Эльман Пашаев не будет защищать Никиту Джигурду в суде против его директора, об этом адвокат рассказал в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти».

13 октября стало известно, что супруга Никиты Джигурды Марина Анисина застала своего мужа с любовницей. Однако артист быстро придумал отговорку и заявил, что девушку к нему подослал директор Евгений. Поверив в эту историю, Анисина уволила директора Джигурды и обвинила его в краже денег мужа а также в домогательствах до несовершеннолетней дочери супругов.

Утверждалось, что иск от семьи уже готов и скоро его отдадут в суд. Представителем Джигурды и Анисиной должен был стать скандально-известный юрист Эльман Пашаев, защищавший Михаила Ефремова.

Впрочем, выяснилось, что сам Пашаев вообще не в курсе происходящего. Он заявил, что это не более чем выдумка.

«Это не правда. Сама информация не соответствует действительности», — рассказал он в беседе со «Страстями».

Ранее мы писали о том, что психолог Инна Мирная объяснила, почему Марина Анисина простила измену Никиты Джигурды.