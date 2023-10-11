ЭКСКЛЮЗИВЫ
22:00, 11 октября 2023
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Юрист перечислила три действия, при помощи которых Рыбак может защититься от назойливой фанатки

Юрист Подгрудкова рассказала, как Рыбаку защититься от фанатского преследования .

Юрист перечислила три действия, при помощи которых Рыбак может защититься от назойливой фанатки

© Starface.ru

Победитель Евровидения Александр Рыбак оказался в неприятной ситуации из-за слепой фанатской любви. Артист был вынужден обратиться в суд, чтобы защитить свое право на неприкосновенность личной жизни. Сайт «Страсти» решил узнать, насколько действующее законодательство помогает решить эту проблему, а также что исполнитель мог бы еще сделать для своей безопасности. Обо всем этом рассказала юрист по гражданскому праву Анастасия Подгрудкова.

На настоящий момент в России пока нет самого понятия «сталкинг», поэтому и инструменты, защищающие от излишнего внимания и преследования фанатов, отсутствуют. Методы защиты прав человека в этой сфере только начинают формироваться под влиянием обстоятельств, которые говорят о том, что общество нуждается в них, заявила юрист. К слову, в Госдуму РФ уже внесен на рассмотрение законопроект, аналогичный тому, что запрещает приближаться к знаменитостям в США.

Пока что, по словам Подгрудковой, Александр Рыбак может защититься от фанатки одним из следующих способов:

  1. Написать заявление в полицию с указанием на то, что действия фанатки нарушают одну или несколько статей Уголовного кодекса РФ

  2. Написать заявление в органы прокуратуры с указанием на то, что действия фанатки нарушают одну или несколько статей Кодекса об административных правонарушениях

  3. Обратиться в суд с требованием о взыскании морального вреда и прекращении преследования.

Хоть сталкинга еще и нет в правовом поле, тем не менее при описании лицом признаков сталкинга и указании на нарушение его конституционных прав третьим лицом возможно потребовать следующего: ограничение или лишение свободы для преследователя, запрет на определенные действий, в том числе пользоваться телефоном или выходить из дома.

Суд может возложить на третье лицо обязанность прекратить преследование, в том числе совершать телефонные звонки, писать СМС-сообщения и сообщения с использованием интернета, дарить подарки и совершать иные действия, которые могут быть интерпретированы как преследование. За несоблюдение требований судебного акта возможно привлечение к уголовной ответственности.

Анастасия Подгрудкова

Юрист по гражданскому праву, член Московской торгово-промышленной палаты, управляющий партнер компании BNP Consulting

Что касается поведения, которое могут признать сталкингом, то оно достаточно разнообразное. Например, от подписки на социальные сети и написания комментариев к постам до угроз убийством или фактического насилия над животными жертвы.

Сталкеры могут звонить или писать сообщения более 50-100 раз в день, постоянно дарить подарки без повода, распространять сведения о жервте, не соответствующие действительности, отслеживать перемещения жертвы и караулить ее. Также возможны угрозы самоубийства в целях психологически надавить на жертву.

Анастасия Подгрудкова

Юрист по гражданскому праву, член Московской торгово-промышленной палаты, управляющий партнер компании BNP Consulting

Ранее Александр Рыбак рассказал, что год пытался самостоятельно решить проблему со сталкершей, но потерпел неудачу. Теперь же артист всецело полагается на помощь суда.

Источник фото:Starface.ru
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