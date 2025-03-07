Ох уж этот день: что дарить женщинам на 8 Марта

Приближается 8 Марта, а значит, пришло время задуматься о подарке для любимых. В преддверии Международного женского дня сайт «Страсти» решил заглянуть за кулисы шоу-бизнеса и выяснить, какие подарки звезды получают в этот весенний праздник. Мы также выяснили, о чем мечтают российские девушки и какие презенты считают неудачными. Кроме того, в материале не обошлось без неожиданных и креативных поздравлений от представителей различных профессий.

Желанные и неугодные: предпочтения женщин в подарках на 8 Марта

Согласно исследованию сервиса ЮMoney, которое было опубликовано изданием Газета.Ru, к хорошим подаркам на 8 Марта российские женщины относят деньги (54%), цветы и конфеты (38%), парфюм и косметику (30%), а в качестве самых неуместных выделяют сувениры, нижнее белье, абонементы в спортзал, зефирные розы и готовые подарочные наборы из супермаркета.

При этом мужчины чаще всего дарят женщинам цветы (64%) и теплые слова (38%). В тройку самых популярных презентов также входят деньги (35%).

Большинство мужчин (31%) тратят на подарки женщинам от 500 рублей до тысячи. По 15% респондентов выделяют на это одну-две тысячи или от трех до пяти тысяч рублей. Еще 13% мужчин тратят на презенты от двух до трех тысяч, 10% — от семи до 10 тысяч, а 8% — от пяти до семи тысяч рублей. Всего 6% опрошенных мужчин готовы выделить на подарок от 30 до 50 тысяч рублей, а 5% могут потратить свыше 50 тысяч.

В то же время предоставленное «Царьградом» исследование агентства ORO показало, что 53% мужчин в РФ сталкиваются с трудностями при выборе подарка на 8 Марта, а 19% считают эту задачу очень сложной.