Ох уж этот день: что дарить женщинам на 8 Марта
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Приближается 8 Марта, а значит, пришло время задуматься о подарке для любимых. В преддверии Международного женского дня сайт «Страсти» решил заглянуть за кулисы шоу-бизнеса и выяснить, какие подарки звезды получают в этот весенний праздник. Мы также выяснили, о чем мечтают российские девушки и какие презенты считают неудачными. Кроме того, в материале не обошлось без неожиданных и креативных поздравлений от представителей различных профессий.
Желанные и неугодные: предпочтения женщин в подарках на 8 Марта
Согласно исследованию сервиса ЮMoney, которое было опубликовано изданием Газета.Ru, к хорошим подаркам на 8 Марта российские женщины относят деньги (54%), цветы и конфеты (38%), парфюм и косметику (30%), а в качестве самых неуместных выделяют сувениры, нижнее белье, абонементы в спортзал, зефирные розы и готовые подарочные наборы из супермаркета.
При этом мужчины чаще всего дарят женщинам цветы (64%) и теплые слова (38%). В тройку самых популярных презентов также входят деньги (35%).
Большинство мужчин (31%) тратят на подарки женщинам от 500 рублей до тысячи. По 15% респондентов выделяют на это одну-две тысячи или от трех до пяти тысяч рублей. Еще 13% мужчин тратят на презенты от двух до трех тысяч, 10% — от семи до 10 тысяч, а 8% — от пяти до семи тысяч рублей. Всего 6% опрошенных мужчин готовы выделить на подарок от 30 до 50 тысяч рублей, а 5% могут потратить свыше 50 тысяч.
В то же время предоставленное «Царьградом» исследование агентства ORO показало, что 53% мужчин в РФ сталкиваются с трудностями при выборе подарка на 8 Марта, а 19% считают эту задачу очень сложной.
Что не следует дарить на 8 Марта: совет от свахи
Иногда женщины, получая презент на 8 Марта, впадают в шок или вовсе обижаются из-за разочарования от увиденного. Главная сваха России Роза Сябитова раскрыла, что точно нельзя преподносить представительницам прекрасного пола в этот праздник во избежание конфузов. По ее словам, прежде всего это должен быть подарок, который точно нужен девушке.
«Дарите те подарки, которые человек хочет получить. Самые проигрышные подарки, ну, мне кажется, это классика жанра — парфюм. Если мужчина не знает, у него не хватает фантазии посмотреть, каким парфюмом пользуется его женщина, то можно просто не угадать. <…> Ну и подарки на 8 Марта должны быть без всякого намека, если это действительно сюрприз», — высказалась в интервью «Абзацу» Сябитова.
Эксперт отметила, что также не следует дарить нижнее женское белье из собственного желания. Необходимо это делать лишь в том случае, если женщина сама об этом попросила.
Что дарят звездам на Международный женский день
8 Марта весь мир отмечает Международный женский день, звезды российского шоу-бизнеса не являются исключением и также готовятся к этому особому празднику. Оказалось, что медийные личности благодаря близким и фанатам в этот день нередко становятся обладательницами самых необычных презентов.
Екатерина Волкова
Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова в своем микроблоге рассказывала, что однажды получила на праздник консультацию психотерапевта.
«Расскажу про свои самые запоминающиеся подарки. Первый — первичная консультация у известного медийного психотерапевта. Сначала я обрадовалась, новый опыт, но потом задумалась. Так намекают, что мне нужен специалист?», — заявила актриса.
Кроме того, Волкова признавалась, что получала на 8 Марта сертификат на 10 сеансов массажа, однако вспомнила о нем только спустя год, когда он был просрочен.
Катя Лель
Еще одной знаменитостью, которая не остается без внимания на 8 Марта, является Катя Лель. В интервью Общественной Службе Новостей исполнительница хита «Мой мармеладный» вспомнила про шикарные золотые кольца с гравировкой, которые ей дарил супруг.
«Этот подарок настолько тронул меня, что я заплакала, долго не могла найти слов, чтобы описать, насколько я счастлива от такого внимания, заботы и красоты», — поделилась артистка.
Вдобавок певица упомянула подаренную дочерью самодельную открытку с цветком и капельками росы — по словам Лель, она удивилась, что ее наследнице удалось создать такую сложную композицию, и, хотя дочь давно выросла, эту открытку она хранит до сих пор.
Третьим самым памятным подарком артистка назвала огромную черную плюшевую собаку, которую ей подарили друзья. Лель назвала игрушку роскошной, уточнив, что сначала приняла ее за настоящую собаку.
Анна Семенович
Не остается без подарков на 8 Марта и бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович. Общаясь с журналистами Общественной Службы Новостей, знаменитость выделила сюрприз от фаната, доставленный ей в гримерку в коробке. Когда певица открыла эту коробку, из нее вылетели роскошные бабочки, а внутри остались цветы.
«Это один из самых необычных сюрпризов, которые я когда-либо получала», — констатировала Семенович.
Помимо этого, исполнительница призналась, что однажды ей преподнесли золотой микрофон, инкрустированный бриллиантами. После этого презента знаменитость приобрела еще один золотой микрофон с драгоценными камнями — по ее словам, подобные имеются только у нее, Бейонсе и Дженифер Лопес.
Анастасия Волочкова
Экс-солистка Большого театра всегда пользовалась вниманием у противоположного пола, поэтому неудивительно, что в Международный женский день поклонники буквально «заваливают» ее подарками. Однако среди множества презентов был один, который запомнился балерине больше всего.
Так, в комментарии Общественной Службе Новостей Волочкова рассказала, как в преддверии 8 Марта обнаружила на своем крыльце большую коробку с красивым бантом. Танцовщица подумала, что «очередной ухажер» прислал ей цветы или угощения.
«Я сразу засунула руку и наткнулась на что-то волосатое, испугалась даже, аж истерика началась. Но оказалось, что это была маленькая шотландская вислоухая кошечка», — вспомнила знаменитость.
По словам балерины, кот стал самым лучшим подарком в ее жизни. Она назвала питомца Снежком.
Какие подарки дарят женщинам на 8 Марта артисты
Сергей Соседов
Известный музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов рассказал сайту «Страсти», что не считает 8 Марта особым днем. По его мнению, в России этому празднику придается гипертрофированное значение.
«Я этот праздник не люблю, не считаю за праздник. Редко кого с ним поздравляю, и самое большое, что могу подарить в этот день — это букет тюльпанов. И подарить его только той женщине, которую почитаю и с которой назначена встреча по какой-то причине именно 8 марта. Считаю, что этому дню у нас придается гипертрофированное значение», — заявил шоумен.
Соседов отметил, что радовать любимых можно в любое время, не дожидаясь для этого особой даты.
«А радовать любимых людей можно в любое время, по случаю любого праздника — поход в театр, ресторан, прогулка по Москве. Дарить можно не только цветы, но и тонкий фарфор, изысканные сорта чая, вкусные конфеты, дорогие алкогольные напитки, бытовую технику. Причем это касается как женщин, так и мужчин. А главное, нужно дарить заботу, внимание и любовь», — добавил он.
Юрий Лоза
Певец и композитор Юрий Лоза является образцовым семьянином и в Международный женский день первым делом поздравляет свою супругу Светлану. При этом музыкант считает, что перечень достойных презентов на этот праздник крайне ограничен.
«Только цветы. Когда в первый раз оказался за границей, понакупил жене разных вещей на треть обмененной суммы. Подошел только ремень, и то пришлось новые дырки делать. Поэтому совет: либо спрашивать, либо давать денег, чтобы сама себе купила, либо цветы», — поделился с сайтом «Страсти» певец.
Стас Барецкий
Многие знают Стаса Барецкого как эпатажного шоумена и ньюсмейкера, однако его оригинальность, как оказалось, сохраняется и при выборе подарков представительницам прекрасного пола на 8 Марта.
По словам знаменитости, он уже давно не дарит женщинам духи, а предпочитает преподносить действительно нужные подарки, которые точно пригодятся. Так, например, артист признавался, что однажды подарил своей девушке живые цветы в унитазе вместо корзины или вазы.
Однако сайт «Страсти» выяснил, что не так давно Барецкий преподнес своей избраннице еще один необычный подарок.
«Не так давно, кстати, в том году подарил девушке на 8 Марта участок на кладбище, поскольку являюсь президентом Союза профессиональных ритуальных агентов и могу себе это позволить, как говорится! Она на меня сначала обиделась, конечно, но девушка с юмором, поэтому приняла подарок. Я ей объяснил, что, во-первых, участки дорожают постоянно, как и недвижимость. Во-вторых, его можно продать, если что, как и недвижку», — признался шоумен.
Пожарные и дворник: как с 8 Марта поздравляют женщин представители различных профессий
Пожарные из Снежинска
В 2022 году сотрудники пожарной части города Снежинска подготовили оригинальное поздравление с 8 Марта для женщин Челябинской области. В полном обмундировании огнеборцы на фоне пожарных машин прочитали стихи. Перед этим они также выложили надпись «8 марта!» на площади служебной части, используя пожарные рукава.
Дворник из Воронежа
В ночь на 3 марта в Воронеже выпал снег, что уже стало событием, учитывая особенности этой бесснежной зимы. Однако, когда жители жилого комплекса «Новое Подгорное» заглянули в окно, их радость удвоилась. На снегу вдоль всей детской площадки красовалась надпись: «Дорогие женщины, с праздником!».
Женщины сразу догадались, кто стоит за поздравлением — местный дворник Юрий. Это не первый раз, когда он использует такой оригинальный способ, чтобы поднять настроение жильцам. В прошлом году аналогичная надпись появилась во дворе на Новый год.