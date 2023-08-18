Жертвы консумации: диковинный бизнес, паразитирующий на тяге мужчин к женскому полу
Российские мужчины описали схему работы консуматорш в клубах и ресторанах.
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Вы заказываете ей выпить, поесть... Но погодите радоваться, это не сюжет фильма о любви или для взрослых. Это сценарий, но только у вас совсем другая роль. Консумация – это сложное слово, где действительно есть интриги.
Сайт «Страсти» провел свое маленькое расследование. Мы пообщались с жертвами консуматорш, узнали у психолога средний портрет мужчины, который ведется на эти чары, а также спросили у юриста, что делать, если ты попался на крючок.
Для начала давайте узнаем, что же такое консумация?
Консумацию во всем мире понимают, как небольшую хитрость и маркетинговую уловку. В России все гораздо сложнее: не желающих платить по счету мужчин могут ждать неприятные разборки.
У профессиональных консуматорш есть оправдание – клиент видел меню. Если гость не обратил внимание на дорогие позиции – проблема его. Поэтому доказать злой умысел спутницы практически невозможно.
Примером тому, что консумация расцвела в России пышным цветом, стал материал РЕН ТВ о кафе в центре Москвы, в котором обманывали доверчивых мужчин и вынуждали оплачивать баснословные счета. Девушки заманивали жертв, а те потом получали чеки на десятки тысяч.
Про жертв консумации
Количество мужчин, ставших жертвами охотниц в клубах и ресторанах, неуклонно растет. Найти таких мужчин не проблема – видимо, по незнанию сильный пол все чаще попадается на эту удочку. Некоторые из них согласились дать комментарии сайту «Страсти» на анонимной основе.
Наш первый собеседник рассказал: «Познакомился с девушкой на сайте Love.ru. Встретились. Она сказала, что хочет перекусить. Мы пошли именно в тот ресторан, в который она хотела. Им оказался Granchi Di Mare (адрес не будем указывать, так как часто меняют локацию, прим «Страсти»). Заказала себе 2 бокала вина и блюдо, я не посмотрел цену на вино. Оказалось, что стоимость каждого бокала 8000 где-то. Принесли счёт в районе 16000 руб. Я сказал, что у меня таких денег нет, она предложила скинуться пополам, в итоге я отдал 8300. Мы вышли из ресторана, и она предпочла закончить общение. Впоследствии подавали заявление в полицию с одним из пострадавших, но безрезультатно».
Другой тоже выбрал девушку на сайте знакомств. Дальше – классика: красивая и располагающая спутница, поход в ресторан, счет на 13700 рублей. Этому мужчине повезло - он не потратил ни копейки, только свое время, но боялся, что «прижмут бородатые дяди».
«Познакомился с девочкой на Badoo. После недолгой переписки перешли в телеграмм. Девушка представляется бизнес-леди. Мы останавливаемся у заведения, заходим туда. Как мы сели, зачем-то выключили треть или половину освещения. Она меня заговаривала, поэтому я толком не мог сосредоточиться на меню, но перед глазами мелькали большие ценники на позиции», - поделился мужчина и добавил, что его друга «развели» в том же заведении на 25 тыс. рублей и по аналогичной схеме.
Третьего мужчину мы спросили, были ли подозрительные моменты при контакте с консуматоршей и как общалась девушка. Он привел следующие любопытные детали: «Ничего не насторожило, к сожалению. Правда, было кое-что показное: она сначала пыталась зайти в другое заведение, но там было, якобы, закрыто, попыталась в следующее: дверь открылась, это оказался тот ресторан. Она создала образ дочки богатых родителей и рассказала, что у нее был автомобиль Тесла и о том, как путешествовала по Африке».
Наш собеседник поделился личным примером, как работает схема развода мужчин на деньги в клубах и барах: «Завлекают в ресторан, заказывают дорогие напитки/блюда, причем стараются сделать так, чтобы у тебя не было желания поинтересоваться стоимостью заранее, приносят с атомными ценами. Я сказал, что у меня нет таких денег, она предложила мне занять у друзей. Потом предложила пополам». Когда принесли счет, у мужчины не осталось сомнений, что его обманули. Он писал заявление в полицию, но это «ничем не закончилось».
Обманутый парень считает, что мужчины ведутся на эту удочку из-за наивности, доверия и неопытности. На просьбу дать совет, как не стать жертвой консуматорши, пострадавший сказал: «В моем случае самому выбирать заведение, в которое пойдем. Обращать внимание на детали, быть бдительным».
В интернете мы нашли отзыв еще одного мужчины, ставшего жертвой очередной такой обманщицы. Он пожаловался на ресторан в Санкт-Петербурге в Перекупном переулке, который посетил с подругой с сайта знакомств. Его сразу насторожили «завышенные цены для подвального ресторана». Поход обошелся россиянину в 26700 рублей.
«Тонко сыграно на психологии, что кавалер не будет скандалить при своей даме», - написал обманутый мужчина и призвал не судить строго, он был «в романтическом настроении».
Под его историей нашлись еще несколько мужчин, которые вместо приятного похода в ресторан получили гигантский минус на карте и букет отрицательных эмоций. После такого опыта мужчины, видимо, из солидарности советуют друг другу: «Если к вам подходит, или хочет познакомиться, или назначает встречу красивая девушка сама, то тут что-то не так. Сразу оговаривайте, что на первое свидание только чай/кофе/ «Токио Сити» и все. Удивить вы еще успеете».
Новая схема развода
Еще один наш анонимный герой два раза попадался на консуматорш, но смог везде отстоять себя. И поделился с нами новой схемой развода, с которой столкнулся на днях.
«Все очень просто: встретились около Александра Невского, прогулялись, поступило предложение пойти ей переодеться, чтобы потеплее было. И по пути проходили как раз мимо ресторана. Она предложила зайти туда и перекусить. Я как человек, который не особо смотрел меню до этого момента, думаю, ну ладно, в принципе пять тысяч выделю на ужин. На цены вина не заглядывал, потому что был на машине. Она сообщила, что работала сомелье. Дальше обычная беседа, принесли греческий салат - выглядит не важно. Думаю, ну ладно, пусть сама разбирается, потом она попросила мидии. И вот уже тут, когда принесли мидии, я заподозрил что-то не то. Потому что они были качеством раза в три хуже. Тут я смотрю, и майонез криво положен. Она выпила пару бокалов вина. Ну и соответственно, потом принесли счет, он был в районе шестнадцати тысяч. Бокал вина стоил в районе восьми. Я удивился, посмотрел меню, и там, естественно, все это прописано, что все очень дорого стоит. Сразу же у меня пошли подозрения, потому что чек не приносят, и платить надо либо наличкой, либо переводом.
Меня все это насторожило, потом я начал осматриваться и понял, что цены не соответствуют общему интерьеру. Я взял некую паузу в разговоре, начал думать, как/чего оплатить, все-таки некрасиво лицом в грязь ударить, но, с другой стороны, не хотелось попадать под развод. Посмотрел в интернете название этого ресторана - толком в Сети ничего не нашел, и после этого я уже принял решение. Говорю: «Знаешь, я, наверное, сейчас позвоню в полицию. Мне интересно, чтобы приехали и проверили, что здесь происходит, и почему такие цены».
Вызвал полицию, некоторое время она посидела и говорит: «Давай я часть заплачу, потому что у тебя не хватает». И отошла от меня буквально на минуту, а мы сидели у барной стойки, я краем глаза видел, что она общается с официантом. Приходит и говорит: «Все нормально». Это тоже, естественно, сразу смутило, потому что за одну минуту нельзя даже достать телефон и полностью произвести всю операцию. После этого мы вышли. Она сразу ретировалась, и через какой-то момент мне позвонила полиция. Я вернулся к ресторану.
Приехали полицейские, девочки нет, а ресторан быстро закрыли. В итоге мы пошли писать заявление в полицию. Написал, но на тот момент это еще было не такое популярное метод развода. Заявление приняли, и потом уже через какое-то время ко мне стали обращаться люди, чтобы я поделился с ними.
Еще меня смутило, что эти идиоты умудрились неправильно написать в меню название ресторана. Что могу сказать: нужно проверять, когда все идет очень гладко, нужно смотреть ссылки, которые девочки скидывают, потому что может быть и такой финал. Многие мужчины думают о сексе, и они зачастую просто теряют бдительность. А надо на эти моменты обращать внимание. Ну и естественно, если это знакомство в Интернете, конечно же, не вестись на предложение девушки, потому что все может вот так закончиться.
А вот буквально сегодня, так уж получилось, снова залез на VK Знакомства (сервис, где найти друг друга помогает совпадение интересов, музыкальных вкусов и другое, прим. «Страсти»). И там девочка! Пообщались, она косметолог, переписываться особо не любит. И говорит: «Я в субботу пойду в театр». И скинула мне ссылку на афишу.
Я посмотрел, там спектакль «Бешеные деньги». Девушка предложила сходить в субботу вместе. Я ввел в поисковике этот спектакль. Оказалось, что он будет даваться в другие дни и не в это время! И по другим ценам. А то, что она мне скинула, тоже вполне себе такая хорошая, сделанная страничка - там не только театры и спектакли, но и концерты, бары. Я понял, что это развод.
Я сразу написал девушке, что занималась бы ты нормальной работой, за эту и голову могут открутить. Ну она сразу исчезла».
Идеальная жертва консуматорши – неуверенный в себе богач
Как правило, жертвами консуматорш становятся самые разнообразные мужчины. Но здесь возникает вопрос: как именно так называемые хостес находят того самого кандидата? За ответом мы обратились к психологу Анастасии Елисеевой, и она составила довольно подробный портрет идеальной добычи.
В первую очередь эксперт отметила, что на самом деле «на удочку» попадаются вовсе не случайные мужчины. Их тщательно отбирают. Опытная консуматорша точно знает, за чей столик ей стоит присесть, с кем начать общение. В приоритете кандидаты среднего возраста и старше, а также женатые. Молодые холостяки чаще всего – вне «красной» зоны. С них меньше можно взять, да и вычисляют они профессионалок быстрее.
«Обратите внимание: за этим подходом кроется важный психологический нюанс. Именно у таких мужчин много скрытых психологических проблем, но при этом им есть, что терять. А значит, когда они увидят огромный чек, то, вероятнее всего, предпочтут сохранить репутацию, а не устраивать скандал из-за денег», - заявила психолог.
Также огромную роль играет самооценка мужчины. Чем она ниже, тем вероятнее он станет добычей. «Неуверенным в себе мужчинам не хватает признания, любви, уважения. В процессе общения с такими девушками они стремятся удовлетворить свои потребности, самоутвердиться и почувствовать себя значимым. Эти характеристики чаще всего присущи зависимым типам личности», - считает Анастасия Елисеева.
С жертвами разобрались, а что насчет охотниц? Ведь не каждая девушка может стать консуматоршей и достигнуть успехов в этой профессии. Обрисовывая психологический портрет идеальной хостес, эксперт подчеркнула, что на такую работу идут женщины низкого социального статуса, вероятно, с проблемами в семье. «Они страдают от неуверенности в себе и не знают, как заполнить внутреннюю пустоту, поэтому самоутверждаются через легкий заработок и приобретение материальных ценностей», - заключила психолог.
Консумация с юридической точки зрения
Может ли мужчина, ставший жертвой консуматорши, получить защиту со стороны закона? Есть ли шанс, что злоумышленники будут наказаны, а потерпевший вернет свои денежные средства? Для того, чтобы ответить на данные вопросы, мы пообщались с адвокатом Лилией Петрик и юристом по гражданскому праву Еленой Мироновой.
В первую очередь, эксперты предложили разобраться в понятии «преступление». Согласно законодательству РФ, преступными являются те деяния, которые преследуются уголовным законом. Так можно ли утверждать, что истории наших собеседников являются иллюстрацией мошенничества?
«В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» разъяснены значения обмана и злоупотребления доверием. При обычной консумации использование обмана и злоупотребление доверием со стороны консуматора отсутствуют. Потерпевшее лицо добровольно передает денежные средства за оказанные ему услуги», — высказалась Миронова.
Таким образом, в описанных нами ситуациях нет состава преступления, а, значит, нет и потерпевших. При этом консумация действительно может стать преступлением, если злоумышленники произведут обсчет или начнут вымогать деньги.
«Также состав преступления возможен в случае замены стандартного меню на дорогое», — сообщила Петрик.
По словам экспертов, подобное поведение является преступлением и преследуется государством. Несмотря на это, на практике ситуация обстоит сложнее. Нет сомнений в том, что консуматоры действуют незаконно: с их стороны наблюдается явное злоупотребление правом. Но в большинстве случаев потерпевшие мужчины не могут получить правовую защиту и вернуть потраченные деньги по двум причинам.
Во-первых, консуматор не будет оговаривать себя и сообщать, что его единственной целью был «развод» клиента на деньги. Вероятнее всего, он представится администратором заведения, в чьи обязанности входит общение с клиентами. Либо злоумышленник скажет, что просто приятно проводил время, и укажет на добровольный заказ блюд и напитков своей жертвы.
Во-вторых, само заведение также не назовет истинные цели привлечения к работе консуматора. В лучшем случае оно подтвердит, что это лицо работает администратором.
Таким образом, консумация — новое явление в России, которое только набирает обороты. В российском законодательстве нет упоминаний ни терминов «консумация», «консуматор», ни соответствующей профессии. Зато в жизни есть множество историй мужчин, ставших жертвами злоумышленников и не сумевших их наказать.