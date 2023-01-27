Больше ли прав у ребенка, рожденного в браке
Как взыскать алименты с нерадивого отца: юрист по семейным делам Анна Казимир.
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Частый миф, что у детей, рожденных вне брака, меньше прав. Так ли это на самом деле, выяснили у юриста по семейным делам Анны Казимир.
«Это не так. У детей одинаковый объем прав, независимо от того, состоят его родители в зарегистрированном браке или нет. Например, любой ребенок имеет право на общение с обоими родителями и другими родственниками. Также любой ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей», - поясняет специалист.
Единственное отличие в том, с какого момента у ребенка появляются эти права.
Если родители состоят в зарегистрированном браке, то по заявлению любого родителя выдается свидетельство о рождении ребенка с указанием отца и матери (супругов). Подавать заявление обоим родителям не нужно. Действует презумпция, что супруги – родители рожденного в браке ребенка. Если же отец не согласен, то он может оспорить отцовство через суд. Если родители не состоят в зарегистрированном браке, то здесь 2 варианта указания информации об отце ребенка (информация о матери указывается по ее заявлению):
- По заявлению отца или по совместному заявлению матери и отца.
- По решению суда. Сначала мать ребенка подает иск в суд о признании отцовства в отношении ребенка. Суд в таких делах проводит, как правило, ДНК-экспертизу. После чего выносит решение о признании отцовства в отношении ребенка. Решение суда в таком случае является основанием для государственного органа внести сведения об отце ребенка в свидетельство о рождении.
Именно по этой причине в случае, если отец добровольно не признает себя отцом и уклоняется от подачи заявления в МФЦ/ЗАГС, взыскать алименты с отца ребенка, рожденного вне брака, можно только после признания отцовства судом.
Анна Казимир
Юрист по семейным делам
Кроме того, по ее словам, дети являются наследниками первой очереди. Даже если в графе «отец» в свидетельстве о рождении стоит прочерк, то ребенок все равно наследник. Но в этом случае ребенку, чтобы вступить в наследство, сначала нужно будет установить отцовство в отношении умершего отца через суд.
«Подведем итог: после того, как информация об обоих родителях внесена в свидетельство о рождении ребенка, юридически у детей становятся равные права, вне зависимости от того, рождены они у родителей в браке или нет», - заключила юрист по семейным делам.