Юрист Миронова объяснила, в каком случае консумация может быть наказана по закону

Консумация — новое явление в России, которое только набирает обороты. Несмотря на то, что консуматоры злоупотребляют правом и действуют незаконно, наказать их с юридической стороны почти невозможно. Дело в том, что в большинстве случаев деяния злоумышленников не являются преступлением и не преследуются УК РФ. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» юрист по гражданскому праву Елена Миронова назвала условия, при которых консумация может быть наказана по закону.

Для того, чтобы потерпевший смог заявить об обмане, нужны факты и состав преступления. В данном случае речь идет про замену обычного меню на более дорогое, обсчет или вымогательство денег. Подобные поступки консуматора будут считаться преступлениями, за которые он понесет уголовную ответственность.

Если же потерпевший мужчина не зафиксировал перечисленные факты обмана, то он не сможет получить защиту со стороны закона. В данном случае сотрудники правоохранительных органов укажут на то, что пострадавший добровольно отдал консуматору денежные средства.

«В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» разъяснены значения обмана и злоупотребления доверием. При обычной консумации использование обмана и злоупотребление доверием со стороны консуматора отсутствуют. Потерпевшее лицо добровольно передает денежные средства за оказанные ему услуги», — пояснила Миронова.

Полное журналистское расследование издания «Страсти» про консумацию читайте в этой статье.