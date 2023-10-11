Юрист перечислила три действия, при помощи которых Рыбак может защититься от назойливой фанатки
Юрист Подгрудкова рассказала, как Рыбаку защититься от фанатского преследования .
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Победитель Евровидения Александр Рыбак оказался в неприятной ситуации из-за слепой фанатской любви. Артист был вынужден обратиться в суд, чтобы защитить свое право на неприкосновенность личной жизни. Сайт «Страсти» решил узнать, насколько действующее законодательство помогает решить эту проблему, а также что исполнитель мог бы еще сделать для своей безопасности. Обо всем этом рассказала юрист по гражданскому праву Анастасия Подгрудкова.
На настоящий момент в России пока нет самого понятия «сталкинг», поэтому и инструменты, защищающие от излишнего внимания и преследования фанатов, отсутствуют. Методы защиты прав человека в этой сфере только начинают формироваться под влиянием обстоятельств, которые говорят о том, что общество нуждается в них, заявила юрист. К слову, в Госдуму РФ уже внесен на рассмотрение законопроект, аналогичный тому, что запрещает приближаться к знаменитостям в США.
Пока что, по словам Подгрудковой, Александр Рыбак может защититься от фанатки одним из следующих способов:
Написать заявление в полицию с указанием на то, что действия фанатки нарушают одну или несколько статей Уголовного кодекса РФ
Написать заявление в органы прокуратуры с указанием на то, что действия фанатки нарушают одну или несколько статей Кодекса об административных правонарушениях
Обратиться в суд с требованием о взыскании морального вреда и прекращении преследования.
Хоть сталкинга еще и нет в правовом поле, тем не менее при описании лицом признаков сталкинга и указании на нарушение его конституционных прав третьим лицом возможно потребовать следующего: ограничение или лишение свободы для преследователя, запрет на определенные действий, в том числе пользоваться телефоном или выходить из дома.
Суд может возложить на третье лицо обязанность прекратить преследование, в том числе совершать телефонные звонки, писать СМС-сообщения и сообщения с использованием интернета, дарить подарки и совершать иные действия, которые могут быть интерпретированы как преследование. За несоблюдение требований судебного акта возможно привлечение к уголовной ответственности.
Анастасия Подгрудкова
Юрист по гражданскому праву, член Московской торгово-промышленной палаты, управляющий партнер компании BNP Consulting
Что касается поведения, которое могут признать сталкингом, то оно достаточно разнообразное. Например, от подписки на социальные сети и написания комментариев к постам до угроз убийством или фактического насилия над животными жертвы.
Сталкеры могут звонить или писать сообщения более 50-100 раз в день, постоянно дарить подарки без повода, распространять сведения о жервте, не соответствующие действительности, отслеживать перемещения жертвы и караулить ее. Также возможны угрозы самоубийства в целях психологически надавить на жертву.
Анастасия Подгрудкова
Юрист по гражданскому праву, член Московской торгово-промышленной палаты, управляющий партнер компании BNP Consulting
Ранее Александр Рыбак рассказал, что год пытался самостоятельно решить проблему со сталкершей, но потерпел неудачу. Теперь же артист всецело полагается на помощь суда.