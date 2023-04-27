Юрист по семейным делам Анна Казимир: когда дети должны платить алименты родителям

Не все дети хотят помогать своим пожилым родителям. Однако это не значит, что они имеют право оставить на произвол судьбы жизни ближайших своих предков. Поговорили с юристом по семейным делам Анной Казимир о том, можно ли восстановить справедливость в этом непростом вопросе и как детско-родительские отношения рассматриваются в юридическом поле.

По словам специалиста, первое, что должны запомнить обе стороны – трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей. В том случае, если ребенок не помогает родителю, а договориться не получается, то нетрудоспособный нуждающийся родитель вправе обратиться в суд.

«Под нетрудоспособными родителями следует понимать инвалидов (любой группы) или граждан, достигших пенсионного возраста, - поясняет Анна Казимир. – Факт нуждаемости родителя определяется в каждом судебном деле индивидуально».

Ключевой вопрос для исследования: является ли материальное положение родителя достаточным для удовлетворения жизненных потребностей с учетом его возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств? Говоря простыми словами: может ли родитель купить себе продукты, одежду, лекарства, способен ли оплачивать жилье и коммунальные услуги? Если ответ – нет, ребенок должен начать платить алименты своим родителям. Ежемесячно.

«Размер алиментов определяется в фиксированной твердой сумме. На определение размера алиментов влияет материальное и семейное положения как ребенка, так и нуждающегося родителя. Суд учитывает всех детей, независимо от того, от одного они брака или нет, уточняется, кто из детей помогает нуждающемуся родителю, в каком объеме. При определении размера алиментов суд учитывает эти обстоятельства, независимо от того, предъявлено родителем требование ко всем детям, к одному из них или к нескольким из них», - отмечает юрист по семейным делам.

К слову, при наличии доказательств, что нуждающийся родитель уклонялся от выполнения своих обязанностей в детстве ребенка, суд вправе отказать нуждающемуся родителю во взыскании алиментов. Как правило, доказательствами уклонения от воспитания ребенка является: задолженность об алиментах, привлечение родителя к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов. Если же родитель лишен родительских прав, то он теряет право на взыскание алиментов со своего совершеннолетнего ребенка.