нотариус, как я лично вижу, направлена и на затягивание, и на желание обойти обязательность судебного акта. Во втором споре сестра умершей, возможно, не привлечена к участию в деле, и истец рассчитывает на то, что суд не будет уведомлен о наличии иного судебного акта, которым сестра признана законным наследником. Однако, учитывая публичность всего процесса раздела наследства, мне кажется крайне маловероятным, что суд вынесет противоречащий первому судебный акт.
Анастасия Подгрудкова
Юрист по гражданскому праву, член Московской торгово-промышленной палаты, управляющий партнер компании BNP Consulting
Ранее адвокат Эльман Пашаев рассказал в эксклюзивном комментарии сайту «Страсти» о защите Никит Джигурды. Шоумен намерен судиться против своего директора. Однако, по словам юриста, он не будет представлять интересы актера по этому делу.