Больше ли прав у ребенка, рожденного в браке

Частый миф, что у детей, рожденных вне брака, меньше прав. Так ли это на самом деле, выяснили у юриста по семейным делам Анны Казимир.

«Это не так. У детей одинаковый объем прав, независимо от того, состоят его родители в зарегистрированном браке или нет. Например, любой ребенок имеет право на общение с обоими родителями и другими родственниками. Также любой ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей», - поясняет специалист.

Единственное отличие в том, с какого момента у ребенка появляются эти права.

Если родители состоят в зарегистрированном браке, то по заявлению любого родителя выдается свидетельство о рождении ребенка с указанием отца и матери (супругов). Подавать заявление обоим родителям не нужно. Действует презумпция, что супруги – родители рожденного в браке ребенка. Если же отец не согласен, то он может оспорить отцовство через суд. Если родители не состоят в зарегистрированном браке, то здесь 2 варианта указания информации об отце ребенка (информация о матери указывается по ее заявлению):