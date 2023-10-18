Юрист назвала три условия исполнения тайного завещания дяди Михаила Ефремова
Юрист Подгрудкова назвала факторы признания тайного завещания дяди Ефремова судом .
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Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за смертельное ДТП, получил от умершего дяди Александра Покровского наследство — квартиру на Тверской улице за 50 млн рублей. Но оказалось, что завещание может быть признано недействительным, так как появилась новая версия документа, тайная. По ней артисту не предусмотрена жилплощадь. Сайт «Страсти» решил выяснить, при каких обстоятельствах суд может перераспределить имущество и оставить звезду ни с чем.
Так, согласно новой версии завещания, квартира на Тверской должна достаться государству. Тайную волю Покровского обнародовал юрист, близкий к семье Ефремова. Он заявил, что первая версия документа была написана под давлением и не имеет силы. Это одно из обстоятельств, которое действительно может отразиться на пересмотрении завещания. О других нюансах, способных повлиять на дело, рассказала юрист по гражданскому праву Анастасия Подгрудкова. По ее словам, составление завещания в простой письменной форме, как тайная расписка Покровского, может быть допущено в исключительных случаях. Однако для признания легитимности такого документа необходима совокупность следующих факторов:
Чтобы он по форме представлял собой завещание;
Был составлен в присутствии двух свидетелей;
Обстоятельства, в которых находилось лицо, были чрезвычайными, а именно: положение было исключительным и угрожало жизни гражданина; обстоятельства угрозы жизни должны быть непредвиденными и не позволяющими обратиться к нотариусу.
Такое завещание подлежит исполнению только при условии его подтверждения судом. Если такое завещание будет подтверждено судом и оно будет противоречить первому, то именно та воля, которая закреплена во втором завещании, будет исполняться.
Анастасия Подгрудкова
Юрист по гражданскому праву, член Московской торгово-промышленной палаты, управляющий партнер компании BNP Consulting
Ранее стали известны имя и мотив юриста, который хочет лишить Ефремова квартиры на Тверской за 50 миллионов рублей. Им оказался мужчина по имени Алексей, друг семьи. Он решил отомстить актеру из-за вмешательство того в наследование другой квартиры — на Олимпийской.