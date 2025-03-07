Юрий Лоза рассказал, какие подарки следует дарить на 8 Марта

Известный певец и композитор Юрий Лоза раскрыл, какие подарки следует преподносить любимым на 8 Марта. Его слова приводит сайт «Страсти».

По мнению артиста, перечень достойных презентов для Международного женского дня крайне ограничен. Он отметил, что перед выбором подарка желательно консультироваться с женщиной, которой хочется сделать приятно.

«Только цветы. Когда в первый раз оказался за границей, понакупил жене разных вещей на треть обмененной суммы. Подошел только ремень, и то пришлось новые дырки делать. Поэтому совет: либо спрашивать, либо давать денег, чтобы сама себе купила, либо цветы», — поделился певец.

С будущей женой Светланой Мережковской Юрий Лоза познакомился в 1983 году. Через год пара расписалась. В 1986-м у супругов родился сын Олег. Наследник звезды получил музыкальное образование и стал оперным певцом.

О том, какие подарки звезды получают в Международный женский день, можно прочитать здесь.