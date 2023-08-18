Жертвы консумации: диковинный бизнес, паразитирующий на тяге мужчин к женскому полу

Наш первый собеседник рассказал: «Познакомился с девушкой на сайте Love.ru. Встретились. Она сказала, что хочет перекусить. Мы пошли именно в тот ресторан, в который она хотела. Им оказался Granchi Di Mare (адрес не будем указывать, так как часто меняют локацию, прим «Страсти»). Заказала себе 2 бокала вина и блюдо, я не посмотрел цену на вино. Оказалось, что стоимость каждого бокала 8000 где-то. Принесли счёт в районе 16000 руб. Я сказал, что у меня таких денег нет, она предложила скинуться пополам, в итоге я отдал 8300. Мы вышли из ресторана, и она предпочла закончить общение. Впоследствии подавали заявление в полицию с одним из пострадавших, но безрезультатно».

Другой тоже выбрал девушку на сайте знакомств. Дальше – классика: красивая и располагающая спутница, поход в ресторан, счет на 13700 рублей. Этому мужчине повезло - он не потратил ни копейки, только свое время, но боялся, что «прижмут бородатые дяди».

«Познакомился с девочкой на Badoo. После недолгой переписки перешли в телеграмм. Девушка представляется бизнес-леди. Мы останавливаемся у заведения, заходим туда. Как мы сели, зачем-то выключили треть или половину освещения. Она меня заговаривала, поэтому я толком не мог сосредоточиться на меню, но перед глазами мелькали большие ценники на позиции», - поделился мужчина и добавил, что его друга «развели» в том же заведении на 25 тыс. рублей и по аналогичной схеме.

Третьего мужчину мы спросили, были ли подозрительные моменты при контакте с консуматоршей и как общалась девушка. Он привел следующие любопытные детали: «Ничего не насторожило, к сожалению. Правда, было кое-что показное: она сначала пыталась зайти в другое заведение, но там было, якобы, закрыто, попыталась в следующее: дверь открылась, это оказался тот ресторан. Она создала образ дочки богатых родителей и рассказала, что у нее был автомобиль Тесла и о том, как путешествовала по Африке».

Наш собеседник поделился личным примером, как работает схема развода мужчин на деньги в клубах и барах: «Завлекают в ресторан, заказывают дорогие напитки/блюда, причем стараются сделать так, чтобы у тебя не было желания поинтересоваться стоимостью заранее, приносят с атомными ценами. Я сказал, что у меня нет таких денег, она предложила мне занять у друзей. Потом предложила пополам». Когда принесли счет, у мужчины не осталось сомнений, что его обманули. Он писал заявление в полицию, но это «ничем не закончилось».

Обманутый парень считает, что мужчины ведутся на эту удочку из-за наивности, доверия и неопытности. На просьбу дать совет, как не стать жертвой консуматорши, пострадавший сказал: «В моем случае самому выбирать заведение, в которое пойдем. Обращать внимание на детали, быть бдительным».

В интернете мы нашли отзыв еще одного мужчины, ставшего жертвой очередной такой обманщицы. Он пожаловался на ресторан в Санкт-Петербурге в Перекупном переулке, который посетил с подругой с сайта знакомств. Его сразу насторожили «завышенные цены для подвального ресторана». Поход обошелся россиянину в 26700 рублей.

«Тонко сыграно на психологии, что кавалер не будет скандалить при своей даме», - написал обманутый мужчина и призвал не судить строго, он был «в романтическом настроении».

Под его историей нашлись еще несколько мужчин, которые вместо приятного похода в ресторан получили гигантский минус на карте и букет отрицательных эмоций. После такого опыта мужчины, видимо, из солидарности советуют друг другу: «Если к вам подходит, или хочет познакомиться, или назначает встречу красивая девушка сама, то тут что-то не так. Сразу оговаривайте, что на первое свидание только чай/кофе/ «Токио Сити» и все. Удивить вы еще успеете».

Новая схема развода

Еще один наш анонимный герой два раза попадался на консуматорш, но смог везде отстоять себя. И поделился с нами новой схемой развода, с которой столкнулся на днях.

«Все очень просто: встретились около Александра Невского, прогулялись, поступило предложение пойти ей переодеться, чтобы потеплее было. И по пути проходили как раз мимо ресторана. Она предложила зайти туда и перекусить. Я как человек, который не особо смотрел меню до этого момента, думаю, ну ладно, в принципе пять тысяч выделю на ужин. На цены вина не заглядывал, потому что был на машине. Она сообщила, что работала сомелье. Дальше обычная беседа, принесли греческий салат - выглядит не важно. Думаю, ну ладно, пусть сама разбирается, потом она попросила мидии. И вот уже тут, когда принесли мидии, я заподозрил что-то не то. Потому что они были качеством раза в три хуже. Тут я смотрю, и майонез криво положен. Она выпила пару бокалов вина. Ну и соответственно, потом принесли счет, он был в районе шестнадцати тысяч. Бокал вина стоил в районе восьми. Я удивился, посмотрел меню, и там, естественно, все это прописано, что все очень дорого стоит. Сразу же у меня пошли подозрения, потому что чек не приносят, и платить надо либо наличкой, либо переводом.

Меня все это насторожило, потом я начал осматриваться и понял, что цены не соответствуют общему интерьеру. Я взял некую паузу в разговоре, начал думать, как/чего оплатить, все-таки некрасиво лицом в грязь ударить, но, с другой стороны, не хотелось попадать под развод. Посмотрел в интернете название этого ресторана - толком в Сети ничего не нашел, и после этого я уже принял решение. Говорю: «Знаешь, я, наверное, сейчас позвоню в полицию. Мне интересно, чтобы приехали и проверили, что здесь происходит, и почему такие цены».

Вызвал полицию, некоторое время она посидела и говорит: «Давай я часть заплачу, потому что у тебя не хватает». И отошла от меня буквально на минуту, а мы сидели у барной стойки, я краем глаза видел, что она общается с официантом. Приходит и говорит: «Все нормально». Это тоже, естественно, сразу смутило, потому что за одну минуту нельзя даже достать телефон и полностью произвести всю операцию. После этого мы вышли. Она сразу ретировалась, и через какой-то момент мне позвонила полиция. Я вернулся к ресторану.

Приехали полицейские, девочки нет, а ресторан быстро закрыли. В итоге мы пошли писать заявление в полицию. Написал, но на тот момент это еще было не такое популярное метод развода. Заявление приняли, и потом уже через какое-то время ко мне стали обращаться люди, чтобы я поделился с ними.

Еще меня смутило, что эти идиоты умудрились неправильно написать в меню название ресторана. Что могу сказать: нужно проверять, когда все идет очень гладко, нужно смотреть ссылки, которые девочки скидывают, потому что может быть и такой финал. Многие мужчины думают о сексе, и они зачастую просто теряют бдительность. А надо на эти моменты обращать внимание. Ну и естественно, если это знакомство в Интернете, конечно же, не вестись на предложение девушки, потому что все может вот так закончиться.

А вот буквально сегодня, так уж получилось, снова залез на VK Знакомства (сервис, где найти друг друга помогает совпадение интересов, музыкальных вкусов и другое, прим. «Страсти»). И там девочка! Пообщались, она косметолог, переписываться особо не любит. И говорит: «Я в субботу пойду в театр». И скинула мне ссылку на афишу.