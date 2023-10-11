Юрист перечислила три действия, при помощи которых Рыбак может защититься от назойливой фанатки

Победитель Евровидения Александр Рыбак оказался в неприятной ситуации из-за слепой фанатской любви. Артист был вынужден обратиться в суд, чтобы защитить свое право на неприкосновенность личной жизни. Сайт «Страсти» решил узнать, насколько действующее законодательство помогает решить эту проблему, а также что исполнитель мог бы еще сделать для своей безопасности. Обо всем этом рассказала юрист по гражданскому праву Анастасия Подгрудкова.

На настоящий момент в России пока нет самого понятия «сталкинг», поэтому и инструменты, защищающие от излишнего внимания и преследования фанатов, отсутствуют. Методы защиты прав человека в этой сфере только начинают формироваться под влиянием обстоятельств, которые говорят о том, что общество нуждается в них, заявила юрист. К слову, в Госдуму РФ уже внесен на рассмотрение законопроект, аналогичный тому, что запрещает приближаться к знаменитостям в США.

Пока что, по словам Подгрудковой, Александр Рыбак может защититься от фанатки одним из следующих способов:

Написать заявление в полицию с указанием на то, что действия фанатки нарушают одну или несколько статей Уголовного кодекса РФ Написать заявление в органы прокуратуры с указанием на то, что действия фанатки нарушают одну или несколько статей Кодекса об административных правонарушениях Обратиться в суд с требованием о взыскании морального вреда и прекращении преследования.

Хоть сталкинга еще и нет в правовом поле, тем не менее при описании лицом признаков сталкинга и указании на нарушение его конституционных прав третьим лицом возможно потребовать следующего: ограничение или лишение свободы для преследователя, запрет на определенные действий, в том числе пользоваться телефоном или выходить из дома.